"Закатывал истерики": продюсер Губина высказалась о его сложном характере
Продюсер Губина заподозрила у певца прогрессирующее психическое заболевание
МОСКВА, 26 окт — РИА Новости. Продюсер Андрея Губина Олеся Сазыкина в интервью порталу Sobesednik призналась, что певец всегда отличался сложным характером.
"Говорят, что он стал неадекватным. Но Андрей и раньше был со своими загонами и странностями. От него все плакали. Когда я работала в КЦКЗ "Россия", он нам такие истерики закатывал! Да, я не исключаю, что сейчас у него прогрессирует какое-то психическое заболевание. Но оно было ожидаемо", – рассказала Сазыкина.
Слухи о нездоровом психологическом состоянии артиста появились после интервью, в котором Губин признался, что хочет быстрее умереть. Поклонники забеспокоились, заметив нервную жестикуляцию и повторяющиеся движения рук артиста.
Отар Кушанашвили отмечал, что один из величайших мелодистов “превратился в психа”.
Олеся отмечает, что только сам артист в состоянии себе помочь. Он не опасен для общества, а значит ему не требуется принудительного лечения.
"В целом Андрея жалко. Когда-то за ним бегали толпы молоденьких девочек, а сегодня ему даже некому принести стакан воды. Он подался в буддизм. Наверное, думал, что в этой религии ему будет проще. Но нет. Прежде всего, ему нужно менять себя изнутри, свое отношение к людям", – заключила Сазыкина.
Ранее Стас Ярушин рассказал о доходах Губина. По его мнению, певец получает дивиденды о прошлых заслуг.
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