https://ria.ru/20210427/minzdrav-1730100967.html

Общая заболеваемость в России снизилась в 2020 году

Общая заболеваемость в России снизилась в 2020 году

Общая заболеваемость населения России в 2020 году снизилась на 5,3%, следует из итогового отчета о работе Минздрава РФ в 2020 году и задачах на 2021 год. РИА Новости, 27.04.2021

2021-04-27T11:02

2021-04-27T11:02

2021-04-27T11:02

распространение коронавируса

коронавирус в россии

коронавирус covid-19

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министерство здравоохранения рф (минздрав россии)

общество

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МОСКВА, 27 апр - РИА Новости. Общая заболеваемость населения России в 2020 году снизилась на 5,3%, следует из итогового отчета о работе Минздрава РФ в 2020 году и задачах на 2021 год."Общая заболеваемость населения в 2020 году снизилась на 5,3%", - говорится в документе.Согласно нему, в 2020 году в сравнении с 2019 заболеваемость только по классу болезней органов дыхания выросла на 2,7%. Общая заболеваемость населения болезнями системы кровообращения по РФ снизилась на 6,7%, а новообразованиями - на 5,3%.

https://ria.ru/20210427/prodolzhitelnost-1730096639.html

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

коронавирус в россии, коронавирус covid-19, россия, министерство здравоохранения рф (минздрав россии), общество