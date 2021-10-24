https://ria.ru/20211024/shoubiz-1755577156.html

Не только Пугачева и Галкин: в каких звездных парах женщина старше мужчины

Не только Пугачева и Галкин: в каких звездных парах женщина старше мужчины - РИА Новости, 24.10.2021

Не только Пугачева и Галкин: в каких звездных парах женщина старше мужчины

27 лет — разница в возрасте у Аллы Пугачевой и Максима Галкина. Бойфренд Екатерины Варнавы младше нее на семь лет, "доброжелатели" в Сети считают, что и это... РИА Новости, 24.10.2021

2021-10-24T14:50

2021-10-24T14:50

2021-10-24T14:50

шоубиз

алла пугачева

филипп киркоров

максим галкин

звезды

екатерина варнава

знаменитости

прохор шаляпин

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МОСКВА, 24 окт — РИА Новости. 27 лет — разница в возрасте у Аллы Пугачевой и Максима Галкина. Бойфренд Екатерины Варнавы младше нее на семь лет, "доброжелатели" в Сети считают, что и это много. В каких звездных парах женщина старше мужчины — в материале РИА Новости. Алла ПугачеваВ коротком черном платье с кружевным белоснежным воротником выходила в четвертый раз замуж Алла Пугачева. Филипп Киркоров женился в первый раз. Разница в возрасте в 18 лет новобрачных не смущала. Их свадьба стала едва ли не главным событием в мире шоубиза в 1994 году. Однако через 11 лет Примадонна и король российской эстрады объявили о разводе. В декабре 2011 Алла Борисовна вышла замуж в пятый раз. Максим Галкин моложе Примадонны уже на 27 лет. Однако возраст счастью не помеха. Пара живет в замке в деревне Грязь и воспитывает двоих детей — двойняшек Лизу и Гарри. Екатерина Варнава "Красивый сын", — вот что, по словам Екатерины Варнавы, пользователи пишут в комментариях под фото, на которых она изображена с любимым. "Я к зеркалу подхожу и думаю: "Ну, прям сын? Может, хотя бы младший брат? Ну нет же, я не выгляжу настолько взрослой", – рассказывает 36-летняя звезда ТВ. Ее бойфренд — режиссер Александр Молочников. Младше он на семь лет. Слухи об их романе поползли летом 2020 года. Гоген Солнцев Екатерине Терешкович было, когда она выходила замуж за 37-летнего Гогена Солнцева. Развод последовал через три с половиной года. Об отношениях с бывшим женщина рассказывала на одном из федеральных каналов. Гогену поступок экс-супруги не понравился, и он не стал сдерживать эмоций. "Никак я не мог ожидать от этого клоуна Пеннивайза того, что она совершила. Я в таком шоке, что у меня попросту началась глубокая депрессия и апатия..."— делился Солнцев. Екатерина считает, что бывший ее использовал, чтобы получить после ее смерти деньги и имущество. "Какой я была дурой, что написала на него завещание! Он просто меня заставил как-то. Под гипнозом, скорее всего", — заявила Терешкович. Марина ФедункивМарина Федункив совместила свадьбу и юбилей. Платье невесты звезда Comedy Woman надела в 50 лет. Ее возлюбленный — итальянец Стефано Маджи, и он младше актрисы на 12 лет. Из-за разницы в возрасте в любовь пары верят не все. Впрочем, сама Марина из-за этого не переживает. Прохор ШаляпинО бизнесвумен Ларисе Копенкиной вся страна узнала благодаря ее отношениям с Прохором Шаляпиным. Ей было 58, когда она вышла за певца в 2013. Ему в тот год исполнилось 30. Против союза была мама выпускника "Фабрики звезд". Она мечтала о внуках и ходила к ведьмам, чтобы навести на Копенкину порчу, говорил Прохор. Брак рухнул в 2014. Причина — другая женщина. Анна Калашникова уверяла, что беременна от Шаляпина. Но на модели он не женился. ДНК-тест его отцовство не подтвердил. Впрочем, Калашниковой до сих пор приходится оправдываться и уверять, что роман с Прохором не был пиар-ходом. В следующий раз певец пошел в ЗАГС в 2021. И этот брак Шаляпина тоже оброс скандалами. Вскоре после свадьбы стало известно, что его жена заразилась коронавирусом. В конце сентября музыкант сообщил, что она умерла от последствий инфекции. Главной темой в новостях о мире звезд стало его наследство. Пресса и пользователи интересовались, может ли певец претендовать хоть на что-то. Тогда же под прицел попал и возраст скончавшейся женщины. Выяснилось, что Дэвис была на несколько лет старше, чем считалось ранее. Ей было не 42, а 47. Татьяна Буланова"Я всегда (...) считала, что, если мужчина настолько младше женщины, то что-то не то. У меня есть знакомая, у которой такая же разница в возрасте. Я думала: "Господи, ну зачем тебе это надо?". А потом сама оказалась в такой же ситуации", — призналась Татьяна Буланова. Ее новый возлюбленный — бывший теннисист Валерий Руднев. Певица старше него на 19 лет. Буланова не любит рассказывать о романе со спортсменов — верит, что "счастье любит тишину". Но она не стала скрывать от журналистов, что давно заморозила яйцеклетку, правда, пока еще не готова заводить с молодым бойфрендом ребенка. Лера Кудрявцева"Мы договаривались на берегу. (...) Я ему сказала: "Игорь, ты осознаешь, что у нас очень большая разница в возрасте?", и он ответил, что все прекрасно понимает. Я объяснила, что начнется хейт, а он сказал, что ему это не важно", — вспоминала Лера Кудрявцева в беседе с Суремом Каграмановым. Теледива уже восемь лет замужем за хоккеистом Игорем Макаровым. И она старше него на 16 лет. Они поженились в 2013. Жениху было 26, а невесте 42. Хейт, и правда, был. Но злые языки не помешали супругам создать семью. В 2018 у них родилась дочь Мария. Ради того, чтобы стать мамой, Кудрявцева сделала ЭКО.

https://ria.ru/20210531/pugacheva-1734924743.html

https://ria.ru/20211013/tereshkovich-1754230479.html

https://ria.ru/20211011/fedunkiv-1754028515.html

https://ria.ru/20211001/shalyapin-1752684651.html

https://ria.ru/20211004/bulanova-1752951944.html

https://ria.ru/20211010/znamenitosti-1753466160.html

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алла пугачева, филипп киркоров, максим галкин, звезды, екатерина варнава, знаменитости, прохор шаляпин