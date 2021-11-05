10:54 05.11.2021 (обновлено: 11:51 05.11.2021)
ЮАР очень ценит стратегическое участие в БРИКС, заявил посол
Посол ЮАР заявил, что стратегическое участие в БРИКС укрепило отношения с Россией
© Фотохост-агентство brics-russia2020.ru / Перейти в фотобанкВстреча Консультативной группы Партнерства БРИКС по новой промышленной (цифровой) революции (ПартНИР) и экспертные консультации по подготовке итогового меморандума встречи Министров промышленности стран БРИКС
© Фотохост-агентство brics-russia2020.ru
"Для нас участие в БРИКС критически важно. Это стратегическое решение ЮАР – присоединиться к БРИКС. Обычно я говорю людям, что для нас это было логично... Так что для нас БРИКС – серьезная опора. И с экономической точки зрения создание банка БРИКС для всех нас было важным делом, потому что пять стран могут от имени организации мобилизоваться и найти финансирование для проектов даже в других регионах. На форуме БРИКС также обсуждаются критически важные моменты мировой политики. Для нас БРИКС важна", - сказал он.
По его словам, членство ЮАР в БРИКС благотворно сказалось на двусторонних отношениях с Россией.
"Наше членство в БРИКС еще больше укрепило стратегическую важность отношений с РФ. Поэтому сейчас ни один месяц не обходится без какой-то активности, связанной с БРИКС. Каждую неделю что-то происходит. Мы также часто встречаемся с послами в России стран, входящих в БРИКС. То есть с послами Китая, Индии, Бразилии и с министром иностранных дел России... Так что БРИКС важная для нас организация, стратегическая. Мы ее очень ценим, даже не сомневайтесь", - заверил он.
Посол ЮАР добавил, что политические и дипломатические отношения с Россией имеют долгую историю, потому что они начались еще во времена СССР и укрепились с формированием Российской Федерации. Кроме того, ЮАР была первым из африканских государств, которое признало суверенитет РФ 30 лет назад.
"В следующем году мы будем отмечать 30-летие дипломатических отношений между ЮАР и Россией. И нас уже пригласили в Совет Федерации обсудить программу мероприятий на следующий год. Основные мероприятия будут посвящены этой дате. Мы рассчитываем, что главным событием станет Национальный день ЮАР – 27 апреля. Мы не отмечали его в 2020 году из-за пандемии. Обязательно отметим в следующем году. Мы уже нашли в наших архивах документ, обозначивший начало дипотношений с Россией", - подчеркнул посол.
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