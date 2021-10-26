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Россияне назвали преимущества цифрового паспорта
Россияне назвали преимущества цифрового паспорта - РИА Новости, 26.10.2021
Россияне назвали преимущества цифрового паспорта
Многие россияне готовы начать пользоваться цифровым паспортом, среди основных преимуществ они называют удобство, отсутствие риска потерять его и положительное... РИА Новости, 26.10.2021
2021-10-26T06:14
2021-10-26T06:14
общество
технологии
паспорт
московская область (подмосковье)
москва
россия
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МОСКВА, 26 окт - РИА Новости. Многие россияне готовы начать пользоваться цифровым паспортом, среди основных преимуществ они называют удобство, отсутствие риска потерять его и положительное влияние на экологию, говорится в исследовании банка "Открытие", результаты которого имеются в распоряжении РИА Новости.Среди основных причин отказа от цифрового паспорта лидируют опасение сбоев в системе учета таких документов (51%), уверенность, что бумажный паспорт безопаснее (36%), нежелание менять свой нынешний бумажный паспорт на цифровой (21%) и отсутствие личного доверия цифровым технологиям (14%).Кроме того, исследование показало, что четверть россиян (25%) готовы пользоваться как цифровым, так и бумажным паспортом, 28% готовы получить его при первой возможности. Больше всего интерес к электронному паспорту отмечен в Санкт-Петербурге и Ленинградской области (39%), меньше всего - в Сибири (23%) и Московском регионе (25%).При этом 47% опрошенных считают бумажный паспорт надежней и безопасней. Чаще всего такой ответ давали жители Москвы и Московской области (54%), реже других - жители Санкт-Петербурга и Ленинградской области (29%). В надежной защите российского цифрового паспорта уверены лишь 15% респондентов, при этом 72% полагают, что мошенники смогут воспользоваться цифровыми паспортами в преступным целях. На Дальнем Востоке так считают 80%, в Сибири - 79%, в Южном федеральном округе - 56%.До конца 2021 года в России появятся аналоги бумажных паспортов - смарт-карты. При этом отмены бумажных паспортов не произойдет: россияне смогут выбрать наиболее удобный для себя вариант.
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общество, технологии, паспорт, московская область (подмосковье), москва, россия
06:14 26.10.2021
 
Россияне назвали преимущества цифрового паспорта

Россияне назвали удобство и невозможность потерять главными плюсами цифрового паспорта

© Pixabay / Pixabay / Free-PhotosМужчина работает за ноутбуком
Мужчина работает за ноутбуком - РИА Новости, 1920, 26.10.2021
© Pixabay / Pixabay / Free-Photos
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МОСКВА, 26 окт - РИА Новости. Многие россияне готовы начать пользоваться цифровым паспортом, среди основных преимуществ они называют удобство, отсутствие риска потерять его и положительное влияние на экологию, говорится в исследовании банка "Открытие", результаты которого имеются в распоряжении РИА Новости.
"Среди основных причин готовности пользоваться цифровым паспортом (открытый вопрос, можно было давать больше одного варианта ответа) россияне чаще всего называли то, что он удобный и современный, что нет риска его потерять (по 34%), что это улучшает экологию за счет уменьшения использования бумаги (25%) и желание пробовать все новое (16%)", - рассказали участники опроса, который проводился по репрезентативной выборке среди 1 000 россиян в возрасте 18-65 лет в городах с населением более 100 тысяч человек.
Среди основных причин отказа от цифрового паспорта лидируют опасение сбоев в системе учета таких документов (51%), уверенность, что бумажный паспорт безопаснее (36%), нежелание менять свой нынешний бумажный паспорт на цифровой (21%) и отсутствие личного доверия цифровым технологиям (14%).
Кроме того, исследование показало, что четверть россиян (25%) готовы пользоваться как цифровым, так и бумажным паспортом, 28% готовы получить его при первой возможности. Больше всего интерес к электронному паспорту отмечен в Санкт-Петербурге и Ленинградской области (39%), меньше всего - в Сибири (23%) и Московском регионе (25%).
При этом 47% опрошенных считают бумажный паспорт надежней и безопасней. Чаще всего такой ответ давали жители Москвы и Московской области (54%), реже других - жители Санкт-Петербурга и Ленинградской области (29%). В надежной защите российского цифрового паспорта уверены лишь 15% респондентов, при этом 72% полагают, что мошенники смогут воспользоваться цифровыми паспортами в преступным целях. На Дальнем Востоке так считают 80%, в Сибири - 79%, в Южном федеральном округе - 56%.
До конца 2021 года в России появятся аналоги бумажных паспортов - смарт-карты. При этом отмены бумажных паспортов не произойдет: россияне смогут выбрать наиболее удобный для себя вариант.
Трудовая книжка - РИА Новости, 1920, 22.10.2021
22 октября, 23:21
Электронная трудовая книжка: плюсы и минусы перехода на "цифру"
 
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