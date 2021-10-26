https://ria.ru/20211026/gubin-1756368329.html

"Закатывал истерики": продюсер Губина высказалась о его сложном характере

"Закатывал истерики": продюсер Губина высказалась о его сложном характере - РИА Новости, 26.10.2021

"Закатывал истерики": продюсер Губина высказалась о его сложном характере

Продюсер Андрея Губина Олеся Сазыкина в интервью порталу Sobesednik призналась, что певец всегда отличался сложным характером. РИА Новости, 26.10.2021

2021-10-26T18:43

2021-10-26T18:43

2021-10-26T18:43

шоубиз

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отар кушанашвили

андрей губин

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МОСКВА, 26 окт — РИА Новости. Продюсер Андрея Губина Олеся Сазыкина в интервью порталу Sobesednik призналась, что певец всегда отличался сложным характером.Слухи о нездоровом психологическом состоянии артиста появились после интервью, в котором Губин признался, что хочет быстрее умереть. Поклонники забеспокоились, заметив нервную жестикуляцию и повторяющиеся движения рук артиста.Отар Кушанашвили отмечал, что один из величайших мелодистов “превратился в психа”.Олеся отмечает, что только сам артист в состоянии себе помочь. Он не опасен для общества, а значит ему не требуется принудительного лечения.Ранее Стас Ярушин рассказал о доходах Губина. По его мнению, певец получает дивиденды о прошлых заслуг.

https://ria.ru/20211005/kushanashvili-1753123875.html

https://ria.ru/20211010/znamenitosti-1753466160.html

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2021

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знаменитости, отар кушанашвили, андрей губин