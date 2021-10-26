"Людоеды": Гузеева отреагировала на хейт после выписки из больницы

"Особая ненависть и злоба к людям публичным, в частности, к моим коллегам Наде Бабкиной, Александру Васильеву, ну, и как без меня… Людоеды, остановитесь, мы не делаем за счет государства пластические операции, притворяясь больными. Мы не получаем денег за то, что лежим в больнице, и я не собираюсь никого агитировать прививаться. Это не моя миссия. Очень меня человекообразные разозлили", - эмоционально высказалась Гузеева.