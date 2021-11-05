https://ria.ru/20211105/tarantino-1757354505.html

Дочь Умы Турман высказалась о возможности участия в новом фильме Тарантино

Дочь Умы Турман высказалась о возможности участия в новом фильме Тарантино - РИА Новости, 05.11.2021

Дочь Умы Турман высказалась о возможности участия в новом фильме Тарантино

Актриса Майя Хоук, дочь голливудских звезд Умы Турман и Итана Хоука, в интервью The Guardian рассказала, что думает по поводу участия в фильме Квентина... РИА Новости, 05.11.2021

2021-11-05T00:39

2021-11-05T00:39

2021-11-05T00:39

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МОСКВА, 5 ноя — РИА Новости. Актриса Майя Хоук, дочь голливудских звезд Умы Турман и Итана Хоука, в интервью The Guardian рассказала, что думает по поводу участия в фильме Квентина Тарантино "Убить Билла 3".И хотя об этой картине пока ходят только слухи, звезда сериала "Очень странные дела" отметила, что была бы рада сняться в сиквеле знаменитого боевика (в предыдущих двух фильмах главную роль исполнила ее мама. — Прим. ред.).Ранее и сам режиссер признавался, что видит Майю в одной из ключевых ролей в третьей части "Убить Билла". Он объяснил, что если бы мать и дочь появились в тех же образах и на экране, это было бы "чертовски интересно".Квентин Тарантино добавил, что сиквел вполне может состояться благодаря тому, что у героини Турман остались враги после предыдущих двух картин, например, Элли Драйвер (Дэрил Ханна), Софи Фаталь (Джули Дрейфус) и сестра-близнец Гого (Тиаки Курияма). Каким будет десятый фильм знаменитого режиссера, до сих пор неизвестно. Не так давно он заявил, что хочет создать "что-то в стиле спагетти-вестерна", где все будут говорить на разных языках."Мексиканский разбойник — итальянец, герой — американец, плохой шериф — немец, мексиканка из салуна — израильтянка. А вы, актеры, просто знайте: можно начинать говорить, когда он закончит произносить свою реплику", — рассказывал Тарантино о своем замысле в беседе с Антонио Мондой, художественным директором Римского кинофестиваля. Поклонников Тарантино неслучайно интересует, каким будет его юбилейная картина. Кинематографист неоднократно говорил, что планирует снять только десять фильмов, а потом "уйти на пенсию". По его мнению, "с возрастом режиссеры лучше не становятся".

https://ria.ru/20210830/zendaya-1747815788.html

https://ria.ru/20200727/1575003463.html

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новости культуры, кино и сериалы, квентин тарантино, ума турман, итан хоук