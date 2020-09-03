https://ria.ru/20200903/ekspeditsiya-1576663839.html

РГО организует вторую экспедицию к "Армении" - российскому "Титанику"

Русское географическое общество в этом году организует вторую экспедицию к теплоходу "Армения" - российскому "Титанику", сообщил президент РГО Сергей Шойгу. РИА Новости, 03.09.2020

2020-09-03T10:35

2020-09-03T10:35

2020-09-03T11:03

ленинград

артек

русское географическое общество

сергей шойгу

одесса

туапсе

севастополь

общество

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<strong>МОСКВА, 3 сен - РИА Новости.</strong> <a href="http://ria.ru/organization_Russkoe_geograficheskoe_obshhestvo/" target="_blank" data-auto="true">Русское географическое общество</a> в этом году организует вторую экспедицию к теплоходу "Армения" - российскому "Титанику", сообщил президент РГО <a href="http://ria.ru/person_Sergejj_SHojjgu/" target="_blank" data-auto="true">Сергей Шойгу</a>.Гибель судна, затопленного немецкой авиацией в 1941 году, считается одной из самых масштабных морских катастроф в истории: на борту, по разным подсчетам, находилось до 10 тысяч беженцев и раненых. "Армения" была обнаружена в апреле в 15 милях от крымского берега. Объект стоит на ровном киле единым фрагментом. Корпус судна покрыт слоем ила, но не имеет очевидных пробоин, что исключает вероятность гибели от попадания торпед, о чем сообщала официальная версия. При этом надстройки и палубы имеют явные следы разрушений – предположительно, это последствия взрывов от попадания авиационных бомб.Отвечая на вопрос о том, сильно ли коронавирус повлиял на планы РГО, Шойгу отметил, что несколько проектов было перенесено.По его словам, теплоход лежит на большой глубине — полторы тысячи метров. Специалисты Министерства обороны и Центра подводных исследований в апреле его идентифицировали.Место гибели "Армении", затопленной немецкой авиацией в 1941 году, установлено в 15 милях от крымского берега. Объект стоит на ровном киле единым фрагментом. Корпус судна покрыт слоем ила, но не имеет очевидных пробоин, что исключает вероятность гибели от попадания торпед, о чем сообщала официальная версия. При этом надстройки и палубы имеют явные следы разрушений – предположительно, это последствия взрывов от попадания авиационных бомб.Президент Русского географического общества Сергей Шойгу призвал отозваться родственников тех, кто погиб на "российском "Титанике" - теплоходе "Армения".Шойгу подтвердил, что есть план создать своеобразную народную книгу памяти - наиболее полный список жертв этой трагедии.Он добавил, что специально для этого был создан сайт <a href="https://teplohodarmenia.ru" target="_blank">https://teplohodarmenia.ru.</a>Теплоход "Армения" проекта "Аджария" был построен в 1928 году в <a href="http://ria.ru/organization_Leningrad_gruppa/" target="_blank" data-auto="true">Ленинграде</a>. Судно на 950 пассажиров было перестроено под санитарный транспорт в Одессе в 1941 году. Вместо части кают были организованы операционные и перевязочные, предполагалось брать порядка 400 раненых. Шестого ноября 1941 года в Севастополе на борт поднялись несколько тысяч человек: жители города, пациенты, врачи и персонал нескольких госпиталей, часть партийного руководства Крыма, сотрудники пионерлагеря "<a href="http://ria.ru/organization_Artek/" target="_blank" data-auto="true">Артек</a>" и их семьи. В панике эвакуации точных подсчетов никто не вел.Судя по опубликованным данным, "Армения" вышла из порта Севастополя, зашла в Балаклаву и в Ялту. Седьмого ноября теплоход вышел в Туапсе в сопровождении двух сторожевых катеров, не дожидаясь темноты. Через несколько часов его атаковала вражеская авиация, судно затонуло за четыре минуты. Из всех пассажиров (до 10 тысяч человек) выжили единицы. Затонувший теплоход особенно активно искали последние 20 лет.

https://ria.ru/20200601/1572264141.html

https://ria.ru/20200609/1572686327.html

https://ria.ru/20200902/rgo-1576614663.html

одесса

туапсе

севастополь

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

ленинград, артек, русское географическое общество, сергей шойгу, одесса, туапсе, севастополь, общество