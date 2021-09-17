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Шоубиз
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"Прошлые заслуги монетизируются": Ярушин раскрыл доходы Андрея Губина
"Прошлые заслуги монетизируются": Ярушин раскрыл доходы Андрея Губина - РИА Новости, 17.09.2021
"Прошлые заслуги монетизируются": Ярушин раскрыл доходы Андрея Губина
Актер Стас Ярушин в YouTube-передаче МузLoft раскрыл доходы Андрея Губина. Несмотря на отсутствие выступлений и редкое появление на светских мероприятиях, певец РИА Новости, 17.09.2021
2021-09-17T11:24
2021-09-17T11:24
шоубиз
деньги
елена катина
тату
знаменитости
андрей губин
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МОСКВА, 17 сен — РИА Новости. Актер Стас Ярушин в YouTube-передаче МузLoft раскрыл доходы Андрея Губина. Несмотря на отсутствие выступлений и редкое появление на светских мероприятиях, певец получает деньги за прошлые заслуги.Сперва он не хотел называть конкретных имен, но потом четко привел в пример Андрея Губина.В гостях у Стаса была экс-участница группы "Тату" Лена Катина. Она подтвердила слова актера, сказав, что ей продолжают поступать дивиденды от участия в коллективе.Ранее стало известно, что Губин вернулся в Россию. Он лечился в Египте, однако это не помогло здоровью восстановиться.
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деньги, елена катина, тату, знаменитости, андрей губин
11:24 17.09.2021
 

"Прошлые заслуги монетизируются": Ярушин раскрыл доходы Андрея Губина

© Стас Ярушин/YouTubeЛена Катина | Распад t.A.T.u. и депрессия, новая жизнь и немного о личном | МузLoft #17. Кадр видео
Лена Катина | Распад t.A.T.u. и депрессия, новая жизнь и немного о личном | МузLoft #17. Кадр видео
© Стас Ярушин/YouTube
Читать ria.ru в
МОСКВА, 17 сен — РИА Новости. Актер Стас Ярушин в YouTube-передаче МузLoft раскрыл доходы Андрея Губина. Несмотря на отсутствие выступлений и редкое появление на светских мероприятиях, певец получает деньги за прошлые заслуги.

"Я знаю, что некоторые артисты, которые ушли с большой сцены, уехали за границу и спокойно там живут. Говорят, что благодаря XXI веку и новым технологиям сегодня все их прошлые заслуги монетизируются, поэтому они могут прекрасно жить на свои 100-200 тысяч рублей в месяц. Им ничего больше в жизни не надо", – сказал Ярушин.

Сперва он не хотел называть конкретных имен, но потом четко привел в пример Андрея Губина.
© Фото : сайт Андрея ГубинаАндрей Губин во время пресс-конференции
Андрей Губин во время пресс-конференции - РИА Новости, 1920, 17.09.2021
© Фото : сайт Андрея Губина
Андрей Губин во время пресс-конференции
В гостях у Стаса была экс-участница группы "Тату" Лена Катина. Она подтвердила слова актера, сказав, что ей продолжают поступать дивиденды от участия в коллективе.

"При подписании контракта есть такое понятие как royalty – отчисления с продаж нашей музыки. До сих пор нормально капает", – призналась Лена.

Ранее стало известно, что Губин вернулся в Россию. Он лечился в Египте, однако это не помогло здоровью восстановиться.
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