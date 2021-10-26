https://ria.ru/20211026/gosduma-1756276114.html
Госдума продлила соглашение с Китаем о пусках ракет
Госдума продлила соглашение с Китаем о пусках ракет - РИА Новости, 26.10.2021
Госдума продлила соглашение с Китаем о пусках ракет
Госдума ратифицировала протокол о продлении российско-китайского соглашения об уведомлениях о пусках баллистических и космических ракет до 16 декабря 2030 года. РИА Новости, 26.10.2021
2021-10-26T12:24
2021-10-26T12:24
2021-10-26T12:46
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космос - риа наука
леонид слуцкий (политик)
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МОСКВА, 26 окт - РИА Новости. Госдума ратифицировала протокол о продлении российско-китайского соглашения об уведомлениях о пусках баллистических и космических ракет до 16 декабря 2030 года.Как говорится в пояснительной записке к документу, в нем определены обязательства сторон по уведомлению друг друга о готовящихся и состоявшихся пусках баллистических и космических ракет-носителей, временные рамки предоставления таких уведомлений, срок их действия, а также перечень данных, содержащихся в уведомлениях.Ранее председатель международного комитета ГД Леонид Слуцкий заявил, что продолжение реализации соглашения в соответствии с подписанным протоколом на период до 16 декабря 2030 года отвечает интересам Российской Федерации.Как пояснил на заседании в Госдуме замминистра обороны РФ Николай Панков, соглашение от 13 октября 2009 года будет продлено до 16 декабря 2030 года."Сохраняется уведомительная деятельность о готовящихся и состоявшихся пусках баллистических ракет и космических ракет носителей как в России, так и в равной мере в Китае. Продолжение реализации соглашения… отвечает интересам Российской Федерации", - отметил замминистра.Законопроект был внесен на рассмотрение правительством РФ.
https://ria.ru/20210730/kosmos-1743610539.html
https://ria.ru/20210928/raketa-1752180536.html
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в мире, китай, госдума рф, космос - риа наука, леонид слуцкий (политик), россия
12:24 26.10.2021 (обновлено: 12:46 26.10.2021)
Госдума продлила соглашение с Китаем о пусках ракет
Госдума ратифицировала соглашение с Китаем об уведомлениях о пусках ракет до 2030 года