https://ria.ru/20211020/tarantino-1755352355.html
Тарантино рассказал, что хочет снять спагетти-вестерн
Тарантино рассказал, что хочет снять спагетти-вестерн - РИА Новости, 20.10.2021
Тарантино рассказал, что хочет снять спагетти-вестерн
Квентин Тарантино рассказал, какой проект он бы хотел осуществить. Об этом сообщает Variety. РИА Новости, 20.10.2021
2021-10-20T14:13
2021-10-20T14:13
2021-10-20T14:13
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кино и сериалы
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МОСКВА, 20 окт — РИА Новости. Квентин Тарантино рассказал, какой проект он бы хотел осуществить. Об этом сообщает Variety. "Я хочу создать что-то в стиле спагетти-вестерн, где все говорят на разных языках. Мексиканский разбойник — итальянец, герой — американец, плохой шериф — немец, мексиканка из салуна — израильтянка. А вы, актеры, просто знайте: можно начинать говорить, когда он закончит произносить свою реплику", — признался Тарантино.Своими размышлениями он поделился в беседе с Антонио Мондой, художественным директором Римского кинофестиваля, на котором режиссер в этом году получил почетную премию за вклад в мировой кинематограф. Награду ему вручил мастер джалло Дарио Ардженто. Тарантино неоднократно признавался, что планирует снять только десять фильмов, а потом "уйти на пенсию". "Я хорошо знаю историю кино. С возрастом режиссеры лучше не становятся", — заявил он в одном из интервью. Девятая лента режиссера "Однажды в... Голливуде" вышла в 2019 году и получила две премии "Оскар". Главные роли в ней исполнили Леонардо Ди Каприо, Брэд Питт и Марго Робби. Фанаты Тарантино строят догадки, каким же будет его последний фильм, а сам Квентин уже неоднократно высказывал разные предположения..
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квентин тарантино, новости культуры, кино и сериалы, брэд питт (уильям бредли), леонардо ди каприо, марго робби
Тарантино рассказал, что хочет снять спагетти-вестерн
Тарантино рассказал, что хочет снять спагетти-вестерн, где все говорят на разных языках
МОСКВА, 20 окт — РИА Новости.
Квентин Тарантино рассказал, какой проект он бы хотел осуществить. Об этом сообщает
Variety.
"Я хочу создать что-то в стиле спагетти-вестерн, где все говорят на разных языках. Мексиканский разбойник — итальянец, герой — американец, плохой шериф — немец, мексиканка из салуна — израильтянка. А вы, актеры, просто знайте: можно начинать говорить, когда он закончит произносить свою реплику", — признался Тарантино.
Своими размышлениями он поделился в беседе с Антонио Мондой, художественным директором Римского кинофестиваля, на котором режиссер в этом году получил почетную премию за вклад в мировой кинематограф. Награду ему вручил мастер джалло Дарио Ардженто.
Тарантино неоднократно признавался, что планирует снять только десять фильмов, а потом "уйти на пенсию". "Я хорошо знаю историю кино. С возрастом режиссеры лучше не становятся", — заявил
он в одном из интервью.
Девятая лента режиссера "Однажды в... Голливуде" вышла в 2019 году и получила две премии "Оскар". Главные роли в ней исполнили Леонардо Ди Каприо, Брэд Питт и Марго Робби. Фанаты Тарантино строят догадки, каким же будет его последний фильм, а сам Квентин уже неоднократно высказывал разные предположения..