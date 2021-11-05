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Искусство - РИА Новости, 1920, 16.04.2019
Культура
https://ria.ru/20211105/tarantino-1757354505.html
Дочь Умы Турман высказалась о возможности участия в новом фильме Тарантино
Дочь Умы Турман высказалась о возможности участия в новом фильме Тарантино - РИА Новости, 05.11.2021
Дочь Умы Турман высказалась о возможности участия в новом фильме Тарантино
Актриса Майя Хоук, дочь голливудских звезд Умы Турман и Итана Хоука, в интервью The Guardian рассказала, что думает по поводу участия в фильме Квентина... РИА Новости, 05.11.2021
2021-11-05T00:39
2021-11-05T00:39
культура
новости культуры
кино и сериалы
квентин тарантино
ума турман
итан хоук
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МОСКВА, 5 ноя — РИА Новости. Актриса Майя Хоук, дочь голливудских звезд Умы Турман и Итана Хоука, в интервью The Guardian рассказала, что думает по поводу участия в фильме Квентина Тарантино "Убить Билла 3".И хотя об этой картине пока ходят только слухи, звезда сериала "Очень странные дела" отметила, что была бы рада сняться в сиквеле знаменитого боевика (в предыдущих двух фильмах главную роль исполнила ее мама. — Прим. ред.).Ранее и сам режиссер признавался, что видит Майю в одной из ключевых ролей в третьей части "Убить Билла". Он объяснил, что если бы мать и дочь появились в тех же образах и на экране, это было бы "чертовски интересно".Квентин Тарантино добавил, что сиквел вполне может состояться благодаря тому, что у героини Турман остались враги после предыдущих двух картин, например, Элли Драйвер (Дэрил Ханна), Софи Фаталь (Джули Дрейфус) и сестра-близнец Гого (Тиаки Курияма). Каким будет десятый фильм знаменитого режиссера, до сих пор неизвестно. Не так давно он заявил, что хочет создать "что-то в стиле спагетти-вестерна", где все будут говорить на разных языках."Мексиканский разбойник — итальянец, герой — американец, плохой шериф — немец, мексиканка из салуна — израильтянка. А вы, актеры, просто знайте: можно начинать говорить, когда он закончит произносить свою реплику", — рассказывал Тарантино о своем замысле в беседе с Антонио Мондой, художественным директором Римского кинофестиваля. Поклонников Тарантино неслучайно интересует, каким будет его юбилейная картина. Кинематографист неоднократно говорил, что планирует снять только десять фильмов, а потом "уйти на пенсию". По его мнению, "с возрастом режиссеры лучше не становятся".
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новости культуры, кино и сериалы, квентин тарантино, ума турман, итан хоук
00:39 05.11.2021
 
Дочь Умы Турман высказалась о возможности участия в новом фильме Тарантино

Майя Хоук рассказала, что думает о возможности участия в новом фильме Квентина Тарантино

© AP Photo / Invision / Jordan StraussМайя Хоук
Майя Хоук - РИА Новости, 1920, 05.11.2021
© AP Photo / Invision / Jordan Strauss
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МОСКВА, 5 ноя — РИА Новости. Актриса Майя Хоук, дочь голливудских звезд Умы Турман и Итана Хоука, в интервью The Guardian рассказала, что думает по поводу участия в фильме Квентина Тарантино "Убить Билла 3".
И хотя об этой картине пока ходят только слухи, звезда сериала "Очень странные дела" отметила, что была бы рада сняться в сиквеле знаменитого боевика (в предыдущих двух фильмах главную роль исполнила ее мама. — Прим. ред.).

"Квентин будет что-то делать, когда чертовски этого захочет, — отметила Майя Хоук. — Я знаю его всю свою жизнь, и если бы он когда-нибудь снова захотел со мной поработать (в 2019 году она исполнила эпизодическую роль в картине Тарантино "Однажды в... Голливуде". — Прим. ред.) я бы с радостью согласилась".

Ранее и сам режиссер признавался, что видит Майю в одной из ключевых ролей в третьей части "Убить Билла". Он объяснил, что если бы мать и дочь появились в тех же образах и на экране, это было бы "чертовски интересно".
"Думаю, это будет история об этих персонажах через 20 лет. Невеста (Турман) и ее дочь Би-Би (Хоук) спокойно живут все эти годы, но затем мир внезапно начинает рушиться, — делился замыслом режиссер. — Невеста и Би-Би оказываются в бегах. Только одна мысль о том, что Ума и ее дочь Майя появятся на экране в этих ролях кажется мне очень захватывающей".
Квентин Тарантино добавил, что сиквел вполне может состояться благодаря тому, что у героини Турман остались враги после предыдущих двух картин, например, Элли Драйвер (Дэрил Ханна), Софи Фаталь (Джули Дрейфус) и сестра-близнец Гого (Тиаки Курияма).
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Каким будет десятый фильм знаменитого режиссера, до сих пор неизвестно. Не так давно он заявил, что хочет создать "что-то в стиле спагетти-вестерна", где все будут говорить на разных языках.
"Мексиканский разбойник — итальянец, герой — американец, плохой шериф — немец, мексиканка из салуна — израильтянка. А вы, актеры, просто знайте: можно начинать говорить, когда он закончит произносить свою реплику", — рассказывал Тарантино о своем замысле в беседе с Антонио Мондой, художественным директором Римского кинофестиваля.
Поклонников Тарантино неслучайно интересует, каким будет его юбилейная картина. Кинематографист неоднократно говорил, что планирует снять только десять фильмов, а потом "уйти на пенсию". По его мнению, "с возрастом режиссеры лучше не становятся".
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