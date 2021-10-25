https://ria.ru/20211025/pugacheva-1756167350.html

"Это ужас": сын Пугачевой пожаловался на ограничения в еде

"Это ужас": сын Пугачевой пожаловался на ограничения в еде - РИА Новости, 25.10.2021

"Это ужас": сын Пугачевой пожаловался на ограничения в еде

Сын Аллы Пугачевой и Максима Галкина пожаловался на ограничения в еде. Ведущий выложил в Instagram видео, в котором наследник жалуется на бездрожжевой хлеб. РИА Новости, 25.10.2021

2021-10-25T17:09

2021-10-25T17:09

2021-10-25T17:09

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дети

алла пугачева

максим галкин

людмила дороднова

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МОСКВА, 25 окт — РИА Новости. Сын Аллы Пугачевой и Максима Галкина пожаловался на ограничения в еде. Ведущий выложил в Instagram видео, в котором наследник жалуется на бездрожжевой хлеб.На заднем плане в видео слышен смех Аллы Борисовны, которая умиляется словам сына.Ведущий регулярно делится с поклонниками кадрами семейной жизни. В одной из других публикаций Галкин показывал семейный завтрак: дети ели хлопья с медом и молоком.Бывшая домработница Пугачевой Людмила Дороднова недавно отмечала, что Лиза и Гарри очень умные, и ей даже иногда “страшно с ними общаться”.

https://ria.ru/20211014/pugacheva-1754576249.html

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

знаменитости, дети, алла пугачева, максим галкин, людмила дороднова