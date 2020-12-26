https://ria.ru/20201226/gubin-1590974272.html
Забытые звезды: куда вновь пропал "мальчик-бродяга" Андрей Губин
Забытые звезды: куда вновь пропал "мальчик-бродяга" Андрей Губин
Поклонники Андрея Губина, который больше десяти лет назад ушел со сцены и перестал появляться на публике, продолжают верить, что еще услышат своего кумира. РИА Новости, 26.12.2020
2020-12-26T07:05
2020-12-26T07:05
2020-12-26T07:05
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МОСКВА, 26 дек — РИА Новости. Поклонники Андрея Губина, который больше десяти лет назад ушел со сцены и перестал появляться на публике, продолжают верить, что еще услышат своего кумира.Об исполнителе хитов "Мальчик-бродяга", "Зима-холода", "Девушки как звезды", в которого в 1990-х были влюблены фанатки по всей стране, все эти годы в СМИ появлялось немного информации.Было известно лишь то, что с начала 2000-х он страдает от серьезного неврологического заболевания: левосторонней прозопалгии лица. За эти годы Губин лишь несколько раз появлялся на телеэкранах — в частности, в 2017 году в программе "Прямой эфир".В соцсетях поклонники периодически публикуют фотографии 46-летнего певца, который сильно изменился внешне.Осенью друзья в очередной раз "потеряли" его: сообщалось, что Андрей не выходил на связь больше месяца, а телефон его был отключен.Впрочем, тревога была напрасной: уже вскоре выяснилось, что он отдыхает в Египте.В последнее время в СМИ все чаще стала появляться информация о том, что Губин не забросил музыку.Так, портал Womanhit.ru недавно сообщил о предположении блогеров, будто он записывает песни, но не под своим именем. И якобы Губин втайне от всех поет в проекте Sladko за одного из его участников — протеже Светланы Лободы.Впрочем, к таким догадкам в мире шоу-бизнеса отнеслись скептически. В частности, в комментарии "Собеседнику" известный музыкальный критик Сергей Соседов сказал: "Это точно не Андрей Губин, здесь от него ничего нет".Слухи о возможном возвращении певца на сцену стали появляться после того, как чуть больше года назад продюсер Губина Тарас Ващишин разместил снимок с певцом из студии.На вопрос РИА Новости, где сейчас певец, и действительно ли вскоре поклонники смогут вновь услышать песни в его исполнении, Ващишин ответил, что Губин ему звонил, он сейчас в Москве, но дальнейших его планов продюсер не знает.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
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здоровье, инстаграм, забытые звезды, шоу-бизнес, андрей губин, знаменитости, звезды
МОСКВА, 26 дек — РИА Новости. Поклонники Андрея Губина, который больше десяти лет назад ушел со сцены и перестал появляться на публике, продолжают верить, что еще услышат своего кумира.
Об исполнителе хитов "Мальчик-бродяга", "Зима-холода", "Девушки как звезды", в которого в 1990-х были влюблены фанатки по всей стране, все эти годы в СМИ появлялось немного информации.
Было известно лишь то, что с начала 2000-х он страдает от серьезного неврологического заболевания: левосторонней прозопалгии лица. За эти годы Губин лишь несколько раз появлялся
на телеэкранах — в частности, в 2017 году в программе "Прямой эфир".
В соцсетях поклонники периодически публикуют фотографии 46-летнего певца, который сильно изменился внешне.
Осенью друзья в очередной раз "потеряли" его: сообщалось
, что Андрей не выходил на связь больше месяца, а телефон его был отключен.
Впрочем, тревога была напрасной: уже вскоре выяснилось
, что он отдыхает в Египте.
В последнее время в СМИ все чаще стала появляться информация о том, что Губин не забросил музыку.
Так, портал Womanhit.ru недавно сообщил
о предположении блогеров, будто он записывает песни, но не под своим именем. И якобы Губин втайне от всех поет в проекте Sladko за одного из его участников — протеже Светланы Лободы.
Впрочем, к таким догадкам в мире шоу-бизнеса отнеслись скептически. В частности, в комментарии "Собеседнику" известный музыкальный критик Сергей Соседов сказал
: "Это точно не Андрей Губин, здесь от него ничего нет".
Слухи о возможном возвращении певца на сцену стали появляться после того, как чуть больше года назад продюсер Губина Тарас Ващишин разместил снимок с певцом из студии.
На вопрос РИА Новости, где сейчас певец, и действительно ли вскоре поклонники смогут вновь услышать песни в его исполнении, Ващишин ответил, что Губин ему звонил, он сейчас в Москве, но дальнейших его планов продюсер не знает.