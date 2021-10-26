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Шапка спецпроекта Шоубиз 1 - РИА Новости, 1920
Шоубиз
https://ria.ru/20211026/gubin-1756368329.html
"Закатывал истерики": продюсер Губина высказалась о его сложном характере
"Закатывал истерики": продюсер Губина высказалась о его сложном характере - РИА Новости, 26.10.2021
"Закатывал истерики": продюсер Губина высказалась о его сложном характере
Продюсер Андрея Губина Олеся Сазыкина в интервью порталу Sobesednik призналась, что певец всегда отличался сложным характером. РИА Новости, 26.10.2021
2021-10-26T18:43
2021-10-26T18:43
шоубиз
знаменитости
отар кушанашвили
андрей губин
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МОСКВА, 26 окт — РИА Новости. Продюсер Андрея Губина Олеся Сазыкина в интервью порталу Sobesednik призналась, что певец всегда отличался сложным характером.Слухи о нездоровом психологическом состоянии артиста появились после интервью, в котором Губин признался, что хочет быстрее умереть. Поклонники забеспокоились, заметив нервную жестикуляцию и повторяющиеся движения рук артиста.Отар Кушанашвили отмечал, что один из величайших мелодистов “превратился в психа”.Олеся отмечает, что только сам артист в состоянии себе помочь. Он не опасен для общества, а значит ему не требуется принудительного лечения.Ранее Стас Ярушин рассказал о доходах Губина. По его мнению, певец получает дивиденды о прошлых заслуг.
https://ria.ru/20211005/kushanashvili-1753123875.html
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знаменитости, отар кушанашвили, андрей губин
18:43 26.10.2021
 
"Закатывал истерики": продюсер Губина высказалась о его сложном характере

Продюсер Губина заподозрила у певца прогрессирующее психическое заболевание

© Фото : сайт Андрея ГубинаАндрей Губин во время пресс-конференции
Андрей Губин во время пресс-конференции - РИА Новости, 1920, 26.10.2021
© Фото : сайт Андрея Губина
Читать ria.ru в
МОСКВА, 26 окт — РИА Новости. Продюсер Андрея Губина Олеся Сазыкина в интервью порталу Sobesednik призналась, что певец всегда отличался сложным характером.

"Говорят, что он стал неадекватным. Но Андрей и раньше был со своими загонами и странностями. От него все плакали. Когда я работала в КЦКЗ "Россия", он нам такие истерики закатывал! Да, я не исключаю, что сейчас у него прогрессирует какое-то психическое заболевание. Но оно было ожидаемо", – рассказала Сазыкина.

Слухи о нездоровом психологическом состоянии артиста появились после интервью, в котором Губин признался, что хочет быстрее умереть. Поклонники забеспокоились, заметив нервную жестикуляцию и повторяющиеся движения рук артиста.
Отар Кушанашвили отмечал, что один из величайших мелодистов “превратился в психа”.
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"Превратился в психа": Кушанашвили прокомментировал состояние Губина
Олеся отмечает, что только сам артист в состоянии себе помочь. Он не опасен для общества, а значит ему не требуется принудительного лечения.

"В целом Андрея жалко. Когда-то за ним бегали толпы молоденьких девочек, а сегодня ему даже некому принести стакан воды. Он подался в буддизм. Наверное, думал, что в этой религии ему будет проще. Но нет. Прежде всего, ему нужно менять себя изнутри, свое отношение к людям", – заключила Сазыкина.

Ранее Стас Ярушин рассказал о доходах Губина. По его мнению, певец получает дивиденды о прошлых заслуг.
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