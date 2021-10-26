https://ria.ru/20211026/guzeeva-1756290489.html
"Людоеды": Гузеева отреагировала на хейт после выписки из больницы
"Людоеды": Гузеева отреагировала на хейт после выписки из больницы - РИА Новости, 26.10.2021
"Людоеды": Гузеева отреагировала на хейт после выписки из больницы
Лариса Гузеева в Instagram отреагировала на хейт в свой адрес после выписки из больницы. Она написала, что столкнулась с огромным количеством злобы и ненависти... РИА Новости, 26.10.2021
2021-10-26T13:37
2021-10-26T13:37
2021-10-26T13:37
шоубиз
лариса гузеева
надежда бабкина
знаменитости
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МОСКВА, 26 окт — РИА Новости. Лариса Гузеева в Instagram отреагировала на хейт в свой адрес после выписки из больницы. Она написала, что столкнулась с огромным количеством злобы и ненависти к выздоровевшим от коронавируса звездам.Артистка предпочла скрыть возможность комментирования этой публикации.Перечисленные звезды тяжело переносили заболевания. Так, у Надежды Бабкиной диагностировали двустороннюю пневмонию, при этом поражено было около 80 процентов тканей легких. Артистку ввели в искусственную кому.Лариса Гузеева около трех недель лечилась в больнице в Коммунарке. После этого она признавалась, что пересмотрела принципы своей жизни.
https://ria.ru/20211022/koronavirus-1755752113.html
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лариса гузеева, надежда бабкина, знаменитости
"Людоеды": Гузеева отреагировала на хейт после выписки из больницы
Гузеева пристыдила подписчиков за ненависть к выздоровевшим от коронавируса звездам