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2020-04-28T14:26
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В Черном море нашли затопленный немцами в 1941 году теплоход "Армения"
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РИА Новости

В Черном море нашли затопленный немцами в 1941 году теплоход "Армения"

14:42 27.04.2020 (обновлено: 14:26 28.04.2020)
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МОСКВА, 27 апр — РИА Новости. Место гибели теплохода "Армения", затопленного немецкой авиацией в 1941 году, установлено в 15 милях от крымского берега, сообщает в понедельник Русское географическое общество (РГО).
© РИА Новости / Перейти в фотобанкПотопленный немцами в годы Великой Отечественной войны советский теплоход "Армения"
Потопленный немцами в годы Великой Отечественной войны советский теплоход Армения
© РИА Новости
Перейти в фотобанк
Потопленный немцами в годы Великой Отечественной войны советский теплоход "Армения"
Гибель судна считается одной из самых масштабных морских катастроф в истории: на борту, по разным подсчетам, находилось от шести до десяти тысяч беженцев и раненых.

"На дне Черного моря найден теплоход "Армения", затопленный немецкой авиацией 7 ноября 1941 года. Для детального обследования объекта, находящегося в 15 морских милях от берега на глубине 1 500 метров, был применен телеуправляемый необитаемый подводный аппарат отечественного производства серии РТ, что позволило получить первые видеокадры", — говорится в релизе.

РГО подчеркивает, что объект стоит на ровном киле курсом 220 единым фрагментом. Корпус судна покрыт слоем ила, но не имеет очевидных пробоин, что исключает вероятность гибели от попадания торпед, о чем сообщала официальная версия.
"При этом надстройки и палубы имеют явные и ужасающие следы разрушений: леерные ограждения и другие вертикальные элементы вывернуты наружу. Скорее всего, это последствия взрывов от попадания авиационных бомб. Основные повреждения пришлись на среднюю и носовую часть надстройки ближе к левому борту, что может свидетельствовать об авиационном бомбометании по курсу движения судна, то есть фашистские самолеты заходили на атаку с кормы", — рассказал участник экспедиции, исполнительный директор ЦПИ РГО Сергей Фокин, которого цитирует пресс-служба.
Затонувший теплоход особенно активно искали последние 20 лет. За это время исследовали более 300 квадратных километров морского дня. Поисками занималось Минобороны России. В исследовании и идентификации судна участвовали специалисты Центра подводных исследований РГО.
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Теплоход "Армения" проекта "Аджария" был построен в 1928 году в Ленинграде. Судно на 950 пассажиров было перестроено под санитарный транспорт в Одессе в 1941 году. Вместо части кают были организованы операционные и перевязочные, предполагалось брать порядка 400 раненых.
Шестого ноября 1941 года в Севастополе на борт поднялись несколько тысяч человек: жители города, пациенты, врачи и персонал нескольких госпиталей, часть партийного руководства Крыма, сотрудники пионерлагеря "Артек" и их семьи. В панике эвакуации точных подсчетов никто не вел.
Судя по опубликованным данным, "Армения" вышла из порта Севастополя, зашла в Балаклаву и в Ялту. Только к утру дождались пассажиров и груз. Седьмого ноября теплоход вышел в сторону Туапсе в сопровождении двух сторожевых катеров, не дожидаясь темноты. Через несколько часов был атакован вражеской авиацией и затонул за четыре минуты. Из всех пассажиров (до десяти тысяч человек) выжили единицы.
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75 лет Великой ПобедыЛенинградАртекРусское географическое обществоОдессаТуапсеСевастопольПроисшествияЧерное море
Популярные комментарии
История обороны Крыма самая закрытая и постыдная. Мой дед воевал на 30 батареи. Был ранен тяжело, но повезло, что немцы их госпиталь взяли под охрану и не дали татарам их вырезать. Лечили наши врачи, а потом он бежал. И продолжил воевать уже 43 после освобождения от немцев. Но и тогда ему помогли скрыть факт плена и только в хрущёвское время он об этом признался. Дали медаль За оборону Севастополя и т.д. Рассказывал много интересного. Хорошо отзывался о командире батареи Александэре. О том как уже в окружении без снарядов стреляли одним порохом по наступающим немцам и румынам. Ну и о предательстве начальников говорил. (((
27 апреля, 16:43
yyyu55 yu55
32021111
Еще одна страница истории приоткрыта, но вопросы все равно остались и их множество1
27 апреля, 16:01
Леонид 1955
1300100
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