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ПФР автоматически перечислит выплату к 80-й годовщине открытия Дороги жизни

ПФР автоматически перечислит выплату к 80-й годовщине открытия Дороги жизни - РИА Новости, 27.10.2021

ПФР автоматически перечислит выплату к 80-й годовщине открытия Дороги жизни

Пенсионный фонд России в ноябре автоматически перечислит выплату к 80-й годовщине открытия Дороги жизни, сообщается на сайте фонда. РИА Новости, 27.10.2021

2021-10-27T16:15

2021-10-27T16:15

2021-10-27T16:15

общество

пенсия

санкт-петербург

ссср

пенсионный фонд рф

великая отечественная война (1941-1945)

ленинград

блокада ленинграда (1941-1944)

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МОСКВА, 27 окт - РИА Новости. Пенсионный фонд России в ноябре автоматически перечислит выплату к 80-й годовщине открытия Дороги жизни, сообщается на сайте фонда."Пенсионный фонд автоматически перечислит выплату 50 тысяч рублей ветеранам, награжденным медалью "За оборону Ленинграда" или знаком "Жителю блокадного Ленинграда", согласно указу президента. Соответствующие средства без заявления будут выплачены в течение ноября вместе с пенсией и другими социальными пособиями", - говорится в сообщении.Практически всем ветеранам выплату предоставит Пенсионный фонд России. Пенсионеры силовых ведомств и бывшие судьи получат выплату по линии своих пенсионных органов. В случае если пенсионер получает сразу две пенсии, выплата будет перечислена Пенсионным фондом.При этом, если ветеран не сможет получить средства в ноябре, их доставка будет автоматически перенесена на следующий месяц. Прежде всего, это относится к тем, кому пенсию приносит почтальон, а также к тем, кто получает деньги непосредственно в почтовом отделении.Единовременная выплата ветеранам приурочена к 80-й годовщине открытия Дороги жизни – транспортной магистрали, которая в годы Великой Отечественной войны связывала блокадный Ленинград с остальной страной.

https://ria.ru/20211025/vyplaty-1756098571.html

https://ria.ru/20211015/kompensatsiya-1754716551.html

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