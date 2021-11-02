В ОП Ленобласти предложили запретить свободный доступ в интернет
В ОП Ленобласти предложили запретить доступ в интернет без предоставления личных данных
МОСКВА, 2 ноя – РИА Новости. Первый заместитель председателя Общественной палаты Ленинградской области Владимир Петров предложил запретить свободный доступ в интернет без предоставления пользователем минимального объема личных данных оператору, письмо Петрова главе Минцифры Максуту Шадаеву с соответствующей инициативой есть в распоряжении РИА Новости.
По мнению зампреда ОП Ленобласти, значимость соцсетей и иных виртуальных сервисов значительно возросла в России в последние годы, в связи с этим предлагается вернуться к обсуждению вопроса о внедрении в РФ ряда нововведений, способных навести порядок в отечественном интернете.
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"В частности, прошу Вас рассмотреть вопрос о запрещении свободного доступа в интернет путем беспроводного соединения без предоставления пользователем минимального объема личных данных оператору - подобная система аутентификации уже успешно действует в странах Европы, где давно не существует привычных нам публичных "открытых сетей", обеспечивающих доступ в интернет без введения пароля и личной информации", - следует из обращения Петрова.
Кроме того, предлагается оценить идею обязательной привязки аккаунтов соцсетей граждан, которые доступны на территории РФ, к персональным идентифицирующим документам.
"Возможно, что верификация профиля могла бы проходить на базе виртуального сервиса "Госуслуги". Такая мера сможет убрать излишнюю анонимность в интернете и обеспечить более уважительное и осторожное отношение к законам со стороны пользователей", - добавляется в письме.