"Все плохо": Андрей Губин вышел на связь после долгого перерыва
МОСКВА, 9 сен — РИА Новости. Певец Андрей Губин вышел на связь после долгого перерыва. В материале "АиФ" он рассказал, что был в Египте, где лечил спину, но значительных улучшений это не дало.
"Я действительно был в Египте, где много плавал, лечил спину. Увы, со здоровьем у меня по-прежнему все плохо, никаких подвижек. Болит буквально все", – рассказал артист.
Губин не так давно вернулся в Россию, но пока не торопится участвовать в мероприятиях или общаться в социальных сетях. По словам музыканта, стоит ему включить телефон, как тут же незнакомые люди начинают писать гадости.
Несмотря на болезнь и плохое самочувствие, певец продолжает работать и писать песни. Губин признался, что живет с девушкой и подыскивает себе новый дом.
"Написал несколько прямо очень хороших песен. Сейчас надо довести их до ума. Вот подыскиваю себе дом в Подмосковье, чтобы работать в тихом и уединенном месте", – заключил Андрей.
С начала 2000-х артист страдает от серьезного неврологического заболевания: левосторонней прозопалгии лица. Из-за недуга он ведет замкнутую жизнь и редко появляется на публике.
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