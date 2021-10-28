Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20211028/gosduma-1756565149.html
"Мы требуем права вернуться домой": "дети ГУЛАГа" подали в суд на Госдуму
"Мы требуем права вернуться домой": "дети ГУЛАГа" подали в суд на Госдуму - РИА Новости, 28.10.2021
"Мы требуем права вернуться домой": "дети ГУЛАГа" подали в суд на Госдуму
Родственники жертв сталинских репрессий подготовили первый в России коллективный иск к Госдуме. Они пытаются добиться от нижней палаты исполнения решения... РИА Новости, 28.10.2021
2021-10-28T08:00
2021-10-28T08:01
общество
азербайджан
ссср
кировская область
госдума рф
гулаг
жилье
россия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0a/1b/1756571391_0:374:2976:2048_1920x0_80_0_0_ae98266790ce9b5308b4925dcc34fc3d.jpg
МОСКВА, 28 окт — РИА Новости, Юлия Ахмедова. Родственники жертв сталинских репрессий подготовили первый в России коллективный иск к Госдуме. Они пытаются добиться от нижней палаты исполнения решения Конституционного суда, по которому "дети ГУЛАГа" имеют первоочередное право на квартиры в тех городах, где их родители жили до ареста. Власти ставят в очередь на жилье — но на общих основаниях. Ждать переезда пенсионерам придется как минимум 30 лет.Несовершенство законаСегодня в стране около полутора тысяч так называемых детей ГУЛАГа — тех, кто родился в ссылке или лагере во времена сталинских репрессий. Всех давно реабилитировали, однако попасть на историческую родину некоторым не удается до сих пор.Люди вынуждены ютиться в полуразрушенных деревянных домах или однокомнатных квартирах в поселках и деревнях, хотя их семьи когда-то жили в Москве, Санкт-Петербурге и других крупных городах. Вернуться из пожизненной "ссылки" не получается из-за несовершенства законодательства.Право на жилье репрессированным и их детям, родившимся вдали от дома, предоставляет федеральный закон, принятый в 1991-м. Деньги на это должны были выделять в первоочередном порядке. Тем не менее добиться переселения удалось единицам.В 2004-м закон изменили: убрали право на первоочередность и всю ответственность за обеспечение людей жильем переложили на регионы. Те, в свою очередь, ввели дополнительные и совершенно невыполнимые условия. Например, чтобы снова стать москвичом, репрессированный должен, как другие льготники, быть малоимущим, не иметь собственного жилья и провести в столице не менее десяти лет. Где и на что жить все это время, законодатели не уточнили.Первый искДва года назад несколько "детей ГУЛАГа" обратились в Конституционный суд с просьбой признать существующий механизм компенсации неработающим. КС встал на их сторону: обязал исправить закон, вернув первоочередность. Также там считают, что деньги на это должен выделять федеральный бюджет.В июле 2020-го правительство озвучило поправки в закон. Впрочем, они едва ли могли улучшить положение истцов. Им предложили встать в общую очередь на социальное жилье. В зависимости от региона срок ожидания — от 15 до 30 лет. А многим "детям ГУЛАга" уже за 70.Законопроект прошел только первое чтение — после критики его сняли с рассмотрения. Правозащитники и депутаты Госдумы разработали другие поправки, обязывающие в течение года с момента обращения обеспечить жертв репрессий федеральными выплатами на строительство дома или приобретение квартиры в том городе, где их семья жила до ссылки. Но развития это не получило.В результате 27 октября "дети ГУЛАГа" подали первый в истории России коллективный иск в Верховный суд к Госдуме о неисполнении решения КС (копия есть в редакции РИА Новости).В очереди пожизненноДокумент подписали 23 человека. Они добиваются возвращения в Москву, Санкт-Петербург, Краснодарский и Ставропольский края, Крым, Орловскую и Ростовскую области. Большинство родились в спецпоселении, шестеро — в ссылке, четверых отдали в детский дом после ареста родителей. Одного депортировали из СССР.Список возглавляет 71-летняя Алиса Мейсснер. Она появилась на свет в спецпоселении в поселке Ожмегово Кировской области. Ее мать А. Р. Мейсснер репрессировали в 1941-м как этническую немку. До этого она жила в Москве на Октябрьской улице — сейчас это район метро "Марьина Роща".В 1990-х и мать, и дочь реабилитировали. Однако Алиса Леонидовна по-прежнему в Кировской области, в поселке городского типа Рудничный. В феврале 2020-го она встала в очередь на социальное жилье в Москве. Впереди почти 45 тысяч человек.Квартира на АрбатеЕще один истец — 65-летний Владимир Горобец. РИА Новости подробно рассказывало, как его отца, начальника ТОРГПИТ Октябрьской железной дороги Л. Г. Горобца осудили за контртеррористическую деятельность и приговорили к десяти годам лагерей и пятилетней ссылке в Красноярском крае. Там Владимир и родился.Он провел большую часть жизни в глухой деревне, хотя у родителей была квартира на Арбате. Она сохранилась до сих пор. Каждый раз, бывая в Москве, Владимир проходит мимо этого дома и представляет, как когда-то из высоких окон выглядывали на улицу его родители.Отец 73-летней Елизаветы Михайловой в 1930-х работал в Азербайджане по дипломатической линии. От властей получил жилье рядом со станцией Вешняки. В 1937-м его арестовали за участие в контрреволюционной организации и дали восемь лет.У Елизаветы Михайловой — половина старой покосившейся избы на лесной опушке рядом с железнодорожным полустанком Золотковский во Владимирской области. Пенсионерке много раз отказывали и лишь недавно все-таки поставили в очередь на столичное жилье. Ее номер — 44 018.Их становится все меньшеПо словам юриста Григория Вайпана, представляющего интересы "детей ГУЛАГа", у Конституционного суда в России нет никаких правовых механизмов контроля исполнения собственных решений. В то же время власти обязаны выполнять его постановления.Коллективный иск в Верховный суд, продолжает он, — один из способов обратить внимание на бездействие законодателей, попытка заставить их изменить закон.Вайпан подчеркивает, что с каждым годом "детей ГУЛАГа" все меньше. И если Госдума не примет необходимые поправки, многие могут так никогда и не вернуться туда, откуда выслали их родителей.
https://ria.ru/20201102/kvartirnyy-vopros-1582366128.html
азербайджан
ссср
кировская область
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0a/1b/1756571391_24:0:2755:2048_1920x0_80_0_0_b6846a36bf175c818fbbe56e20d56a1b.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
общество, азербайджан, ссср, кировская область, госдума рф, гулаг, жилье, россия
08:00 28.10.2021 (обновлено: 08:01 28.10.2021)
 

"Мы требуем права вернуться домой": "дети ГУЛАГа" подали в суд на Госдуму

© Евгений СамаринЭкспонаты Государственного музея истории ГУЛАГа
Экспонаты Государственного музея истории ГУЛАГа
© Евгений Самарин
Читать ria.ru в
МОСКВА, 28 окт — РИА Новости, Юлия Ахмедова. Родственники жертв сталинских репрессий подготовили первый в России коллективный иск к Госдуме. Они пытаются добиться от нижней палаты исполнения решения Конституционного суда, по которому "дети ГУЛАГа" имеют первоочередное право на квартиры в тех городах, где их родители жили до ареста. Власти ставят в очередь на жилье — но на общих основаниях. Ждать переезда пенсионерам придется как минимум 30 лет.

Несовершенство закона

Сегодня в стране около полутора тысяч так называемых детей ГУЛАГа — тех, кто родился в ссылке или лагере во времена сталинских репрессий. Всех давно реабилитировали, однако попасть на историческую родину некоторым не удается до сих пор.
Люди вынуждены ютиться в полуразрушенных деревянных домах или однокомнатных квартирах в поселках и деревнях, хотя их семьи когда-то жили в Москве, Санкт-Петербурге и других крупных городах. Вернуться из пожизненной "ссылки" не получается из-за несовершенства законодательства.
Право на жилье репрессированным и их детям, родившимся вдали от дома, предоставляет федеральный закон, принятый в 1991-м. Деньги на это должны были выделять в первоочередном порядке. Тем не менее добиться переселения удалось единицам.
Роман Мельберг с дочерью Еленой
2 ноября 2020, 08:00
Квартирный вопрос: как "дети ГУЛАГа" борются за право вернуться домой
В 2004-м закон изменили: убрали право на первоочередность и всю ответственность за обеспечение людей жильем переложили на регионы. Те, в свою очередь, ввели дополнительные и совершенно невыполнимые условия. Например, чтобы снова стать москвичом, репрессированный должен, как другие льготники, быть малоимущим, не иметь собственного жилья и провести в столице не менее десяти лет. Где и на что жить все это время, законодатели не уточнили.

Первый иск

Два года назад несколько "детей ГУЛАГа" обратились в Конституционный суд с просьбой признать существующий механизм компенсации неработающим. КС встал на их сторону: обязал исправить закон, вернув первоочередность. Также там считают, что деньги на это должен выделять федеральный бюджет.
В июле 2020-го правительство озвучило поправки в закон. Впрочем, они едва ли могли улучшить положение истцов. Им предложили встать в общую очередь на социальное жилье. В зависимости от региона срок ожидания — от 15 до 30 лет. А многим "детям ГУЛАга" уже за 70.
Законопроект прошел только первое чтение — после критики его сняли с рассмотрения. Правозащитники и депутаты Госдумы разработали другие поправки, обязывающие в течение года с момента обращения обеспечить жертв репрессий федеральными выплатами на строительство дома или приобретение квартиры в том городе, где их семья жила до ссылки. Но развития это не получило.
В результате 27 октября "дети ГУЛАГа" подали первый в истории России коллективный иск в Верховный суд к Госдуме о неисполнении решения КС (копия есть в редакции РИА Новости).

В очереди пожизненно

Документ подписали 23 человека. Они добиваются возвращения в Москву, Санкт-Петербург, Краснодарский и Ставропольский края, Крым, Орловскую и Ростовскую области. Большинство родились в спецпоселении, шестеро — в ссылке, четверых отдали в детский дом после ареста родителей. Одного депортировали из СССР.
Список возглавляет 71-летняя Алиса Мейсснер. Она появилась на свет в спецпоселении в поселке Ожмегово Кировской области. Ее мать А. Р. Мейсснер репрессировали в 1941-м как этническую немку. До этого она жила в Москве на Октябрьской улице — сейчас это район метро "Марьина Роща".
В 1990-х и мать, и дочь реабилитировали. Однако Алиса Леонидовна по-прежнему в Кировской области, в поселке городского типа Рудничный. В феврале 2020-го она встала в очередь на социальное жилье в Москве. Впереди почти 45 тысяч человек.

Квартира на Арбате

Еще один истец — 65-летний Владимир Горобец. РИА Новости подробно рассказывало, как его отца, начальника ТОРГПИТ Октябрьской железной дороги Л. Г. Горобца осудили за контртеррористическую деятельность и приговорили к десяти годам лагерей и пятилетней ссылке в Красноярском крае. Там Владимир и родился.
© Фото : из семейного архива Владимира ГоробцаЛеонид Горобец
Леонид Горобец - РИА Новости, 1920, 27.10.2021
© Фото : из семейного архива Владимира Горобца
Леонид Горобец
Он провел большую часть жизни в глухой деревне, хотя у родителей была квартира на Арбате. Она сохранилась до сих пор. Каждый раз, бывая в Москве, Владимир проходит мимо этого дома и представляет, как когда-то из высоких окон выглядывали на улицу его родители.
Отец 73-летней Елизаветы Михайловой в 1930-х работал в Азербайджане по дипломатической линии. От властей получил жилье рядом со станцией Вешняки. В 1937-м его арестовали за участие в контрреволюционной организации и дали восемь лет.
У Елизаветы Михайловой — половина старой покосившейся избы на лесной опушке рядом с железнодорожным полустанком Золотковский во Владимирской области. Пенсионерке много раз отказывали и лишь недавно все-таки поставили в очередь на столичное жилье. Ее номер — 44 018.

Их становится все меньше

По словам юриста Григория Вайпана, представляющего интересы "детей ГУЛАГа", у Конституционного суда в России нет никаких правовых механизмов контроля исполнения собственных решений. В то же время власти обязаны выполнять его постановления.
Коллективный иск в Верховный суд, продолжает он, — один из способов обратить внимание на бездействие законодателей, попытка заставить их изменить закон.
Вайпан подчеркивает, что с каждым годом "детей ГУЛАГа" все меньше. И если Госдума не примет необходимые поправки, многие могут так никогда и не вернуться туда, откуда выслали их родителей.
 
ОбществоАзербайджанСССРКировская областьГосдума РФГУЛагЖильеРоссия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2021 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@ria.ru
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
04:09Финансист назвала выгодные инструменты для вложений
04:02Разведчики Амурского объединения ВВО провели антитеррористические учения
03:58Главная судья Вашингтона раскритиковала минюст по делу о штурме Капитолия
03:46Немецкую газету напугали российские Ил-76 со "смертоносными" бомбами
03:27Глава ВСС рассказал, как россияне чаще всего страхуют свои накопления
03:22В Гидрометцентре рассказали о погоде в ноябре
03:18Россиянам назвали, чего нужно опасаться при использовании WhatsApp
03:15Нутрициолог рассказала, кому не стоит есть бананы
03:11Врач предупредил о последствиях пассивного отдыха в нерабочую неделю
03:04Японские космические туристы оценили русскую кухню
02:59Зеленский "забыл" сказать, что Украину освободила Красная армия
02:42Экс-губернатора Нью-Йорка обвинили в "насильственном прикосновении"
02:35Вильфанд пообещал жителям Центральной России аномально теплую погоду
02:25На Украине не могут посчитать, сколько нужно кислорода для больных COVID-19
02:25Врач рассказала, что будет с организмом от регулярного недосыпа
02:17Россиянам назвали способ дважды получить налоговый вычет за квартиру
02:13В штате Оклахома впервые за шесть лет казнили осужденного
02:08Врач рассказал, чем опасен незавершенный цикл вакцинации
02:03СК поможет белорусским коллегам расследовать дела о геноциде в годы войны
01:31Белоруссия решила ввести запрет на вывоз медицинского кислорода
Лента новостейМолния
Финансист назвала выгодные инструменты для вложенийРазведчики Амурского объединения ВВО провели антитеррористические ученияГлавная судья Вашингтона раскритиковала минюст по делу о штурме Капитолия Немецкую газету напугали российские Ил-76 со "смертоносными" бомбамиГлава ВСС рассказал, как россияне чаще всего страхуют свои накопленияВ Гидрометцентре рассказали о погоде в ноябреРоссиянам назвали, чего нужно опасаться при использовании WhatsAppНутрициолог рассказала, кому не стоит есть бананыВрач предупредил о последствиях пассивного отдыха в нерабочую неделюЯпонские космические туристы оценили русскую кухнюЗеленский "забыл" сказать, что Украину освободила Красная армияЭкс-губернатора Нью-Йорка обвинили в "насильственном прикосновении"Вильфанд пообещал жителям Центральной России аномально теплую погодуНа Украине не могут посчитать, сколько нужно кислорода для больных COVID-19Врач рассказала, что будет с организмом от регулярного недосыпаРоссиянам назвали способ дважды получить налоговый вычет за квартируВ штате Оклахома впервые за шесть лет казнили осужденногоВрач рассказал, чем опасен незавершенный цикл вакцинацииСК поможет белорусским коллегам расследовать дела о геноциде в годы войныБелоруссия решила ввести запрет на вывоз медицинского кислорода