https://ria.ru/20210917/yarushin-1750483473.html

"Прошлые заслуги монетизируются": Ярушин раскрыл доходы Андрея Губина

"Прошлые заслуги монетизируются": Ярушин раскрыл доходы Андрея Губина - РИА Новости, 17.09.2021

"Прошлые заслуги монетизируются": Ярушин раскрыл доходы Андрея Губина

Актер Стас Ярушин в YouTube-передаче МузLoft раскрыл доходы Андрея Губина. Несмотря на отсутствие выступлений и редкое появление на светских мероприятиях, певец РИА Новости, 17.09.2021

2021-09-17T11:24

2021-09-17T11:24

2021-09-17T11:24

шоубиз

деньги

елена катина

тату

знаменитости

андрей губин

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МОСКВА, 17 сен — РИА Новости. Актер Стас Ярушин в YouTube-передаче МузLoft раскрыл доходы Андрея Губина. Несмотря на отсутствие выступлений и редкое появление на светских мероприятиях, певец получает деньги за прошлые заслуги.Сперва он не хотел называть конкретных имен, но потом четко привел в пример Андрея Губина.В гостях у Стаса была экс-участница группы "Тату" Лена Катина. Она подтвердила слова актера, сказав, что ей продолжают поступать дивиденды от участия в коллективе.Ранее стало известно, что Губин вернулся в Россию. Он лечился в Египте, однако это не помогло здоровью восстановиться.

https://ria.ru/20210826/katina-1747341363.html

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

деньги, елена катина, тату, знаменитости, андрей губин