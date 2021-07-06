https://ria.ru/20210706/killbill3-1739909316.html

Тарантино рассказал, кто еще может сыграть с Турман в "Убить Билла 3"

Тарантино рассказал, кто еще может сыграть с Турман в "Убить Билла 3" - РИА Новости, 06.07.2021

Тарантино рассказал, кто еще может сыграть с Турман в "Убить Билла 3"

Режиссер и сценарист Квентин Тарантино рассказал в беседе с Джо Роганом — ведущим подкаста The Joe Rogan experience, кого видит в одной из ключевых ролей вместе РИА Новости, 06.07.2021

2021-07-06T02:38

2021-07-06T02:38

2021-07-06T02:38

культура

кино и сериалы

новости культуры

ума турман

квентин тарантино

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn24.img.ria.ru/images/105923/91/1059239101_0:0:1392:784_1920x0_80_0_0_22dfc076507821ce11f399f581d61ebf.jpg

МОСКВА, 6 июл – РИА Новости. Режиссер и сценарист Квентин Тарантино рассказал в беседе с Джо Роганом — ведущим подкаста The Joe Rogan experience, кого видит в одной из ключевых ролей вместе с Умой Турман в сиквеле боевика "Убить Билла 3". Знаменитый кинематографист, который уже не первый год намекает на то, что его десятым фильмом может стать продолжение "Убить Билла", признался, что хотел бы пригласить в картину звезду "Очень странных дел" Майю Хоук — дочь Турман. Тарантино объяснил, если бы мать и дочь появились в тех же образах и на экране, это было бы "чертовски интересно".Квентин Тарантино добавил, что сиквел вполне может состояться благодаря тому, что у героини Турман остались враги после предыдущих двух картин. "Все-таки еще существуют Элли Драйвер (Дэрил Ханна), Софи Фаталь (Джули Дрейфус). У обеих есть деньги Билла. А еще у Гого (Тиаки Курияма) была сестра-близнец, которая тоже может появиться", — отметил он. Фанаты строят догадки, каким же будет юбилейный фильм. Наиболее популярные варианты — ремейк "Бешеных псов" и новое прочтение фэнтези "Звездный путь".

https://ria.ru/20210628/tarantino-1738876174.html

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

кино и сериалы, новости культуры, ума турман, квентин тарантино