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Шапка спецпроекта Шоубиз 1 - РИА Новости, 1920
Шоубиз
https://ria.ru/20211024/shoubiz-1755577156.html
Не только Пугачева и Галкин: в каких звездных парах женщина старше мужчины
Не только Пугачева и Галкин: в каких звездных парах женщина старше мужчины - РИА Новости, 24.10.2021
Не только Пугачева и Галкин: в каких звездных парах женщина старше мужчины
27 лет — разница в возрасте у Аллы Пугачевой и Максима Галкина. Бойфренд Екатерины Варнавы младше нее на семь лет, "доброжелатели" в Сети считают, что и это... РИА Новости, 24.10.2021
2021-10-24T14:50
2021-10-24T14:50
шоубиз
алла пугачева
филипп киркоров
максим галкин
звезды
екатерина варнава
знаменитости
прохор шаляпин
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МОСКВА, 24 окт — РИА Новости. 27 лет — разница в возрасте у Аллы Пугачевой и Максима Галкина. Бойфренд Екатерины Варнавы младше нее на семь лет, "доброжелатели" в Сети считают, что и это много. В каких звездных парах женщина старше мужчины — в материале РИА Новости. Алла ПугачеваВ коротком черном платье с кружевным белоснежным воротником выходила в четвертый раз замуж Алла Пугачева. Филипп Киркоров женился в первый раз. Разница в возрасте в 18 лет новобрачных не смущала. Их свадьба стала едва ли не главным событием в мире шоубиза в 1994 году. Однако через 11 лет Примадонна и король российской эстрады объявили о разводе. В декабре 2011 Алла Борисовна вышла замуж в пятый раз. Максим Галкин моложе Примадонны уже на 27 лет. Однако возраст счастью не помеха. Пара живет в замке в деревне Грязь и воспитывает двоих детей — двойняшек Лизу и Гарри. Екатерина Варнава "Красивый сын", — вот что, по словам Екатерины Варнавы, пользователи пишут в комментариях под фото, на которых она изображена с любимым. "Я к зеркалу подхожу и думаю: "Ну, прям сын? Может, хотя бы младший брат? Ну нет же, я не выгляжу настолько взрослой", – рассказывает 36-летняя звезда ТВ. Ее бойфренд — режиссер Александр Молочников. Младше он на семь лет. Слухи об их романе поползли летом 2020 года. Гоген Солнцев Екатерине Терешкович было, когда она выходила замуж за 37-летнего Гогена Солнцева. Развод последовал через три с половиной года. Об отношениях с бывшим женщина рассказывала на одном из федеральных каналов. Гогену поступок экс-супруги не понравился, и он не стал сдерживать эмоций. "Никак я не мог ожидать от этого клоуна Пеннивайза того, что она совершила. Я в таком шоке, что у меня попросту началась глубокая депрессия и апатия..."— делился Солнцев. Екатерина считает, что бывший ее использовал, чтобы получить после ее смерти деньги и имущество. "Какой я была дурой, что написала на него завещание! Он просто меня заставил как-то. Под гипнозом, скорее всего", — заявила Терешкович. Марина ФедункивМарина Федункив совместила свадьбу и юбилей. Платье невесты звезда Comedy Woman надела в 50 лет. Ее возлюбленный — итальянец Стефано Маджи, и он младше актрисы на 12 лет. Из-за разницы в возрасте в любовь пары верят не все. Впрочем, сама Марина из-за этого не переживает. Прохор ШаляпинО бизнесвумен Ларисе Копенкиной вся страна узнала благодаря ее отношениям с Прохором Шаляпиным. Ей было 58, когда она вышла за певца в 2013. Ему в тот год исполнилось 30. Против союза была мама выпускника "Фабрики звезд". Она мечтала о внуках и ходила к ведьмам, чтобы навести на Копенкину порчу, говорил Прохор. Брак рухнул в 2014. Причина — другая женщина. Анна Калашникова уверяла, что беременна от Шаляпина. Но на модели он не женился. ДНК-тест его отцовство не подтвердил. Впрочем, Калашниковой до сих пор приходится оправдываться и уверять, что роман с Прохором не был пиар-ходом. В следующий раз певец пошел в ЗАГС в 2021. И этот брак Шаляпина тоже оброс скандалами. Вскоре после свадьбы стало известно, что его жена заразилась коронавирусом. В конце сентября музыкант сообщил, что она умерла от последствий инфекции. Главной темой в новостях о мире звезд стало его наследство. Пресса и пользователи интересовались, может ли певец претендовать хоть на что-то. Тогда же под прицел попал и возраст скончавшейся женщины. Выяснилось, что Дэвис была на несколько лет старше, чем считалось ранее. Ей было не 42, а 47. Татьяна Буланова"Я всегда (...) считала, что, если мужчина настолько младше женщины, то что-то не то. У меня есть знакомая, у которой такая же разница в возрасте. Я думала: "Господи, ну зачем тебе это надо?". А потом сама оказалась в такой же ситуации", — призналась Татьяна Буланова. Ее новый возлюбленный — бывший теннисист Валерий Руднев. Певица старше него на 19 лет. Буланова не любит рассказывать о романе со спортсменов — верит, что "счастье любит тишину". Но она не стала скрывать от журналистов, что давно заморозила яйцеклетку, правда, пока еще не готова заводить с молодым бойфрендом ребенка. Лера Кудрявцева"Мы договаривались на берегу. (...) Я ему сказала: "Игорь, ты осознаешь, что у нас очень большая разница в возрасте?", и он ответил, что все прекрасно понимает. Я объяснила, что начнется хейт, а он сказал, что ему это не важно", — вспоминала Лера Кудрявцева в беседе с Суремом Каграмановым. Теледива уже восемь лет замужем за хоккеистом Игорем Макаровым. И она старше него на 16 лет. Они поженились в 2013. Жениху было 26, а невесте 42. Хейт, и правда, был. Но злые языки не помешали супругам создать семью. В 2018 у них родилась дочь Мария. Ради того, чтобы стать мамой, Кудрявцева сделала ЭКО.
https://ria.ru/20210531/pugacheva-1734924743.html
https://ria.ru/20211013/tereshkovich-1754230479.html
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алла пугачева, филипп киркоров, максим галкин, звезды, екатерина варнава, знаменитости, прохор шаляпин
14:50 24.10.2021
 

Не только Пугачева и Галкин: в каких звездных парах женщина старше мужчины

© РИА Новости / Алексей Филиппов / Перейти в фотобанкАлла Пугачева и Максим Галкин
Алла Пугачева и Максим Галкин - РИА Новости, 1920, 24.10.2021
© РИА Новости / Алексей Филиппов
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МОСКВА, 24 окт — РИА Новости. 27 лет — разница в возрасте у Аллы Пугачевой и Максима Галкина. Бойфренд Екатерины Варнавы младше нее на семь лет, "доброжелатели" в Сети считают, что и это много. В каких звездных парах женщина старше мужчины — в материале РИА Новости.

Алла Пугачева

В коротком черном платье с кружевным белоснежным воротником выходила в четвертый раз замуж Алла Пугачева. Филипп Киркоров женился в первый раз. Разница в возрасте в 18 лет новобрачных не смущала. Их свадьба стала едва ли не главным событием в мире шоубиза в 1994 году. Однако через 11 лет Примадонна и король российской эстрады объявили о разводе.
Певица Алла Пугачева - РИА Новости, 1920, 31.05.2021
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Бывшая домработница Пугачевой объяснила, почему певица ушла от Киркорова
В декабре 2011 Алла Борисовна вышла замуж в пятый раз. Максим Галкин моложе Примадонны уже на 27 лет. Однако возраст счастью не помеха. Пара живет в замке в деревне Грязь и воспитывает двоих детей — двойняшек Лизу и Гарри.

Екатерина Варнава

"Красивый сын", — вот что, по словам Екатерины Варнавы, пользователи пишут в комментариях под фото, на которых она изображена с любимым.
© РИА Новости / Михаил Воскресенский / Перейти в фотобанкЦеремония вручения наград Fashion New Year Awards 2018
Церемония вручения наград Fashion New Year Awards 2018 - РИА Новости, 1920, 21.10.2021
© РИА Новости / Михаил Воскресенский
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Церемония вручения наград Fashion New Year Awards 2018
"Я к зеркалу подхожу и думаю: "Ну, прям сын? Может, хотя бы младший брат? Ну нет же, я не выгляжу настолько взрослой", – рассказывает 36-летняя звезда ТВ. Ее бойфренд — режиссер Александр Молочников. Младше он на семь лет. Слухи об их романе поползли летом 2020 года.

Гоген Солнцев

Екатерине Терешкович было, когда она выходила замуж за 37-летнего Гогена Солнцева. Развод последовал через три с половиной года. Об отношениях с бывшим женщина рассказывала на одном из федеральных каналов. Гогену поступок экс-супруги не понравился, и он не стал сдерживать эмоций.
"Никак я не мог ожидать от этого клоуна Пеннивайза того, что она совершила. Я в таком шоке, что у меня попросту началась глубокая депрессия и апатия..."— делился Солнцев.
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"Я была дурой": Терешкович аннулировала завещание после развода с Гогеном
Екатерина считает, что бывший ее использовал, чтобы получить после ее смерти деньги и имущество. "Какой я была дурой, что написала на него завещание! Он просто меня заставил как-то. Под гипнозом, скорее всего", — заявила Терешкович.

Марина Федункив

Марина Федункив совместила свадьбу и юбилей. Платье невесты звезда Comedy Woman надела в 50 лет. Ее возлюбленный — итальянец Стефано Маджи, и он младше актрисы на 12 лет.
Марина Федункив и Стефано Маджи - РИА Новости, 1920, 11.10.2021
11 октября, 22:41Шоубиз
"Люди ищут подвох": Федункив рассказала об отношениях с молодым мужем
Из-за разницы в возрасте в любовь пары верят не все. Впрочем, сама Марина из-за этого не переживает.
"Меня больше смущает ситуация, когда я жила с ровесником, и он меня лупил до такой степени, что в 35 хотелось наложить на себя руки. Вот эта история почему-то ни у кого вопросов не вызывает…" – заявила артистка.

Прохор Шаляпин

О бизнесвумен Ларисе Копенкиной вся страна узнала благодаря ее отношениям с Прохором Шаляпиным. Ей было 58, когда она вышла за певца в 2013. Ему в тот год исполнилось 30. Против союза была мама выпускника "Фабрики звезд". Она мечтала о внуках и ходила к ведьмам, чтобы навести на Копенкину порчу, говорил Прохор.
Брак рухнул в 2014. Причина — другая женщина. Анна Калашникова уверяла, что беременна от Шаляпина. Но на модели он не женился. ДНК-тест его отцовство не подтвердил. Впрочем, Калашниковой до сих пор приходится оправдываться и уверять, что роман с Прохором не был пиар-ходом.
В следующий раз певец пошел в ЗАГС в 2021. И этот брак Шаляпина тоже оброс скандалами.
Певец Прохор Шаляпин - РИА Новости, 1920, 01.10.2021
1 октября, 15:53Шоубиз
"Неужели мы такие мерзкие?": мать Шаляпина высказалась о наследстве
Вскоре после свадьбы стало известно, что его жена заразилась коронавирусом. В конце сентября музыкант сообщил, что она умерла от последствий инфекции. Главной темой в новостях о мире звезд стало его наследство. Пресса и пользователи интересовались, может ли певец претендовать хоть на что-то.
Тогда же под прицел попал и возраст скончавшейся женщины.
Выяснилось, что Дэвис была на несколько лет старше, чем считалось ранее. Ей было не 42, а 47.
"Она 1974 года рождения. У нас разница в возрасте – девять лет", – рассказал Прохор.

Татьяна Буланова

"Я всегда (...) считала, что, если мужчина настолько младше женщины, то что-то не то. У меня есть знакомая, у которой такая же разница в возрасте. Я думала: "Господи, ну зачем тебе это надо?". А потом сама оказалась в такой же ситуации", — призналась Татьяна Буланова.
Ее новый возлюбленный — бывший теннисист Валерий Руднев. Певица старше него на 19 лет.
Певица Татьяна Буланова перед началом шоу Дискотека МУЗ-ТВ. Золотые хиты в концертном зале Adrenaline Stadium в Москве - РИА Новости, 1920, 04.10.2021
4 октября, 11:58Шоубиз
"Заморозила яйцеклетку": Буланова – о планах родить от молодого бойфренда
Буланова не любит рассказывать о романе со спортсменов — верит, что "счастье любит тишину". Но она не стала скрывать от журналистов, что давно заморозила яйцеклетку, правда, пока еще не готова заводить с молодым бойфрендом ребенка.

Лера Кудрявцева

"Мы договаривались на берегу. (...) Я ему сказала: "Игорь, ты осознаешь, что у нас очень большая разница в возрасте?", и он ответил, что все прекрасно понимает. Я объяснила, что начнется хейт, а он сказал, что ему это не важно", — вспоминала Лера Кудрявцева в беседе с Суремом Каграмановым.
© Фото : East NewsИгорь Макаров и Лера Кудрявцева
Игорь Макаров и Лера Кудрявцева - РИА Новости, 1920, 21.10.2021
© Фото : East News
Игорь Макаров и Лера Кудрявцева
Теледива уже восемь лет замужем за хоккеистом Игорем Макаровым. И она старше него на 16 лет. Они поженились в 2013. Жениху было 26, а невесте 42. Хейт, и правда, был. Но злые языки не помешали супругам создать семью. В 2018 у них родилась дочь Мария. Ради того, чтобы стать мамой, Кудрявцева сделала ЭКО.
Стетоскоп в коридоре Новосибирской областной клинической больницы - РИА Новости, 1920, 10.10.2021
10 октября, 00:13Шоубиз
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ШоубизАлла ПугачеваФилипп КиркоровМаксим ГалкинзвездыЕкатерина ВарнаваЗнаменитостиПрохор Шаляпин
 
 
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