https://ria.ru/20210909/gubin-1749326263.html

"Все плохо": Андрей Губин вышел на связь после долгого перерыва

"Все плохо": Андрей Губин вышел на связь после долгого перерыва - РИА Новости, 09.09.2021

"Все плохо": Андрей Губин вышел на связь после долгого перерыва

Певец Андрей Губин вышел на связь после долгого перерыва. В материале "АиФ" он рассказал, что был в Египте, где лечил спину, но значительных улучшений это не... РИА Новости, 09.09.2021

2021-09-09T13:42

2021-09-09T13:42

2021-09-09T13:42

шоубиз

египет

здоровье

знаменитости

андрей губин

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МОСКВА, 9 сен — РИА Новости. Певец Андрей Губин вышел на связь после долгого перерыва. В материале "АиФ" он рассказал, что был в Египте, где лечил спину, но значительных улучшений это не дало.Губин не так давно вернулся в Россию, но пока не торопится участвовать в мероприятиях или общаться в социальных сетях. По словам музыканта, стоит ему включить телефон, как тут же незнакомые люди начинают писать гадости.Несмотря на болезнь и плохое самочувствие, певец продолжает работать и писать песни. Губин признался, что живет с девушкой и подыскивает себе новый дом.С начала 2000-х артист страдает от серьезного неврологического заболевания: левосторонней прозопалгии лица. Из-за недуга он ведет замкнутую жизнь и редко появляется на публике.

https://ria.ru/20201102/gubin-1582581370.html

египет

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

египет, здоровье, знаменитости, андрей губин