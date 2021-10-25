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"Это ужас": сын Пугачевой пожаловался на ограничения в еде
"Это ужас": сын Пугачевой пожаловался на ограничения в еде - РИА Новости, 25.10.2021
"Это ужас": сын Пугачевой пожаловался на ограничения в еде
Сын Аллы Пугачевой и Максима Галкина пожаловался на ограничения в еде. Ведущий выложил в Instagram видео, в котором наследник жалуется на бездрожжевой хлеб. РИА Новости, 25.10.2021
2021-10-25T17:09
2021-10-25T17:09
2021-10-25T17:09
шоубиз
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дети
алла пугачева
максим галкин
людмила дороднова
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МОСКВА, 25 окт — РИА Новости. Сын Аллы Пугачевой и Максима Галкина пожаловался на ограничения в еде. Ведущий выложил в Instagram видео, в котором наследник жалуется на бездрожжевой хлеб.На заднем плане в видео слышен смех Аллы Борисовны, которая умиляется словам сына.Ведущий регулярно делится с поклонниками кадрами семейной жизни. В одной из других публикаций Галкин показывал семейный завтрак: дети ели хлопья с медом и молоком.Бывшая домработница Пугачевой Людмила Дороднова недавно отмечала, что Лиза и Гарри очень умные, и ей даже иногда “страшно с ними общаться”.
https://ria.ru/20211014/pugacheva-1754576249.html
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знаменитости, дети, алла пугачева, максим галкин, людмила дороднова
"Это ужас": сын Пугачевой пожаловался на ограничения в еде
Сын Пугачевой Гарри пожаловался на запрет родителей есть обычный хлеб