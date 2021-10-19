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Шоубиз
https://ria.ru/20211019/dorodnova-1755152141.html
"Страшно общаться": бывшая домработница Пугачевой рассказала о Лизе и Гарри
"Страшно общаться": бывшая домработница Пугачевой рассказала о Лизе и Гарри - РИА Новости, 19.10.2021
"Страшно общаться": бывшая домработница Пугачевой рассказала о Лизе и Гарри
Бывшая домработница Аллы Пугачевой Людмила Дороднова в интервью порталу Sobesednik рассказала о Лизе и Гарри. Она отметила, что дети очень умные. РИА Новости, 19.10.2021
2021-10-19T10:54
2021-10-19T10:54
шоубиз
алла пугачева
людмила дороднова
дети
знаменитости
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МОСКВА, 19 окт — РИА Новости. Бывшая домработница Аллы Пугачевой Людмила Дороднова в интервью порталу Sobesednik рассказала о Лизе и Гарри. Она отметила, что дети очень умные.Дороднова добавила, что рада за Примадонну.Ранее Наталья Гулькина заявила, что Пугачева многим перекрыла выход на сцену.
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алла пугачева, людмила дороднова, дети, знаменитости
10:54 19.10.2021
 
"Страшно общаться": бывшая домработница Пугачевой рассказала о Лизе и Гарри

Бывшая домработница Примадонны Людмила Дороднова рассказала об интеллекте Лизы и Гарри

© РИА Новости / Нина Зотина / Перейти в фотобанкПевица Алла Пугачева
Певица Алла Пугачева - РИА Новости, 1920, 19.10.2021
© РИА Новости / Нина Зотина
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МОСКВА, 19 окт — РИА Новости. Бывшая домработница Аллы Пугачевой Людмила Дороднова в интервью порталу Sobesednik рассказала о Лизе и Гарри. Она отметила, что дети очень умные.

"Гарри и Лиза настолько умненькие, что с ними уже даже страшно общаться. Все время боишься, что у тебя не хватит мозгов на разговоры с ними. Они же и иностранные языки знают, всесторонне развиты. Да и еще сейчас столько новых слов развелось, которых я и не знаю. Уже не они у тебя будут что-то спрашивать, а ты у них", – сказала Людмила.

Дороднова добавила, что рада за Примадонну.

"Алла наконец-то живет той жизнью, о которой она всегда мечтала и которую заслужила", – заключила женщина.

Ранее Наталья Гулькина заявила, что Пугачева многим перекрыла выход на сцену.
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