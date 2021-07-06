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Искусство - РИА Новости, 1920, 16.04.2019
Культура
https://ria.ru/20210706/killbill3-1739909316.html
Тарантино рассказал, кто еще может сыграть с Турман в "Убить Билла 3"
Тарантино рассказал, кто еще может сыграть с Турман в "Убить Билла 3" - РИА Новости, 06.07.2021
Тарантино рассказал, кто еще может сыграть с Турман в "Убить Билла 3"
Режиссер и сценарист Квентин Тарантино рассказал в беседе с Джо Роганом — ведущим подкаста The Joe Rogan experience, кого видит в одной из ключевых ролей вместе РИА Новости, 06.07.2021
2021-07-06T02:38
2021-07-06T02:38
культура
кино и сериалы
новости культуры
ума турман
квентин тарантино
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МОСКВА, 6 июл – РИА Новости. Режиссер и сценарист Квентин Тарантино рассказал в беседе с Джо Роганом — ведущим подкаста The Joe Rogan experience, кого видит в одной из ключевых ролей вместе с Умой Турман в сиквеле боевика "Убить Билла 3". Знаменитый кинематографист, который уже не первый год намекает на то, что его десятым фильмом может стать продолжение "Убить Билла", признался, что хотел бы пригласить в картину звезду "Очень странных дел" Майю Хоук — дочь Турман. Тарантино объяснил, если бы мать и дочь появились в тех же образах и на экране, это было бы "чертовски интересно".Квентин Тарантино добавил, что сиквел вполне может состояться благодаря тому, что у героини Турман остались враги после предыдущих двух картин. "Все-таки еще существуют Элли Драйвер (Дэрил Ханна), Софи Фаталь (Джули Дрейфус). У обеих есть деньги Билла. А еще у Гого (Тиаки Курияма) была сестра-близнец, которая тоже может появиться", — отметил он. Фанаты строят догадки, каким же будет юбилейный фильм. Наиболее популярные варианты — ремейк "Бешеных псов" и новое прочтение фэнтези "Звездный путь".
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кино и сериалы, новости культуры, ума турман, квентин тарантино

Тарантино рассказал, кто еще может сыграть с Турман в "Убить Билла 3"

02:38 06.07.2021
 
© A Band Apart/Miramax Films/Super Cool ManChu (2003)Кадр из фильма "Убить Билла"
Кадр из фильма Убить Билла
© A Band Apart/Miramax Films/Super Cool ManChu (2003)
Читать ria.ru в
МОСКВА, 6 июл – РИА Новости. Режиссер и сценарист Квентин Тарантино рассказал в беседе с Джо Роганом — ведущим подкаста The Joe Rogan experience, кого видит в одной из ключевых ролей вместе с Умой Турман в сиквеле боевика "Убить Билла 3".
Знаменитый кинематографист, который уже не первый год намекает на то, что его десятым фильмом может стать продолжение "Убить Билла", признался, что хотел бы пригласить в картину звезду "Очень странных дел" Майю Хоук — дочь Турман.
Тарантино объяснил, если бы мать и дочь появились в тех же образах и на экране, это было бы "чертовски интересно".

"Думаю, это будет история об этих персонажах через 20 лет. Невеста (Турман) и ее дочь Би-Би (Хоук) спокойно живут все эти годы, но затем мир внезапно начинает рушиться, — рассказал режиссер. — Невеста и Би-Би оказываются в бегах. Только одна мысль о том, что Ума и ее дочь Майя появятся на экране в этих ролях кажется мне очень захватывающей".

Квентин Тарантино добавил, что сиквел вполне может состояться благодаря тому, что у героини Турман остались враги после предыдущих двух картин.
"Все-таки еще существуют Элли Драйвер (Дэрил Ханна), Софи Фаталь (Джули Дрейфус). У обеих есть деньги Билла. А еще у Гого (Тиаки Курияма) была сестра-близнец, которая тоже может появиться", — отметил он.
Фанаты строят догадки, каким же будет юбилейный фильм. Наиболее популярные варианты — ремейк "Бешеных псов" и новое прочтение фэнтези "Звездный путь".
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