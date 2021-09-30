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Шоубиз
https://ria.ru/20210930/gubin-1752501579.html
"Хочу умереть побыстрее": Андрей Губин пожелал себе скорой смерти
"Хочу умереть побыстрее": Андрей Губин пожелал себе скорой смерти - РИА Новости, 30.09.2021
"Хочу умереть побыстрее": Андрей Губин пожелал себе скорой смерти
Андрей Губин заявил о желании скорой смерти. По словам певца, он продолжает испытывать мучительные боли. Также он начал терять зубы. РИА Новости, 30.09.2021
2021-09-30T15:25
2021-09-30T15:25
шоубиз
здоровье
знаменитости
андрей губин
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МОСКВА, 30 сен — РИА Новости. Андрей Губин заявил о желании скорой смерти. По словам певца, он продолжает испытывать мучительные боли. Также он начал терять зубы.На лечение артист потратил все заработанные когда-то деньги. Однако болезнь – левостороннюю прозопалгию – так и не удалось победить. Певец добавил, что первые боли начал испытывать в 16 лет, а в 28 они стали совсем нестерпимыми.Губин также добавил, что считает себя великомучеником, поскольку его стараются "загнать в могилу все вокруг". Например, соседи, которые уже два года делают ремонт, или домыслы СМИ по поводу его здоровья.Ранее певец признавался, что продолжает попытки работать и писать новые песни.
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здоровье, знаменитости, андрей губин
15:25 30.09.2021
 
"Хочу умереть побыстрее": Андрей Губин пожелал себе скорой смерти

Андрей Губин пожелал себе скорой смерти из-за постоянных болей

© Фото : @Андрей Губин/ВКонтактеПевец Андрей Губин
Певец Андрей Губин - РИА Новости, 1920, 30.09.2021
© Фото : @Андрей Губин/ВКонтакте
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МОСКВА, 30 сен — РИА Новости. Андрей Губин заявил о желании скорой смерти. По словам певца, он продолжает испытывать мучительные боли. Также он начал терять зубы.

"Я постепенно умираю, уже одной ногой в могиле. Но как бы я уже умираю-то спокойно. То есть мне не страшно. Я только хочу умереть побыстрее. Знаете, что мне не нравится? Не то, что у меня счастья не было. А то, что его уже не будет, вот это плохо", – сказал Андрей.

На лечение артист потратил все заработанные когда-то деньги. Однако болезнь – левостороннюю прозопалгию – так и не удалось победить. Певец добавил, что первые боли начал испытывать в 16 лет, а в 28 они стали совсем нестерпимыми.
Губин также добавил, что считает себя великомучеником, поскольку его стараются "загнать в могилу все вокруг". Например, соседи, которые уже два года делают ремонт, или домыслы СМИ по поводу его здоровья.
Ранее певец признавался, что продолжает попытки работать и писать новые песни.
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