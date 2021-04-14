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С теплохода "Армения" могли спастись 500 человек, заявили в РГО
С теплохода "Армения" могли спастись 500 человек, заявили в РГО
Теплоход "Армения", потопленный немецкой авиацией в Черном море в ноябре 1941 года, могли покинуть на шлюпках до 500 человек, показали последние обследования... РИА Новости, 14.04.2021
2021-04-14T16:22
2021-04-14T16:22
россия
черное море
русское географическое общество
общество
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МОСКВА, 14 апр – РИА Новости. Теплоход "Армения", потопленный немецкой авиацией в Черном море в ноябре 1941 года, могли покинуть на шлюпках до 500 человек, показали последние обследования судна, сообщил на заседании попечительского совета Русского географического общества (РГО) исполнительный директор Центра подводных исследований РГО Сергей Фокин.По его словам, последняя экспедиция к теплоходу "Армения" вернулась из моря три дня назад. За счет применения автономной системы видеосъемки высокого качества исследователям удалось получить существенно более информативную картину с глубины 1,5 километра, где лежит на дне "Армения"."Самое главное: результаты обследования позволили нам усомниться в …расхожей версии о том, что теплоход затонул всего за четыре минуты и ни у кого не было никаких шансов спастись. При обследовании правого борта мы не обнаружили ни фрагментов, ни самих шлюпок на штатных местах, а их было 10, все шлюпбалки сброшены за борт. Мы предполагаем, что шлюпки все-таки могли успеть спустить на воду, а это значит, что теплоход был на плаву минимум 15 - 20 минут. А это почти 500 человек спасенных - 10 шлюпок почти по 50 человек", - сказал Фокин. Ранее считалось, что с "Армении" спаслись всего шесть человек.Он добавил, что кормовой люк теплохода находится в открытом состоянии, то есть люди могли покидать судно еще и этим путем.Исследователь рассказал, что на судне недавняя экспедиция обнаружила повреждения, очень похожие на попадание авиабомбы. "Это подтверждает первоначальную версию об атаке именно самолетами-бомбардировщиками, а не торпедоносцами, как писалось многими источниками", - отметил Фокин.По словам представителя РГО, удалось обнаружить одно из кормовых орудий правого борта, которыми теплоход был дооборудован в 1941 году - орудие выглядит по-походному, то есть не могло вести огонь по противнику.
россия
черное море
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5
4.7
96
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353
60
Воссоздан в графике: как выглядел теплоход "Армения"
Что представлял собой теплоход "Армения", можно понять из ролика Русского географического общества. Гибель "Армении" вошла в историю как одна из самых масштабных морских катастроф.
2021-04-14T16:22
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PT1M05S
Подводные кадры затопленного теплохода "Армения"
На дне Черного моря найден теплоход "Армения", затопленный немецкой авиацией 7 ноября 1941 года. Для детального обследования объекта, находящегося в 15 морских милях от берега на глубине 1 500 метров, был применен телеуправляемый необитаемый подводный аппарат отечественного производства серии РТ, что позволило получить первые видеокадры.
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видео, россия, черное море, русское географическое общество, общество
С теплохода "Армения" могли спастись 500 человек, заявили в РГО
МОСКВА, 14 апр – РИА Новости. Теплоход "Армения", потопленный немецкой авиацией в Черном море в ноябре 1941 года, могли покинуть на шлюпках до 500 человек, показали последние обследования судна, сообщил на заседании попечительского совета Русского географического общества (РГО) исполнительный директор Центра подводных исследований РГО Сергей Фокин.
2021-04-14T16:22
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PT1M05S

С теплохода "Армения" могли спастись 500 человек, заявили в РГО

16:22 14.04.2021
 
© Фото : Public domainТеплоход "Армения"
Теплоход Армения - РИА Новости, 1920, 14.04.2021
© Фото : Public domain
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МОСКВА, 14 апр – РИА Новости. Теплоход "Армения", потопленный немецкой авиацией в Черном море в ноябре 1941 года, могли покинуть на шлюпках до 500 человек, показали последние обследования судна, сообщил на заседании попечительского совета Русского географического общества (РГО) исполнительный директор Центра подводных исследований РГО Сергей Фокин.
По его словам, последняя экспедиция к теплоходу "Армения" вернулась из моря три дня назад. За счет применения автономной системы видеосъемки высокого качества исследователям удалось получить существенно более информативную картину с глубины 1,5 километра, где лежит на дне "Армения".
"Самое главное: результаты обследования позволили нам усомниться в …расхожей версии о том, что теплоход затонул всего за четыре минуты и ни у кого не было никаких шансов спастись. При обследовании правого борта мы не обнаружили ни фрагментов, ни самих шлюпок на штатных местах, а их было 10, все шлюпбалки сброшены за борт. Мы предполагаем, что шлюпки все-таки могли успеть спустить на воду, а это значит, что теплоход был на плаву минимум 15 - 20 минут. А это почти 500 человек спасенных - 10 шлюпок почти по 50 человек", - сказал Фокин. Ранее считалось, что с "Армении" спаслись всего шесть человек.
Он добавил, что кормовой люк теплохода находится в открытом состоянии, то есть люди могли покидать судно еще и этим путем.
Исследователь рассказал, что на судне недавняя экспедиция обнаружила повреждения, очень похожие на попадание авиабомбы. "Это подтверждает первоначальную версию об атаке именно самолетами-бомбардировщиками, а не торпедоносцами, как писалось многими источниками", - отметил Фокин.
По словам представителя РГО, удалось обнаружить одно из кормовых орудий правого борта, которыми теплоход был дооборудован в 1941 году - орудие выглядит по-походному, то есть не могло вести огонь по противнику.
 
РоссияЧерное мореРусское географическое обществоОбщество
 
 
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