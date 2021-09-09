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Шапка спецпроекта Шоубиз 1 - РИА Новости, 1920
Шоубиз
https://ria.ru/20210909/gubin-1749326263.html
"Все плохо": Андрей Губин вышел на связь после долгого перерыва
"Все плохо": Андрей Губин вышел на связь после долгого перерыва - РИА Новости, 09.09.2021
"Все плохо": Андрей Губин вышел на связь после долгого перерыва
Певец Андрей Губин вышел на связь после долгого перерыва. В материале "АиФ" он рассказал, что был в Египте, где лечил спину, но значительных улучшений это не... РИА Новости, 09.09.2021
2021-09-09T13:42
2021-09-09T13:42
шоубиз
египет
здоровье
знаменитости
андрей губин
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МОСКВА, 9 сен — РИА Новости. Певец Андрей Губин вышел на связь после долгого перерыва. В материале "АиФ" он рассказал, что был в Египте, где лечил спину, но значительных улучшений это не дало.Губин не так давно вернулся в Россию, но пока не торопится участвовать в мероприятиях или общаться в социальных сетях. По словам музыканта, стоит ему включить телефон, как тут же незнакомые люди начинают писать гадости.Несмотря на болезнь и плохое самочувствие, певец продолжает работать и писать песни. Губин признался, что живет с девушкой и подыскивает себе новый дом.С начала 2000-х артист страдает от серьезного неврологического заболевания: левосторонней прозопалгии лица. Из-за недуга он ведет замкнутую жизнь и редко появляется на публике.
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египет, здоровье, знаменитости, андрей губин
13:42 09.09.2021
 

"Все плохо": Андрей Губин вышел на связь после долгого перерыва

© Фото : @Андрей Губин/ВКонтактеПевец Андрей Губин
Певец Андрей Губин - РИА Новости, 1920, 09.09.2021
© Фото : @Андрей Губин/ВКонтакте
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МОСКВА, 9 сен — РИА Новости. Певец Андрей Губин вышел на связь после долгого перерыва. В материале "АиФ" он рассказал, что был в Египте, где лечил спину, но значительных улучшений это не дало.

"Я действительно был в Египте, где много плавал, лечил спину. Увы, со здоровьем у меня по-прежнему все плохо, никаких подвижек. Болит буквально все", – рассказал артист.

Губин не так давно вернулся в Россию, но пока не торопится участвовать в мероприятиях или общаться в социальных сетях. По словам музыканта, стоит ему включить телефон, как тут же незнакомые люди начинают писать гадости.
Несмотря на болезнь и плохое самочувствие, певец продолжает работать и писать песни. Губин признался, что живет с девушкой и подыскивает себе новый дом.

"Написал несколько прямо очень хороших песен. Сейчас надо довести их до ума. Вот подыскиваю себе дом в Подмосковье, чтобы работать в тихом и уединенном месте", – заключил Андрей.

С начала 2000-х артист страдает от серьезного неврологического заболевания: левосторонней прозопалгии лица. Из-за недуга он ведет замкнутую жизнь и редко появляется на публике.
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