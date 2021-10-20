https://ria.ru/20211020/tarantino-1755352355.html

Тарантино рассказал, что хочет снять спагетти-вестерн

Тарантино рассказал, что хочет снять спагетти-вестерн - РИА Новости, 20.10.2021

Тарантино рассказал, что хочет снять спагетти-вестерн

Квентин Тарантино рассказал, какой проект он бы хотел осуществить. Об этом сообщает Variety. РИА Новости, 20.10.2021

2021-10-20T14:13

2021-10-20T14:13

2021-10-20T14:13

культура

квентин тарантино

новости культуры

кино и сериалы

брэд питт (уильям бредли)

леонардо ди каприо

марго робби

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МОСКВА, 20 окт — РИА Новости. Квентин Тарантино рассказал, какой проект он бы хотел осуществить. Об этом сообщает Variety. "Я хочу создать что-то в стиле спагетти-вестерн, где все говорят на разных языках. Мексиканский разбойник — итальянец, герой — американец, плохой шериф — немец, мексиканка из салуна — израильтянка. А вы, актеры, просто знайте: можно начинать говорить, когда он закончит произносить свою реплику", — признался Тарантино.Своими размышлениями он поделился в беседе с Антонио Мондой, художественным директором Римского кинофестиваля, на котором режиссер в этом году получил почетную премию за вклад в мировой кинематограф. Награду ему вручил мастер джалло Дарио Ардженто. Тарантино неоднократно признавался, что планирует снять только десять фильмов, а потом "уйти на пенсию". "Я хорошо знаю историю кино. С возрастом режиссеры лучше не становятся", — заявил он в одном из интервью. Девятая лента режиссера "Однажды в... Голливуде" вышла в 2019 году и получила две премии "Оскар". Главные роли в ней исполнили Леонардо Ди Каприо, Брэд Питт и Марго Робби. Фанаты Тарантино строят догадки, каким же будет его последний фильм, а сам Квентин уже неоднократно высказывал разные предположения..

https://ria.ru/20210706/killbill3-1739909316.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

квентин тарантино, новости культуры, кино и сериалы, брэд питт (уильям бредли), леонардо ди каприо, марго робби