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Суд взыскал 300 тысяч рублей за статью о бизнесмене Трабере
Суд взыскал 300 тысяч рублей за статью о бизнесмене Трабере - РИА Новости, 26.10.2021
Суд взыскал 300 тысяч рублей за статью о бизнесмене Трабере
Дзержинский суд Санкт-Петербурга взыскал с "Агентства Бизнес Новостей" 300 тысяч рублей за статью с утверждениями о криминальном прошлом бизнесмена Ильи... РИА Новости, 26.10.2021
2021-10-26T13:13
2021-10-26T13:13
происшествия
журналистика
санкт-петербург
forbes
россия
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МОСКВА, 26 окт - РИА Новости. Дзержинский суд Санкт-Петербурга взыскал с "Агентства Бизнес Новостей" 300 тысяч рублей за статью с утверждениями о криминальном прошлом бизнесмена Ильи Трабера, сообщили РИА Новости в суде."Суд удовлетворил иск о защите чести, достоинства и деловой репутации, признал распространенные сведения не соответствующими действительности и взыскал в пользу Трабера компенсацию морального вреда в размере 300 тысяч рублей", - сказали в суде.По данным инстанции, истец настаивал на компенсации в 5 миллионов рублей.Суд также обязал издание удалить из статьи персональные данные бизнесмена и опубликовать опровержение, указав, что Трабер не имел и не имеет криминальной карьеры, не является "гангстером", "рейдером", "криминальным авторитетом", "легендой Бандитского Петербурга" и т.д., что он не осуществлял рейдерские захваты, не занимался "отмыванием капиталов", не участвовал в криминальных разборках, не создавал "криминальную империю", а все его денежные средства имеют легальное происхождение.Отдельно суд просит указать, что Трабер не имеет кличек "Антиквар" и "Мореман".Как указано в решении суда, представитель СМИ возражал против удовлетворения иска, указывая, что часть распространенных сведений достоверна, а часть - не является порочащей.Forbes называет Трабера одним из самых влиятельных бизнесменов Санкт-Петербурга, который в 90-е был крупным игроком на рынке торговли антиквариатом и контролировал вместе с Дмитрием Скигиным нефтеэкспортный терминал в городском порту, а в 2000-е стал одним из фигурантов дела о "русской мафии" в Испании.
https://ria.ru/20211023/vzyskanie-1755964901.html
https://ria.ru/20211021/proisshestviya-1755586201.html
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происшествия, журналистика, санкт-петербург, forbes, россия
13:13 26.10.2021
 
Суд взыскал 300 тысяч рублей за статью о бизнесмене Трабере

Суд взыскал с "Агентства Бизнес Новостей" 300 тысяч рублей за статью о бизнесмене Трабере

© РИА Новости / Владимир Федоренко / Перейти в фотобанкМолоток судьи
Молоток судьи - РИА Новости, 1920, 26.10.2021
© РИА Новости / Владимир Федоренко
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МОСКВА, 26 окт - РИА Новости. Дзержинский суд Санкт-Петербурга взыскал с "Агентства Бизнес Новостей" 300 тысяч рублей за статью с утверждениями о криминальном прошлом бизнесмена Ильи Трабера, сообщили РИА Новости в суде.
"Суд удовлетворил иск о защите чести, достоинства и деловой репутации, признал распространенные сведения не соответствующими действительности и взыскал в пользу Трабера компенсацию морального вреда в размере 300 тысяч рублей", - сказали в суде.
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По данным инстанции, истец настаивал на компенсации в 5 миллионов рублей.
Суд также обязал издание удалить из статьи персональные данные бизнесмена и опубликовать опровержение, указав, что Трабер не имел и не имеет криминальной карьеры, не является "гангстером", "рейдером", "криминальным авторитетом", "легендой Бандитского Петербурга" и т.д., что он не осуществлял рейдерские захваты, не занимался "отмыванием капиталов", не участвовал в криминальных разборках, не создавал "криминальную империю", а все его денежные средства имеют легальное происхождение.
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Отдельно суд просит указать, что Трабер не имеет кличек "Антиквар" и "Мореман".
Как указано в решении суда, представитель СМИ возражал против удовлетворения иска, указывая, что часть распространенных сведений достоверна, а часть - не является порочащей.
Forbes называет Трабера одним из самых влиятельных бизнесменов Санкт-Петербурга, который в 90-е был крупным игроком на рынке торговли антиквариатом и контролировал вместе с Дмитрием Скигиным нефтеэкспортный терминал в городском порту, а в 2000-е стал одним из фигурантов дела о "русской мафии" в Испании.
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