https://ria.ru/20210930/gubin-1752501579.html

"Хочу умереть побыстрее": Андрей Губин пожелал себе скорой смерти

"Хочу умереть побыстрее": Андрей Губин пожелал себе скорой смерти - РИА Новости, 30.09.2021

"Хочу умереть побыстрее": Андрей Губин пожелал себе скорой смерти

Андрей Губин заявил о желании скорой смерти. По словам певца, он продолжает испытывать мучительные боли. Также он начал терять зубы. РИА Новости, 30.09.2021

2021-09-30T15:25

2021-09-30T15:25

2021-09-30T15:25

шоубиз

здоровье

знаменитости

андрей губин

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МОСКВА, 30 сен — РИА Новости. Андрей Губин заявил о желании скорой смерти. По словам певца, он продолжает испытывать мучительные боли. Также он начал терять зубы.На лечение артист потратил все заработанные когда-то деньги. Однако болезнь – левостороннюю прозопалгию – так и не удалось победить. Певец добавил, что первые боли начал испытывать в 16 лет, а в 28 они стали совсем нестерпимыми.Губин также добавил, что считает себя великомучеником, поскольку его стараются "загнать в могилу все вокруг". Например, соседи, которые уже два года делают ремонт, или домыслы СМИ по поводу его здоровья.Ранее певец признавался, что продолжает попытки работать и писать новые песни.

https://ria.ru/20210917/yarushin-1750483473.html

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

здоровье, знаменитости, андрей губин