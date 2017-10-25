МОСКВА, 25 окт — РИА Новости. Минздрав заявил о снижении смертности россиян от инсульта на 45%, сообщает телеканал RT.

Ранее министр здравоохранения Вероника Скворцова заявила, что инсульт "молодеет", от него страдают даже 20-летние, и важно уделять внимание профилактике этого заболевания.

"За девять лет (с 2008 по 2016 год) смертность россиян от инсульта — острого нарушения мозгового кровообращения — снизилась на 45% и составила примерно 123 случая на 100 тысяч человек", — рассказали RT в министерстве.

По данным ведомства, ежегодно в ходе Всероссийской диспансеризации, которую проводят с 2013 года, болезни системы кровообращения выявляют примерно 25% россиян, впервые выявленные сердечно-сосудистые заболевания встречаются у 4% обследованных.

"На сегодняшний день в стране выстроена современная служба экстренной специализированной медицинской помощи, в которую входят более 590 сосудистых центров, где применяются современные технологии ведения больных со сложными состояниями", — прокомментировали положительную динамику в Минздраве.