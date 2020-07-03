Бабкина рассказала о странном явлении, увиденном при выходе из комы

Артистка изобразила рукой в воздухе центрифугу с жужжащим звуком, которая в какой-то момент "бац — и остановилась". Когда эта центрифуга остановилась, Бабкина увидела серебристый цвет, после чего пришла в сознание и услышала медиков.

"И голоса слышны врачей, про что они говорят на своем каком-то медицинском языке. Я им первое что сказала, когда они повезли меня в реанимацию: "Главное — не впустить в себя страх, чтобы страх не вошел в человека. Я не боюсь, но для меня это неведомо, но моя жизнь в ваших руках", — отметила певица.