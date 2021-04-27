https://ria.ru/20210427/minzdrav-1730100967.html
Общая заболеваемость в России снизилась в 2020 году
Общая заболеваемость в России снизилась в 2020 году
Общая заболеваемость населения России в 2020 году снизилась на 5,3%, следует из итогового отчета о работе Минздрава РФ в 2020 году и задачах на 2021 год. РИА Новости, 27.04.2021
2021-04-27T11:02
2021-04-27T11:02
2021-04-27T11:02
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общество
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МОСКВА, 27 апр - РИА Новости. Общая заболеваемость населения России в 2020 году снизилась на 5,3%, следует из итогового отчета о работе Минздрава РФ в 2020 году и задачах на 2021 год."Общая заболеваемость населения в 2020 году снизилась на 5,3%", - говорится в документе.Согласно нему, в 2020 году в сравнении с 2019 заболеваемость только по классу болезней органов дыхания выросла на 2,7%. Общая заболеваемость населения болезнями системы кровообращения по РФ снизилась на 6,7%, а новообразованиями - на 5,3%.
https://ria.ru/20210427/prodolzhitelnost-1730096639.html
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коронавирус в россии, коронавирус covid-19, россия, министерство здравоохранения рф (минздрав россии), общество