Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20200903/ekspeditsiya-1576663839.html
РГО организует вторую экспедицию к "Армении" - российскому "Титанику"
Русское географическое общество в этом году организует вторую экспедицию к теплоходу "Армения" - российскому "Титанику", сообщил президент РГО Сергей Шойгу. РИА Новости, 03.09.2020
2020-09-03T10:35
2020-09-03T11:03
ленинград
артек
русское географическое общество
сергей шойгу
одесса
туапсе
севастополь
общество
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/09/02/1576612785_0:76:3072:1804_1400x0_80_0_0_b9e47cbcec9f64bfd126a62ec1170429.jpg
<strong>МОСКВА, 3 сен - РИА Новости.</strong> <a href="http://ria.ru/organization_Russkoe_geograficheskoe_obshhestvo/" target="_blank" data-auto="true">Русское географическое общество</a> в этом году организует вторую экспедицию к теплоходу "Армения" - российскому "Титанику", сообщил президент РГО <a href="http://ria.ru/person_Sergejj_SHojjgu/" target="_blank" data-auto="true">Сергей Шойгу</a>.Гибель судна, затопленного немецкой авиацией в 1941 году, считается одной из самых масштабных морских катастроф в истории: на борту, по разным подсчетам, находилось до 10 тысяч беженцев и раненых. "Армения" была обнаружена в апреле в 15 милях от крымского берега. Объект стоит на ровном киле единым фрагментом. Корпус судна покрыт слоем ила, но не имеет очевидных пробоин, что исключает вероятность гибели от попадания торпед, о чем сообщала официальная версия. При этом надстройки и палубы имеют явные следы разрушений – предположительно, это последствия взрывов от попадания авиационных бомб.Отвечая на вопрос о том, сильно ли коронавирус повлиял на планы РГО, Шойгу отметил, что несколько проектов было перенесено.По его словам, теплоход лежит на большой глубине — полторы тысячи метров. Специалисты Министерства обороны и Центра подводных исследований в апреле его идентифицировали.Место гибели "Армении", затопленной немецкой авиацией в 1941 году, установлено в 15 милях от крымского берега. Объект стоит на ровном киле единым фрагментом. Корпус судна покрыт слоем ила, но не имеет очевидных пробоин, что исключает вероятность гибели от попадания торпед, о чем сообщала официальная версия. При этом надстройки и палубы имеют явные следы разрушений – предположительно, это последствия взрывов от попадания авиационных бомб.Президент Русского географического общества Сергей Шойгу призвал отозваться родственников тех, кто погиб на "российском "Титанике" - теплоходе "Армения".Шойгу подтвердил, что есть план создать своеобразную народную книгу памяти - наиболее полный список жертв этой трагедии.Он добавил, что специально для этого был создан сайт <a href="https://teplohodarmenia.ru" target="_blank">https://teplohodarmenia.ru.</a>Теплоход "Армения" проекта "Аджария" был построен в 1928 году в <a href="http://ria.ru/organization_Leningrad_gruppa/" target="_blank" data-auto="true">Ленинграде</a>. Судно на 950 пассажиров было перестроено под санитарный транспорт в Одессе в 1941 году. Вместо части кают были организованы операционные и перевязочные, предполагалось брать порядка 400 раненых. Шестого ноября 1941 года в Севастополе на борт поднялись несколько тысяч человек: жители города, пациенты, врачи и персонал нескольких госпиталей, часть партийного руководства Крыма, сотрудники пионерлагеря "<a href="http://ria.ru/organization_Artek/" target="_blank" data-auto="true">Артек</a>" и их семьи. В панике эвакуации точных подсчетов никто не вел.Судя по опубликованным данным, "Армения" вышла из порта Севастополя, зашла в Балаклаву и в Ялту. Седьмого ноября теплоход вышел в Туапсе в сопровождении двух сторожевых катеров, не дожидаясь темноты. Через несколько часов его атаковала вражеская авиация, судно затонуло за четыре минуты. Из всех пассажиров (до 10 тысяч человек) выжили единицы. Затонувший теплоход особенно активно искали последние 20 лет.
https://ria.ru/20200601/1572264141.html
https://ria.ru/20200609/1572686327.html
https://ria.ru/20200902/rgo-1576614663.html
одесса
туапсе
севастополь
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1400
787
true
1400
1050
true
https://cdn22.img.ria.ru/images/07e4/09/02/1576612785_139:0:2870:2048_1400x0_80_0_0_a573c74dfa3e4d5544f9787d8194c546.jpg
1400
1400
true
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
ленинград, артек, русское географическое общество, сергей шойгу, одесса, туапсе, севастополь, общество

РГО организует вторую экспедицию к "Армении" - российскому "Титанику"

10:35 03.09.2020 (обновлено: 11:03 03.09.2020)
362
© Фото : Вадим СавицкийМинистр обороны РФ Сергей Шойгу
Министр обороны РФ Сергей Шойгу - РИА Новости, 1920, 03.09.2020
© Фото : Вадим Савицкий
Министр обороны РФ Сергей Шойгу
МОСКВА, 3 сен - РИА Новости. Русское географическое общество в этом году организует вторую экспедицию к теплоходу "Армения" - российскому "Титанику", сообщил президент РГО Сергей Шойгу.
Гибель судна, затопленного немецкой авиацией в 1941 году, считается одной из самых масштабных морских катастроф в истории: на борту, по разным подсчетам, находилось до 10 тысяч беженцев и раненых. "Армения" была обнаружена в апреле в 15 милях от крымского берега. Объект стоит на ровном киле единым фрагментом. Корпус судна покрыт слоем ила, но не имеет очевидных пробоин, что исключает вероятность гибели от попадания торпед, о чем сообщала официальная версия. При этом надстройки и палубы имеют явные следы разрушений – предположительно, это последствия взрывов от попадания авиационных бомб.
Участники Комплексной экспедиции Северного флота на архипелаге Земля Франца-Иосифа - РИА Новости, 1920, 01.06.2020
1 июня, 01:20
Северный флот проведет в 2020 году арктическую экспедицию совместно с РГО
Отвечая на вопрос о том, сильно ли коронавирус повлиял на планы РГО, Шойгу отметил, что несколько проектов было перенесено.
"Сейчас постепенно активизируемся. Например, планируем вторую в этом году экспедицию к месту затопления теплохода "Армения". В ноябре 1941 года фашисты затопили его, плавучий госпиталь, пытавшийся эвакуировать из Крыма мирных жителей и раненых солдат. Это одна из самых крупных морских катастроф за всю историю человечества, там погибло гораздо больше людей, чем на "Титанике", - рассказал Шойгу в интервью РИА Новости и "Комсомольской правде".
По его словам, теплоход лежит на большой глубине — полторы тысячи метров. Специалисты Министерства обороны и Центра подводных исследований в апреле его идентифицировали.
Место гибели "Армении", затопленной немецкой авиацией в 1941 году, установлено в 15 милях от крымского берега. Объект стоит на ровном киле единым фрагментом. Корпус судна покрыт слоем ила, но не имеет очевидных пробоин, что исключает вероятность гибели от попадания торпед, о чем сообщала официальная версия. При этом надстройки и палубы имеют явные следы разрушений – предположительно, это последствия взрывов от попадания авиационных бомб.
Вид с борта исследовательского судна Балтийского флота Адмирал Владимирский на остров Аделейд во время плавания к антарктической станции Беллинсгаузен - РИА Новости, 1920, 09.06.2020
9 июня, 14:16РИА Наука
В РГО рассказали, когда будет известно положение южного магнитного полюса
"Сейчас хотим обследовать тщательнее, снять документальный фильм", - отметил Шойгу.
Президент Русского географического общества Сергей Шойгу призвал отозваться родственников тех, кто погиб на "российском "Титанике" - теплоходе "Армения".
Шойгу подтвердил, что есть план создать своеобразную народную книгу памяти - наиболее полный список жертв этой трагедии.
"Данные о числе погибших совершенно разные — от 4,5 до 10 тысяч! Поэтому, пользуясь случаем, обращаюсь к тем, кто так или иначе знает о том, что его родственники погибли на "Армении": если в семейных архивах есть какая-то информация — присылайте нам документы, адреса, имена",- сказал Шойгу в интервью РИА Новости и "Комсомольской правде".
Он добавил, что специально для этого был создан сайт https://teplohodarmenia.ru.
Министр обороны РФ Сергей Шойгу - РИА Новости, 1920, 02.09.2020
Вчера, 10:07
"Не только сибас и фондю". Шойгу рассказал, кому помогает РГО
Теплоход "Армения" проекта "Аджария" был построен в 1928 году в Ленинграде. Судно на 950 пассажиров было перестроено под санитарный транспорт в Одессе в 1941 году. Вместо части кают были организованы операционные и перевязочные, предполагалось брать порядка 400 раненых. Шестого ноября 1941 года в Севастополе на борт поднялись несколько тысяч человек: жители города, пациенты, врачи и персонал нескольких госпиталей, часть партийного руководства Крыма, сотрудники пионерлагеря "Артек" и их семьи. В панике эвакуации точных подсчетов никто не вел.
Судя по опубликованным данным, "Армения" вышла из порта Севастополя, зашла в Балаклаву и в Ялту. Седьмого ноября теплоход вышел в Туапсе в сопровождении двух сторожевых катеров, не дожидаясь темноты. Через несколько часов его атаковала вражеская авиация, судно затонуло за четыре минуты. Из всех пассажиров (до 10 тысяч человек) выжили единицы. Затонувший теплоход особенно активно искали последние 20 лет.
801102
Обсудить 0
ЛенинградАртекРусское географическое обществоСергей ШойгуОдессаТуапсеСевастопольОбщество
Рекомендуем
Врач у окна в госпитале COVID-19
Названы регионы с наименьшим приростом по коронавирусу
Доллары и евро. Архивное фото
Доллару предрекли падение на треть
Медицинские работники входят в красную зону госпиталя COVID-19
В России за сутки умерли 114 пациентов с коронавирусом
Врачи городской клинической больницы № 15 имени О. М. Филатова в Москве переодеваются в защитные костюмы перед сменой
В Москве выявили 690 новых случаев COVID-19
Статуя Фемиды
В Уфе общественницу арестовали за оскорбление армянок
Минск
Назван состав делегации Мишустина в Минске
Алексей Навальный
Эксперт рассказал, что необходимо сделать России в ситуации с Навальным
Медицинские работники в приемном покое госпиталя COVID-19
В России за сутки 5766 пациентов вылечились от коронавируса
Актер Михаил Ефремов выходит из здания Пресненского суда города Москвы
Прокурор сочла вину Ефремова полностью доказанной
Строительство газопровода Северный поток-2
Ишингер призвал не связывать дело Навального и "Северный поток — 2"
Благовещенск
В Благовещенске выросло число пострадавших при кварцевании класса детей
Сотрудники ОМОНа во время задержания участника акции в Минске
В Белоруссии задержали двух известных телеведущих
Актер Михаил Ефремов у здания Пресненского суда города Москвы
Ефремов признал вину в смертельном ДТП
Депутат Государственной Думы Вадим Белоусов
Депутата Госдумы будут судить за взятку в три миллиарда рублей
Медицинские работники готовят пациента к проведению компьютерной томографии в ГКБ №1 им. Н.И. Пирогова
В России выявили 4995 новых случаев заражения коронавирусом
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
11:29В Совфеде прокомментировали идею о четырехдневной рабочей неделе
11:28Минпросвещения поручило регионам разобраться с очередями у школ
11:25Ученые предложили решения для проблемы нехватки воды в Крыму
11:24Лукашенко провел кадровые назначения
11:21Больше мощи: Intel показала процессоры Tiger Lake
11:18В Татарстане автобус столкнулся с легковушкой
11:18В Белоруссии 24 человека задержали на акциях протеста в среду
11:17Стала известна дата окончания исследований вакцины от COVID-19
11:13Минфин разъяснил ситуацию с обложением налогом продаж на "Авито" и "Юле"
11:12Депутата Госдумы будут судить за взятку в три миллиарда рублей
11:11Стало известно о серьезной травме Ирины Печерниковой перед смертью
11:06Обвинение запросило для Ефремова 11 лет колонии общего режима
11:00У всех испытывавших вакцину "Вектора" выработались антитела к COVID-19
10:56Действующий президент Таджикистана примет участие в предстоящих выборах
10:51Эксперт рассказал, что необходимо сделать России в ситуации с Навальным
10:43Прокурор сочла вину Ефремова полностью доказанной
10:40В Благовещенске выросло число пострадавших при кварцевании класса детей
10:39Назван состав делегации Мишустина в Минске
10:37Доллару предрекли падение на треть
10:35РГО организует вторую экспедицию к "Армении" - российскому "Титанику"
Лента новостейМолния