https://ria.ru/20211028/gosduma-1756565149.html

"Мы требуем права вернуться домой": "дети ГУЛАГа" подали в суд на Госдуму

"Мы требуем права вернуться домой": "дети ГУЛАГа" подали в суд на Госдуму - РИА Новости, 28.10.2021

"Мы требуем права вернуться домой": "дети ГУЛАГа" подали в суд на Госдуму

Родственники жертв сталинских репрессий подготовили первый в России коллективный иск к Госдуме. Они пытаются добиться от нижней палаты исполнения решения... РИА Новости, 28.10.2021

2021-10-28T08:00

2021-10-28T08:00

2021-10-28T08:01

общество

азербайджан

ссср

кировская область

госдума рф

гулаг

жилье

россия

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МОСКВА, 28 окт — РИА Новости, Юлия Ахмедова. Родственники жертв сталинских репрессий подготовили первый в России коллективный иск к Госдуме. Они пытаются добиться от нижней палаты исполнения решения Конституционного суда, по которому "дети ГУЛАГа" имеют первоочередное право на квартиры в тех городах, где их родители жили до ареста. Власти ставят в очередь на жилье — но на общих основаниях. Ждать переезда пенсионерам придется как минимум 30 лет.Несовершенство законаСегодня в стране около полутора тысяч так называемых детей ГУЛАГа — тех, кто родился в ссылке или лагере во времена сталинских репрессий. Всех давно реабилитировали, однако попасть на историческую родину некоторым не удается до сих пор.Люди вынуждены ютиться в полуразрушенных деревянных домах или однокомнатных квартирах в поселках и деревнях, хотя их семьи когда-то жили в Москве, Санкт-Петербурге и других крупных городах. Вернуться из пожизненной "ссылки" не получается из-за несовершенства законодательства.Право на жилье репрессированным и их детям, родившимся вдали от дома, предоставляет федеральный закон, принятый в 1991-м. Деньги на это должны были выделять в первоочередном порядке. Тем не менее добиться переселения удалось единицам.В 2004-м закон изменили: убрали право на первоочередность и всю ответственность за обеспечение людей жильем переложили на регионы. Те, в свою очередь, ввели дополнительные и совершенно невыполнимые условия. Например, чтобы снова стать москвичом, репрессированный должен, как другие льготники, быть малоимущим, не иметь собственного жилья и провести в столице не менее десяти лет. Где и на что жить все это время, законодатели не уточнили.Первый искДва года назад несколько "детей ГУЛАГа" обратились в Конституционный суд с просьбой признать существующий механизм компенсации неработающим. КС встал на их сторону: обязал исправить закон, вернув первоочередность. Также там считают, что деньги на это должен выделять федеральный бюджет.В июле 2020-го правительство озвучило поправки в закон. Впрочем, они едва ли могли улучшить положение истцов. Им предложили встать в общую очередь на социальное жилье. В зависимости от региона срок ожидания — от 15 до 30 лет. А многим "детям ГУЛАга" уже за 70.Законопроект прошел только первое чтение — после критики его сняли с рассмотрения. Правозащитники и депутаты Госдумы разработали другие поправки, обязывающие в течение года с момента обращения обеспечить жертв репрессий федеральными выплатами на строительство дома или приобретение квартиры в том городе, где их семья жила до ссылки. Но развития это не получило.В результате 27 октября "дети ГУЛАГа" подали первый в истории России коллективный иск в Верховный суд к Госдуме о неисполнении решения КС (копия есть в редакции РИА Новости).В очереди пожизненноДокумент подписали 23 человека. Они добиваются возвращения в Москву, Санкт-Петербург, Краснодарский и Ставропольский края, Крым, Орловскую и Ростовскую области. Большинство родились в спецпоселении, шестеро — в ссылке, четверых отдали в детский дом после ареста родителей. Одного депортировали из СССР.Список возглавляет 71-летняя Алиса Мейсснер. Она появилась на свет в спецпоселении в поселке Ожмегово Кировской области. Ее мать А. Р. Мейсснер репрессировали в 1941-м как этническую немку. До этого она жила в Москве на Октябрьской улице — сейчас это район метро "Марьина Роща".В 1990-х и мать, и дочь реабилитировали. Однако Алиса Леонидовна по-прежнему в Кировской области, в поселке городского типа Рудничный. В феврале 2020-го она встала в очередь на социальное жилье в Москве. Впереди почти 45 тысяч человек.Квартира на АрбатеЕще один истец — 65-летний Владимир Горобец. РИА Новости подробно рассказывало, как его отца, начальника ТОРГПИТ Октябрьской железной дороги Л. Г. Горобца осудили за контртеррористическую деятельность и приговорили к десяти годам лагерей и пятилетней ссылке в Красноярском крае. Там Владимир и родился.Он провел большую часть жизни в глухой деревне, хотя у родителей была квартира на Арбате. Она сохранилась до сих пор. Каждый раз, бывая в Москве, Владимир проходит мимо этого дома и представляет, как когда-то из высоких окон выглядывали на улицу его родители.Отец 73-летней Елизаветы Михайловой в 1930-х работал в Азербайджане по дипломатической линии. От властей получил жилье рядом со станцией Вешняки. В 1937-м его арестовали за участие в контрреволюционной организации и дали восемь лет.У Елизаветы Михайловой — половина старой покосившейся избы на лесной опушке рядом с железнодорожным полустанком Золотковский во Владимирской области. Пенсионерке много раз отказывали и лишь недавно все-таки поставили в очередь на столичное жилье. Ее номер — 44 018.Их становится все меньшеПо словам юриста Григория Вайпана, представляющего интересы "детей ГУЛАГа", у Конституционного суда в России нет никаких правовых механизмов контроля исполнения собственных решений. В то же время власти обязаны выполнять его постановления.Коллективный иск в Верховный суд, продолжает он, — один из способов обратить внимание на бездействие законодателей, попытка заставить их изменить закон.Вайпан подчеркивает, что с каждым годом "детей ГУЛАГа" все меньше. И если Госдума не примет необходимые поправки, многие могут так никогда и не вернуться туда, откуда выслали их родителей.

https://ria.ru/20201102/kvartirnyy-vopros-1582366128.html

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ссср

кировская область

россия

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общество, азербайджан, ссср, кировская область, госдума рф, гулаг, жилье, россия