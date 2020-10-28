https://ria.ru/20201028/svyaz-1582007242.html
Ученые предупредили о связи COVID-19 c инсультом
Группа ученых из Кембриджского университета выяснила, что как минимум каждый сотый пациент, госпитализированный с COVID-19 переживает впоследствии инсульт... РИА Новости, 28.10.2020
2020-10-28T23:07
2020-10-28T23:07
2020-10-28T23:07
распространение нового коронавируса
коронавирус covid-19
кембриджский университет
великобритания
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<strong>МОСКВА, 28 окт — РИА Новости.</strong> Группа ученых из <a href="http://ria.ru/organization_Kembridzhskijj_universitet/" target="_blank" data-auto="true">Кембриджского университета</a> выяснила, что как минимум каждый сотый пациент, госпитализированный с COVID-19 переживает впоследствии инсульт. Результаты исследования опубликовал <a href="https://journals.sagepub.com/home/wso" target="_blank">International Journal of Stroke.</a>При этом отмечается, что зараженные коронавирусом пациенты переживают инсульт в среднем на шесть лет раньше. Помимо этого, доля смертельных случаев у людей с COVID-19 вдвое выше, чем у обычных пациентов. Ученые проанализировали данные более ста тысяч человек и выяснили, что 1,4 процента из них переживали инсульт.В ходе исследования специалистам не удалось обнаружить какой-либо зависимости вероятности инсульта от возраста.<em>Актуальные данные о ситуации с</em> <em><a href="https://ria.ru/category_-koronavirus-covid-19" target="_blank">COVID-19</a></em> <em>в России и мире представлены на портале</em> <em><a href="https://xn--80aesfpebagmfblc0a.xn--p1ai/" target="_blank">стопкоронавирус.рф</a>.</em>
https://ria.ru/20201028/karantin-1582003434.html
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
коронавирус covid-19, кембриджский университет, великобритания