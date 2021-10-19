"Страшно общаться": бывшая домработница Пугачевой рассказала о Лизе и Гарри

"Гарри и Лиза настолько умненькие, что с ними уже даже страшно общаться. Все время боишься, что у тебя не хватит мозгов на разговоры с ними. Они же и иностранные языки знают, всесторонне развиты. Да и еще сейчас столько новых слов развелось, которых я и не знаю. Уже не они у тебя будут что-то спрашивать, а ты у них", – сказала Людмила.