https://ria.ru/20201226/gubin-1590974272.html

Забытые звезды: куда вновь пропал "мальчик-бродяга" Андрей Губин

Забытые звезды: куда вновь пропал "мальчик-бродяга" Андрей Губин

Поклонники Андрея Губина, который больше десяти лет назад ушел со сцены и перестал появляться на публике, продолжают верить, что еще услышат своего кумира. РИА Новости, 26.12.2020

2020-12-26T07:05

2020-12-26T07:05

2020-12-26T07:05

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МОСКВА, 26 дек — РИА Новости. Поклонники Андрея Губина, который больше десяти лет назад ушел со сцены и перестал появляться на публике, продолжают верить, что еще услышат своего кумира.Об исполнителе хитов "Мальчик-бродяга", "Зима-холода", "Девушки как звезды", в которого в 1990-х были влюблены фанатки по всей стране, все эти годы в СМИ появлялось немного информации.Было известно лишь то, что с начала 2000-х он страдает от серьезного неврологического заболевания: левосторонней прозопалгии лица. За эти годы Губин лишь несколько раз появлялся на телеэкранах — в частности, в 2017 году в программе "Прямой эфир".В соцсетях поклонники периодически публикуют фотографии 46-летнего певца, который сильно изменился внешне.Осенью друзья в очередной раз "потеряли" его: сообщалось, что Андрей не выходил на связь больше месяца, а телефон его был отключен.Впрочем, тревога была напрасной: уже вскоре выяснилось, что он отдыхает в Египте.В последнее время в СМИ все чаще стала появляться информация о том, что Губин не забросил музыку.Так, портал Womanhit.ru недавно сообщил о предположении блогеров, будто он записывает песни, но не под своим именем. И якобы Губин втайне от всех поет в проекте Sladko за одного из его участников — протеже Светланы Лободы.Впрочем, к таким догадкам в мире шоу-бизнеса отнеслись скептически. В частности, в комментарии "Собеседнику" известный музыкальный критик Сергей Соседов сказал: "Это точно не Андрей Губин, здесь от него ничего нет".Слухи о возможном возвращении певца на сцену стали появляться после того, как чуть больше года назад продюсер Губина Тарас Ващишин разместил снимок с певцом из студии.На вопрос РИА Новости, где сейчас певец, и действительно ли вскоре поклонники смогут вновь услышать песни в его исполнении, Ващишин ответил, что Губин ему звонил, он сейчас в Москве, но дальнейших его планов продюсер не знает.

https://ria.ru/20200713/1574263904.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

здоровье, инстаграм, забытые звезды, шоу-бизнес, андрей губин, знаменитости, звезды