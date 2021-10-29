https://ria.ru/20211029/insult-1756453735.html

Всемирный день борьбы с инсультом

Всемирный день борьбы с инсультом - РИА Новости, 29.10.2021

Всемирный день борьбы с инсультом

29 октября ежегодно отмечается Всемирный день борьбы с инсультом (World Stroke Day). Он проводится по инициативе Всемирной организации по борьбе с инсультом для РИА Новости, 29.10.2021

2021-10-29T04:05

2021-10-29T04:05

2021-10-29T04:05

справки

всемирный день борьбы с инсультом

инсульт

россия

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29 октября ежегодно отмечается Всемирный день борьбы с инсультом (World Stroke Day). Он проводится по инициативе Всемирной организации по борьбе с инсультом для повышения осведомленности об этом заболевании.Всемирная организация по борьбе с инсультом (World Stroke Organization), созданная в 2006 году, насчитывает более трех тысяч индивидуальных членов и более 90 организаций из разных стран мира.Инсульт (от латинского insulto – "скачу", "впрыгиваю"), "мозговой удар" – острое нарушение мозгового кровообращения главным образом при гипертонической болезни, атеросклерозе (сужение артерий из-за отложения в их стенках воскоподобного вещества – холестерина), воспалительных заболеваниях и аномалиях мозговых сосудов. К разновидностям инсульта относят ишемический инсульт и геморрагический инсульт.Ишемические инсульты возникают в результате закупорки кровеносного сосуда, снабжающего кровью головной мозг. Нарушение кровотока в кровеносном сосуде может вызвать образование тромба. При геморрагическом инсульте ослабленный кровеносный сосуд разрывается и кровоточит в головном мозге. Кровь накапливается и оказывает давление на окружающую ткань.Инсульт может вызвать необратимые повреждения, включая частичный паралич и нарушение речи, понимания и памяти.Воздействие инсульта может быть краткосрочным и долгосрочным, в зависимости от того, какая часть мозга поражена. Люди, пережившие инсульт, могут иметь различные формы инвалидности, включая трудности с движением и речью.Симптомами инсульта являются:При малейшем подозрении на инсульт важно как можно быстрее вызвать скорую помощь. Первые 4,5 часа являются критическими. В этот период изменения в головном мозге обратимы, поэтому нужно как можно быстрее оказать больному квалифицированную медицинскую помощь.Наблюдение, своевременное обнаружение болезни и оперативная помощь специалиста в разы увеличивает шансы человека на выздоровление, а профилактика значительно снижает вероятность попадания в группу высокого риска. Современные эффективные методики реабилитации пациентов, перенесших инсульт, помогают справиться с последствиями болезни с наименьшими потерями – вплоть до полного восстановления. С возрастом увеличивается риск развития инсульта. Существует множество других факторов риска, в том числе употребление табака, отсутствие физической активности, нездоровое питание, злоупотребление алкоголем, гипертония, ожирение, генетическая предрасположенность, психологические факторы и др.По данным Всемирной организации по борьбе с инсультом, ежегодно в мире более 13 миллионов человек переносят инсульт, около 5,5 миллиона человек умирают от этой болезни.По данным ученых, исследующих глобальное бремя болезней (ГББ), в 1990-2019 годах заболеваемость, распространенность и смертность от инсульта значительно выросли. Ученые оценивали статистику по пациентам разного пола и возраста, с различным уровнем дохода, в 204 странах и территориях, включая Россию. В 1990-2019 годах абсолютное количество инсультов увеличилось на 70%, распространенность инсультов – на 85%, смертность от инсульта – на 43%. Среди людей моложе 70 лет показатели распространенности увеличились на 22%, а показатели заболеваемости – на 15%.По информации Всемирной организации здравоохранения, в мире инсульт является второй по значимости причиной смерти и третьей по инвалидности. Около 70% инсультов происходит в странах с низким и средним уровнем дохода, где в среднем инсульт возникает у людей на 15 лет раньше, чем в странах с высоким уровнем дохода. страны. До 84% пациентов с инсультом в странах с низким и средним уровнем доходов умирают в течение трех лет после постановки диагноза по сравнению с 16% в странах с высоким уровнем доходов.По данным Всемирной организации по борьбе с инсультом, в последнее время растет количество доказательств того, что COVID 19 увеличивает риск инсульта. Это касается и молодых людей, и людей, у которых нет других факторов риска инсульта.Группа ученых из Кембриджского университета выяснила, что как минимум каждый сотый пациент, госпитализированный с COVID-19, может пережить впоследствии инсульт.Российские специалисты также отмечали, что инсульт может быть одним из последствий коронавируса. Это происходит из-за воспалительных и аутоиммунных процессов, которые провоцирует COVID-19.В России в последние годы наблюдалось снижение смертности от инсульта. В 2008-2016 годах она снизилась на 45%. По итогам 2019 года больничная смертность от инсультов снизилась на 3,1%.Согласно данным Минздрава, в 2020 году общая заболеваемость населения болезнями системы кровообращения по РФ снизилась на 6,7%.Медики подчеркивают, что профилактика заболевания значительно снижает вероятность попадания пациента в группу высокого риска. К профилактическим мерам относятся полный отказ от курения, ограничение употребления алкоголя и соли, диета с преобладанием овощей и фруктов, физические нагрузки, эффективное и своевременное лечение соматических заболеваний и инфекционно-воспалительных процессов, способствующих развитию инсультов (коллагенозов, хламидиоза, сахарного диабета).Материал подготовлен на основе информации РИА Новости и открытых источников

россия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

справки, всемирный день борьбы с инсультом, инсульт, россия