В Черном море нашли затопленный немцами в 1941 году теплоход "Армения"

МОСКВА, 27 апр — РИА Новости. Место гибели теплохода "Армения", затопленного немецкой авиацией в 1941 году, установлено в 15 милях от крымского берега, сообщает в понедельник Место гибели теплохода "Армения", затопленного немецкой авиацией в 1941 году, установлено в 15 милях от крымского берега, сообщает в понедельник Русское географическое общество (РГО).

Гибель судна считается одной из самых масштабных морских катастроф в истории: на борту, по разным подсчетам, находилось от шести до десяти тысяч беженцев и раненых.

"На дне Черного моря найден теплоход "Армения", затопленный немецкой авиацией 7 ноября 1941 года. Для детального обследования объекта, находящегося в 15 морских милях от берега на глубине 1 500 метров, был применен телеуправляемый необитаемый подводный аппарат отечественного производства серии РТ, что позволило получить первые видеокадры", — говорится в релизе.

РГО подчеркивает, что объект стоит на ровном киле курсом 220 единым фрагментом. Корпус судна покрыт слоем ила, но не имеет очевидных пробоин, что исключает вероятность гибели от попадания торпед, о чем сообщала официальная версия.

Ваш браузер не поддерживает данный формат видео.

"При этом надстройки и палубы имеют явные и ужасающие следы разрушений: леерные ограждения и другие вертикальные элементы вывернуты наружу. Скорее всего, это последствия взрывов от попадания авиационных бомб. Основные повреждения пришлись на среднюю и носовую часть надстройки ближе к левому борту, что может свидетельствовать об авиационном бомбометании по курсу движения судна, то есть фашистские самолеты заходили на атаку с кормы", — рассказал участник экспедиции, исполнительный директор ЦПИ РГО Сергей Фокин, которого цитирует пресс-служба.

Затонувший теплоход особенно активно искали последние 20 лет. За это время исследовали более 300 квадратных километров морского дня. Поисками занималось Минобороны России. В исследовании и идентификации судна участвовали специалисты Центра подводных исследований РГО.

Теплоход "Армения" проекта "Аджария" был построен в 1928 году в Ленинграде . Судно на 950 пассажиров было перестроено под санитарный транспорт в Одессе в 1941 году. Вместо части кают были организованы операционные и перевязочные, предполагалось брать порядка 400 раненых.

Шестого ноября 1941 года в Севастополе на борт поднялись несколько тысяч человек: жители города, пациенты, врачи и персонал нескольких госпиталей, часть партийного руководства Крыма, сотрудники пионерлагеря " Артек " и их семьи. В панике эвакуации точных подсчетов никто не вел.