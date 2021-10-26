https://ria.ru/20211026/samoupravlenie-1756101107.html
Как поменять правила школы? Родительское и ученическое самоуправление
Как поменять правила школы? Родительское и ученическое самоуправление - РИА Новости, 26.10.2021
Как поменять правила школы? Родительское и ученическое самоуправление
По закону в каждой школе можно организовать ученическое и родительское самоуправление. Эти органы могут корректировать учебный план, менять преподавателя, вводить новые правила. Как это делать, чтобы не навлечь на ребенка проблемы с учителями? Каких действий придерживаться, чтобы изменить жизнь в обычной российской школе?
2021-10-26T11:00
2021-10-26T11:00
2021-10-26T11:33
это надолго
общество
школа
дети
психология
подкаст
воспитание детей
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Как поменять правила школы? Родительское и ученическое самоуправление
По закону в каждой школе можно организовать ученическое и родительское самоуправление. Эти органы могут корректировать учебный план, менять преподавателя, вводить новые правила. Как это делать, чтобы не навлечь на ребенка проблемы с учителями? Каких действий придерживаться, чтобы изменить жизнь в обычной российской школе?
audio/mpeg
Как поменять правила школы? Родительское и ученическое самоуправление
По закону в каждой школе можно организовать ученическое и родительское самоуправление. Эти органы могут корректировать учебный план, менять преподавателя, вводить новые правила. Как это делать, чтобы не навлечь на ребенка проблемы с учителями? Каких действий придерживаться, чтобы изменить жизнь в обычной российской школе?
audio/mpeg
Об ученическом и родительском управлении школой рассказывают кризисный и клинический психолог, медиатор, лектор, тренер, эксперт благотворительной организации "Журавлик" и программы "Травли NET" Мария Зеленова и методист московской школы №1186 Борис Литинский.01:30 Януш Корчак и его "Республика детства"04:50 Что действительно могут поменять дети в школе? 06:25 Учебный процесс без родителей07:15 О гуманистической педагогике10:50 Устав школы - пункт о самоуправлении12:40 Родительский комитет и управляющий совет16:15 Если не нравится учитель, могут ли дети его поменять?19:30 Как изменять школьные правила?Партнер подкаста — образовательная онлайн-платформа "Учи.ру".Эпизоды "Это надолго" обычно выходят по вторникам.Слушайте подкасты РИА Новости и подписывайтесь на них в мобильных приложениях: для iPhone — iTunes, для Android — Google Podcasts. С любым устройством вы можете использовать Яндекс.Музыка, Castbox, SoundStream, MEGOGO и Spotify. Скачайте выбранное приложение и наберите в строке поиска "РИА Новости" или название подкаста.Как и где бесплатно подписаться на подкасты________Ведущие: Андрей Терешко, Юлия МирейМонтаж Анастасии ПаниотиСпрашивайте нас, предлагайте нам, спорьте с нами: podcasts@rian.ruСлушайте наши подкасты во "ВКонтакте", подписывайтесь на наш профиль в Инстаграме и канал в Яндекс.Дзене.
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общество, школа, дети, психология, подкаст, воспитание детей, аудио, сн_образование, социальный навигатор
11:00 26.10.2021 (обновлено: 11:33 26.10.2021)
Как поменять правила школы? Родительское и ученическое самоуправление
По закону в каждой школе можно организовать ученическое и родительское самоуправление. Эти органы могут корректировать учебный план, менять преподавателя, вводить новые правила. Как это делать, чтобы не навлечь на ребенка проблемы с учителями? Каких действий придерживаться, чтобы изменить жизнь в обычной российской школе?
Об ученическом и родительском управлении школой рассказывают кризисный и клинический психолог, медиатор, лектор, тренер, эксперт благотворительной организации "Журавлик" и программы "Травли NET" Мария Зеленова и методист московской школы №1186 Борис Литинский.
01:30 Януш Корчак и его "Республика детства"
04:50 Что действительно могут поменять дети в школе?
06:25 Учебный процесс без родителей
07:15 О гуманистической педагогике
10:50 Устав школы - пункт о самоуправлении
12:40 Родительский комитет и управляющий совет
16:15 Если не нравится учитель, могут ли дети его поменять?
19:30 Как изменять школьные правила?
Партнер подкаста — образовательная онлайн-платформа "Учи.ру".
Эпизоды "Это надолго" обычно выходят по вторникам.
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Ведущие: Андрей Терешко, Юлия Мирей
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