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Шоубиз
https://ria.ru/20211025/pugacheva-1756167350.html
"Это ужас": сын Пугачевой пожаловался на ограничения в еде
"Это ужас": сын Пугачевой пожаловался на ограничения в еде - РИА Новости, 25.10.2021
"Это ужас": сын Пугачевой пожаловался на ограничения в еде
Сын Аллы Пугачевой и Максима Галкина пожаловался на ограничения в еде. Ведущий выложил в Instagram видео, в котором наследник жалуется на бездрожжевой хлеб. РИА Новости, 25.10.2021
2021-10-25T17:09
2021-10-25T17:09
шоубиз
знаменитости
дети
алла пугачева
максим галкин
людмила дороднова
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МОСКВА, 25 окт — РИА Новости. Сын Аллы Пугачевой и Максима Галкина пожаловался на ограничения в еде. Ведущий выложил в Instagram видео, в котором наследник жалуется на бездрожжевой хлеб.На заднем плане в видео слышен смех Аллы Борисовны, которая умиляется словам сына.Ведущий регулярно делится с поклонниками кадрами семейной жизни. В одной из других публикаций Галкин показывал семейный завтрак: дети ели хлопья с медом и молоком.Бывшая домработница Пугачевой Людмила Дороднова недавно отмечала, что Лиза и Гарри очень умные, и ей даже иногда “страшно с ними общаться”.
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знаменитости, дети, алла пугачева, максим галкин, людмила дороднова
17:09 25.10.2021
 
"Это ужас": сын Пугачевой пожаловался на ограничения в еде

Сын Пугачевой Гарри пожаловался на запрет родителей есть обычный хлеб

© РИА Новости / Антон Денисов / Перейти в фотобанкАлла Пугачева и Максим Галкин
Алла Пугачева и Максим Галкин - РИА Новости, 1920, 25.10.2021
© РИА Новости / Антон Денисов
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МОСКВА, 25 окт — РИА Новости. Сын Аллы Пугачевой и Максима Галкина пожаловался на ограничения в еде. Ведущий выложил в Instagram видео, в котором наследник жалуется на бездрожжевой хлеб.

“Мне мама присылает “Как отказаться от хлеба” – я и так бездрожжевой хлеб ем! Мне нельзя дрожжи. Это ужас! Это ужаснее “Звездных войн” и ужаснее “Гарри Поттера” гораздо!” – сказал Гарри.

На заднем плане в видео слышен смех Аллы Борисовны, которая умиляется словам сына.
Ведущий регулярно делится с поклонниками кадрами семейной жизни. В одной из других публикаций Галкин показывал семейный завтрак: дети ели хлопья с медом и молоком.

“Хлопья с молоком – полезно и вкусно!” – сказала за кадром Лиза.

Бывшая домработница Пугачевой Людмила Дороднова недавно отмечала, что Лиза и Гарри очень умные, и ей даже иногда “страшно с ними общаться”.
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