https://ria.ru/20211026/pasport-1756235639.html

Россияне назвали преимущества цифрового паспорта

Россияне назвали преимущества цифрового паспорта - РИА Новости, 26.10.2021

Россияне назвали преимущества цифрового паспорта

Многие россияне готовы начать пользоваться цифровым паспортом, среди основных преимуществ они называют удобство, отсутствие риска потерять его и положительное... РИА Новости, 26.10.2021

2021-10-26T06:14

2021-10-26T06:14

2021-10-26T06:14

общество

технологии

паспорт

московская область (подмосковье)

москва

россия

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МОСКВА, 26 окт - РИА Новости. Многие россияне готовы начать пользоваться цифровым паспортом, среди основных преимуществ они называют удобство, отсутствие риска потерять его и положительное влияние на экологию, говорится в исследовании банка "Открытие", результаты которого имеются в распоряжении РИА Новости.Среди основных причин отказа от цифрового паспорта лидируют опасение сбоев в системе учета таких документов (51%), уверенность, что бумажный паспорт безопаснее (36%), нежелание менять свой нынешний бумажный паспорт на цифровой (21%) и отсутствие личного доверия цифровым технологиям (14%).Кроме того, исследование показало, что четверть россиян (25%) готовы пользоваться как цифровым, так и бумажным паспортом, 28% готовы получить его при первой возможности. Больше всего интерес к электронному паспорту отмечен в Санкт-Петербурге и Ленинградской области (39%), меньше всего - в Сибири (23%) и Московском регионе (25%).При этом 47% опрошенных считают бумажный паспорт надежней и безопасней. Чаще всего такой ответ давали жители Москвы и Московской области (54%), реже других - жители Санкт-Петербурга и Ленинградской области (29%). В надежной защите российского цифрового паспорта уверены лишь 15% респондентов, при этом 72% полагают, что мошенники смогут воспользоваться цифровыми паспортами в преступным целях. На Дальнем Востоке так считают 80%, в Сибири - 79%, в Южном федеральном округе - 56%.До конца 2021 года в России появятся аналоги бумажных паспортов - смарт-карты. При этом отмены бумажных паспортов не произойдет: россияне смогут выбрать наиболее удобный для себя вариант.

https://ria.ru/20211022/trudovaya-1755876563.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

общество, технологии, паспорт, московская область (подмосковье), москва, россия