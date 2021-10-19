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"Страшно общаться": бывшая домработница Пугачевой рассказала о Лизе и Гарри
"Страшно общаться": бывшая домработница Пугачевой рассказала о Лизе и Гарри - РИА Новости, 19.10.2021
"Страшно общаться": бывшая домработница Пугачевой рассказала о Лизе и Гарри
Бывшая домработница Аллы Пугачевой Людмила Дороднова в интервью порталу Sobesednik рассказала о Лизе и Гарри. Она отметила, что дети очень умные. РИА Новости, 19.10.2021
2021-10-19T10:54
2021-10-19T10:54
2021-10-19T10:54
шоубиз
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людмила дороднова
дети
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МОСКВА, 19 окт — РИА Новости. Бывшая домработница Аллы Пугачевой Людмила Дороднова в интервью порталу Sobesednik рассказала о Лизе и Гарри. Она отметила, что дети очень умные.Дороднова добавила, что рада за Примадонну.Ранее Наталья Гулькина заявила, что Пугачева многим перекрыла выход на сцену.
https://ria.ru/20211014/pugacheva-1754576249.html
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алла пугачева, людмила дороднова, дети, знаменитости
"Страшно общаться": бывшая домработница Пугачевой рассказала о Лизе и Гарри
Бывшая домработница Примадонны Людмила Дороднова рассказала об интеллекте Лизы и Гарри