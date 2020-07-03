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Бабкина рассказала о странном явлении, увиденном при выходе из комы
Певица Надежда Бабкина рассказала о странном явлении, которое она увидела в момент выхода из комы. РИА Новости, 03.07.2020
2020-07-03T06:17
культура
коронавирус covid-19
шоу-бизнес
надежда бабкина
youtube
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
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РИА Новости
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коронавирус covid-19, шоу-бизнес, надежда бабкина, youtube, максим галкин

Бабкина рассказала о странном явлении, увиденном при выходе из комы

02:52 03.07.2020 (обновлено: 06:17 03.07.2020)
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© РИА Новости / Евгений ОдиноковПевица Надежда Бабкина
Певица Надежда Бабкина
© РИА Новости / Евгений Одиноков
Певица Надежда Бабкина. Архивное фото
МОСКВА, 3 июл — РИА Новости. Певица Надежда Бабкина рассказала о странном явлении, которое она увидела в момент выхода из комы.
"Есть (свет в конце тоннеля. — Прим. ред.). Видела свет, голоса никакого не слышала, но насчет света у меня была большая центрифуга", — сказала она в выпуске YouTube-шоу Максима Галкина "Музыкалити".
Артистка изобразила рукой в воздухе центрифугу с жужжащим звуком, которая в какой-то момент "бац — и остановилась". Когда эта центрифуга остановилась, Бабкина увидела серебристый цвет, после чего пришла в сознание и услышала медиков.
"И голоса слышны врачей, про что они говорят на своем каком-то медицинском языке. Я им первое что сказала, когда они повезли меня в реанимацию: "Главное — не впустить в себя страх, чтобы страх не вошел в человека. Я не боюсь, но для меня это неведомо, но моя жизнь в ваших руках", — отметила певица.
Народная артистка России Надежда Бабкина
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В начале апреля Бабкина почувствовала себя плохо: было трудно дышать, болела голова, тошнило и клонило в сон. В больнице у нее диагностировали двустороннюю пневмонию, при этом поражено было около 80 процентов тканей легких. Артистку ввели в искусственную кому. По словам представителей Бабкиной, тест на коронавирус оказался отрицательным.
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КультураКоронавирус COVID-19Шоу-бизнесНадежда БабкинаYouTubeМаксим Галкин
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