https://ria.ru/20211102/internet-1757423915.html

В ОП Ленобласти предложили запретить свободный доступ в интернет

В ОП Ленобласти предложили запретить свободный доступ в интернет - РИА Новости, 02.11.2021

В ОП Ленобласти предложили запретить свободный доступ в интернет

Первый заместитель председателя Общественной палаты Ленинградской области Владимир Петров предложил запретить свободный доступ в интернет без предоставления... РИА Новости, 02.11.2021

2021-11-02T17:43

2021-11-02T17:43

2021-11-02T17:43

общество

технологии

ленинградская область

максут шадаев

владимир петров

россия

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МОСКВА, 2 ноя – РИА Новости. Первый заместитель председателя Общественной палаты Ленинградской области Владимир Петров предложил запретить свободный доступ в интернет без предоставления пользователем минимального объема личных данных оператору, письмо Петрова главе Минцифры Максуту Шадаеву с соответствующей инициативой есть в распоряжении РИА Новости.По мнению зампреда ОП Ленобласти, значимость соцсетей и иных виртуальных сервисов значительно возросла в России в последние годы, в связи с этим предлагается вернуться к обсуждению вопроса о внедрении в РФ ряда нововведений, способных навести порядок в отечественном интернете."В частности, прошу Вас рассмотреть вопрос о запрещении свободного доступа в интернет путем беспроводного соединения без предоставления пользователем минимального объема личных данных оператору - подобная система аутентификации уже успешно действует в странах Европы, где давно не существует привычных нам публичных "открытых сетей", обеспечивающих доступ в интернет без введения пароля и личной информации", - следует из обращения Петрова.Кроме того, предлагается оценить идею обязательной привязки аккаунтов соцсетей граждан, которые доступны на территории РФ, к персональным идентифицирующим документам."Возможно, что верификация профиля могла бы проходить на базе виртуального сервиса "Госуслуги". Такая мера сможет убрать излишнюю анонимность в интернете и обеспечить более уважительное и осторожное отношение к законам со стороны пользователей", - добавляется в письме.

https://ria.ru/20211031/ekonomika-1757062366.html

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общество, технологии, ленинградская область, максут шадаев, владимир петров, россия