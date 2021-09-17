"Прошлые заслуги монетизируются": Ярушин раскрыл доходы Андрея Губина
© Стас Ярушин/YouTubeЛена Катина | Распад t.A.T.u. и депрессия, новая жизнь и немного о личном | МузLoft #17. Кадр видео
МОСКВА, 17 сен — РИА Новости. Актер Стас Ярушин в YouTube-передаче МузLoft раскрыл доходы Андрея Губина. Несмотря на отсутствие выступлений и редкое появление на светских мероприятиях, певец получает деньги за прошлые заслуги.
"Я знаю, что некоторые артисты, которые ушли с большой сцены, уехали за границу и спокойно там живут. Говорят, что благодаря XXI веку и новым технологиям сегодня все их прошлые заслуги монетизируются, поэтому они могут прекрасно жить на свои 100-200 тысяч рублей в месяц. Им ничего больше в жизни не надо", – сказал Ярушин.
Сперва он не хотел называть конкретных имен, но потом четко привел в пример Андрея Губина.
Андрей Губин во время пресс-конференции
В гостях у Стаса была экс-участница группы "Тату" Лена Катина. Она подтвердила слова актера, сказав, что ей продолжают поступать дивиденды от участия в коллективе.
"При подписании контракта есть такое понятие как royalty – отчисления с продаж нашей музыки. До сих пор нормально капает", – призналась Лена.
Ранее стало известно, что Губин вернулся в Россию. Он лечился в Египте, однако это не помогло здоровью восстановиться.
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