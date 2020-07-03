https://ria.ru/20200703/1573822258.html
Бабкина рассказала о странном явлении, увиденном при выходе из комы
Певица Надежда Бабкина рассказала о странном явлении, которое она увидела в момент выхода из комы. РИА Новости, 03.07.2020
2020-07-03T02:52
2020-07-03T06:17
культура
коронавирус covid-19
шоу-бизнес
надежда бабкина
youtube
максим галкин
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/04/07/1569690860_0:318:3076:2048_1400x0_80_0_0_7fe3de43d471de28823844e135124cd9.jpg
https://ria.ru/20200523/1571874433.html
10
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/04/07/1569690860_0:318:3076:2048_1400x0_80_0_0_7fe3de43d471de28823844e135124cd9.jpg
https://cdn21.img.ria.ru/images/07e4/04/07/1569690860_25:0:2756:2048_1400x0_80_0_0_f8a95c5e5e63c8125cdba54973464442.jpg
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/04/07/1569690860_366:0:2414:2048_1400x0_80_0_0_13f8cb9ef7660986c0e193d950613834.jpg
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
коронавирус covid-19, шоу-бизнес, надежда бабкина, youtube, максим галкин
МОСКВА, 3 июл — РИА Новости.
Певица Надежда Бабкина
рассказала о странном явлении, которое она увидела в момент выхода из комы.
"Есть (свет в конце тоннеля. — Прим. ред.). Видела свет, голоса никакого не слышала, но насчет света у меня была большая центрифуга", — сказала она в выпуске YouTube-шоу Максима Галкина
"Музыкалити
".
Артистка изобразила рукой в воздухе центрифугу с жужжащим звуком, которая в какой-то момент "бац — и остановилась". Когда эта центрифуга остановилась, Бабкина увидела серебристый цвет, после чего пришла в сознание и услышала медиков.
"И голоса слышны врачей, про что они говорят на своем каком-то медицинском языке. Я им первое что сказала, когда они повезли меня в реанимацию: "Главное — не впустить в себя страх, чтобы страх не вошел в человека. Я не боюсь, но для меня это неведомо, но моя жизнь в ваших руках", — отметила певица.
В начале апреля Бабкина почувствовала себя плохо: было трудно дышать, болела голова, тошнило и клонило в сон. В больнице у нее диагностировали двустороннюю пневмонию, при этом поражено было около 80 процентов тканей легких. Артистку ввели в искусственную кому. По словам представителей Бабкиной, тест на коронавирус оказался отрицательным.