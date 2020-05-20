В Минздраве отметили снижение смертности от инфарктов в России

МОСКВА, 20 мая - РИА Новости. Смертность от инфарктов в России снизилась по итогам 2019 года на 5,2%, больничная смертность от инсультов снизилась на 3,1%, сообщили в АНО "Национальные приоритеты" со ссылкой на главного внештатного специалиста-кардиолога Минздрава России Сергея Бойцова.

"Первые результаты показывают, что в большинстве регионов происходит значимое снижение смертности от инфаркта миокарда (в среднем по РФ на 5,2% за 2019 год по отношению к 2018 году). Также мы видим снижение больничной летальности от острого коронарного синдрома (в среднем по РФ на 5,3%) и от острого нарушения мозгового кровообращения (в среднем по РФ на 3,1%)", - сказал Бойцов.

Согласно данным Минздрава России, которые приводятся на сайте, за прошедший период отмечено снижение смертности от болезней системы кровообращения на 1%. Так, за январь-март 2020 года смертность от болезней системы кровообращения снизилась на 6,7% до 216 567 с 232 004 в январе-марте 2019 года. Уточняется, что такая тенденция наблюдалась в 73 регионах.

В октябре 2019 года Бойцов заявлял, что неинфекционные заболевания являются причиной 67% смертей в России, 47% смертей происходят по причине сердечно-сосудистых заболеваний.

Уточняется, что в 2020 году благодаря нацпроекту "Здравоохранение" первичные и региональные сосудистые центры получат 200 единиц медицинского оборудования, что сделает медицинскую помощь при сердечно-сосудистых заболеваниях доступнее. Так, одной из задач нацпроекта является внедрение современных клинических рекомендаций и протоколов лечения всех пациентов.

Национальный проект "Здравоохранение" рассчитан до 2024 года, его цель - повышение качества и доступности медицинской помощи для населения за счет улучшения медицинской инфраструктуры, ликвидации кадрового дефицита в отрасли, планомерного снижения смертности от сердечно-сосудистых и онкологических заболеваний.

Согласно данным Минздрава России, которые приводятся на сайте, за прошедший период отмечено снижение смертности от болезней системы кровообращения на 1%. Так, за январь-март 2020 года смертность от болезней системы кровообращения снизилась на 6,7% до 216 567 с 232 004 в январе-марте 2019 года. Уточняется, что такая тенденция наблюдалась в 73 регионах.

В октябре 2019 года Бойцов заявлял, что неинфекционные заболевания являются причиной 67% смертей в России, 47% смертей происходят по причине сердечно-сосудистых заболеваний.