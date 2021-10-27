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ПФР автоматически перечислит выплату к 80-й годовщине открытия Дороги жизни
ПФР автоматически перечислит выплату к 80-й годовщине открытия Дороги жизни - РИА Новости, 27.10.2021
ПФР автоматически перечислит выплату к 80-й годовщине открытия Дороги жизни
Пенсионный фонд России в ноябре автоматически перечислит выплату к 80-й годовщине открытия Дороги жизни, сообщается на сайте фонда. РИА Новости, 27.10.2021
2021-10-27T16:15
2021-10-27T16:15
общество
пенсия
санкт-петербург
ссср
пенсионный фонд рф
великая отечественная война (1941-1945)
ленинград
блокада ленинграда (1941-1944)
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МОСКВА, 27 окт - РИА Новости. Пенсионный фонд России в ноябре автоматически перечислит выплату к 80-й годовщине открытия Дороги жизни, сообщается на сайте фонда."Пенсионный фонд автоматически перечислит выплату 50 тысяч рублей ветеранам, награжденным медалью "За оборону Ленинграда" или знаком "Жителю блокадного Ленинграда", согласно указу президента. Соответствующие средства без заявления будут выплачены в течение ноября вместе с пенсией и другими социальными пособиями", - говорится в сообщении.Практически всем ветеранам выплату предоставит Пенсионный фонд России. Пенсионеры силовых ведомств и бывшие судьи получат выплату по линии своих пенсионных органов. В случае если пенсионер получает сразу две пенсии, выплата будет перечислена Пенсионным фондом.При этом, если ветеран не сможет получить средства в ноябре, их доставка будет автоматически перенесена на следующий месяц. Прежде всего, это относится к тем, кому пенсию приносит почтальон, а также к тем, кто получает деньги непосредственно в почтовом отделении.Единовременная выплата ветеранам приурочена к 80-й годовщине открытия Дороги жизни – транспортной магистрали, которая в годы Великой Отечественной войны связывала блокадный Ленинград с остальной страной.
https://ria.ru/20211025/vyplaty-1756098571.html
https://ria.ru/20211015/kompensatsiya-1754716551.html
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общество, пенсия, санкт-петербург, ссср, пенсионный фонд рф, великая отечественная война (1941-1945), ленинград, блокада ленинграда (1941-1944), социальные выплаты, россия
16:15 27.10.2021
 
ПФР автоматически перечислит выплату к 80-й годовщине открытия Дороги жизни

Пенсионный фонд автоматически перечислит выплату к 80-й годовщине открытия Дороги жизни

© РИА Новости / Максим Блинов / Перейти в фотобанкИнформационный стенд Пенсионного фонда России
Информационный стенд Пенсионного фонда России - РИА Новости, 1920, 27.10.2021
© РИА Новости / Максим Блинов
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МОСКВА, 27 окт - РИА Новости. Пенсионный фонд России в ноябре автоматически перечислит выплату к 80-й годовщине открытия Дороги жизни, сообщается на сайте фонда.
"Пенсионный фонд автоматически перечислит выплату 50 тысяч рублей ветеранам, награжденным медалью "За оборону Ленинграда" или знаком "Жителю блокадного Ленинграда", согласно указу президента. Соответствующие средства без заявления будут выплачены в течение ноября вместе с пенсией и другими социальными пособиями", - говорится в сообщении.
Здание Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации в Москве - РИА Новости, 1920, 25.10.2021
25 октября, 11:43
Более 77 тысяч человек получат выплаты к годовщине открытия Дороги жизни
Практически всем ветеранам выплату предоставит Пенсионный фонд России. Пенсионеры силовых ведомств и бывшие судьи получат выплату по линии своих пенсионных органов. В случае если пенсионер получает сразу две пенсии, выплата будет перечислена Пенсионным фондом.
При этом, если ветеран не сможет получить средства в ноябре, их доставка будет автоматически перенесена на следующий месяц. Прежде всего, это относится к тем, кому пенсию приносит почтальон, а также к тем, кто получает деньги непосредственно в почтовом отделении.
Единовременная выплата ветеранам приурочена к 80-й годовщине открытия Дороги жизни – транспортной магистрали, которая в годы Великой Отечественной войны связывала блокадный Ленинград с остальной страной.
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров - РИА Новости, 1920, 15.10.2021
15 октября, 12:37
Лавров раскритиковал отказ ФРГ платить компенсации блокадникам Ленинграда
 
ОбществоПенсияСанкт-ПетербургСССРПенсионный фонд РФВеликая Отечественная война (1941-1945)ЛенинградБлокада Ленинграда (1941-1944)социальные выплатыРоссия
 
 
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