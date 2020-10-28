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https://ria.ru/20201028/svyaz-1582007242.html
Ученые предупредили о связи COVID-19 c инсультом
Группа ученых из Кембриджского университета выяснила, что как минимум каждый сотый пациент, госпитализированный с COVID-19 переживает впоследствии инсульт... РИА Новости, 28.10.2020
2020-10-28T23:07
2020-10-28T23:07
распространение нового коронавируса
коронавирус covid-19
кембриджский университет
великобритания
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<strong>МОСКВА, 28 окт — РИА Новости.</strong> Группа ученых из <a href="http://ria.ru/organization_Kembridzhskijj_universitet/" target="_blank" data-auto="true">Кембриджского университета</a> выяснила, что как минимум каждый сотый пациент, госпитализированный с COVID-19 переживает впоследствии инсульт. Результаты исследования опубликовал <a href="https://journals.sagepub.com/home/wso" target="_blank">International Journal of Stroke.</a>При этом отмечается, что зараженные коронавирусом пациенты переживают инсульт в среднем на шесть лет раньше. Помимо этого, доля смертельных случаев у людей с COVID-19 вдвое выше, чем у обычных пациентов. Ученые проанализировали данные более ста тысяч человек и выяснили, что 1,4 процента из них переживали инсульт.В ходе исследования специалистам не удалось обнаружить какой-либо зависимости вероятности инсульта от возраста.<em>Актуальные данные о ситуации с</em> <em><a href="https://ria.ru/category_-koronavirus-covid-19" target="_blank">COVID-19</a></em> <em>в России и мире представлены на портале</em> <em><a href="https://xn--80aesfpebagmfblc0a.xn--p1ai/" target="_blank">стопкоронавирус.рф</a>.</em>
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коронавирус covid-19, кембриджский университет, великобритания

Ученые предупредили о связи COVID-19 c инсультом

23:07 28.10.2020
 
© РИА Новости / Кирилл Шипицин / Перейти в фотобанкВрач держит в руках маску для искусственной вентиляции легких
Врач держит в руках маску для искусственной вентиляции легких - РИА Новости, 1920, 28.10.2020
© РИА Новости / Кирилл Шипицин
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МОСКВА, 28 окт — РИА Новости. Группа ученых из Кембриджского университета выяснила, что как минимум каждый сотый пациент, госпитализированный с COVID-19 переживает впоследствии инсульт. Результаты исследования опубликовал International Journal of Stroke.
При этом отмечается, что зараженные коронавирусом пациенты переживают инсульт в среднем на шесть лет раньше. Помимо этого, доля смертельных случаев у людей с COVID-19 вдвое выше, чем у обычных пациентов.
Мужчина развешивает плакат с информацией о тестировании на COVID-19 на арене Lille Zenith Arena в Лилле, Франция - РИА Новости, 1920, 28.10.2020
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Ученые проанализировали данные более ста тысяч человек и выяснили, что 1,4 процента из них переживали инсульт.
В ходе исследования специалистам не удалось обнаружить какой-либо зависимости вероятности инсульта от возраста.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
 
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус COVID-19Кембриджский университетВеликобритания
 
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