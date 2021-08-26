https://ria.ru/20210826/bulanova-1747351484.html
"Младше на 19 лет": Буланова рассказала подробности о новом избраннике
"Младше на 19 лет": Буланова рассказала подробности о новом избраннике - РИА Новости, 26.08.2021
"Младше на 19 лет": Буланова рассказала подробности о новом избраннике
Певица Татьяна Буланова впервые рассказала подробности о новом избраннике в интервью шоу "Алена, блин!". Возлюбленный младше артистки на 19 лет. РИА Новости, 26.08.2021
2021-08-26T15:25
2021-08-26T15:25
2021-08-26T15:25
шоубиз
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МОСКВА, 26 авг — РИА Новости. Певица Татьяна Буланова впервые рассказала подробности о новом избраннике в интервью шоу "Алена, блин!". Возлюбленный младше артистки на 19 лет.С бывшим теннисистом Валерием Рудневым Буланова познакомилась через общую подругу. Артистку покорило отношение спортсмена к женщинам, его забота. Он не был поклонником исполнительницы, однако знал ее песни.Буланова призналась, что раньше ее смущала подобная разница в возрасте.Сейчас Татьяна лояльнее относится к теме возраста."Можно быть старше, младше… Если человек нормальный, с правильным, хорошим воспитанием, если он видит пример счастливой жизни своих родителей, знает, как относиться к женщине, то вообще не важно, сколько ему лет", — заключила Буланова.Ранее артистка рассказывала, что перенесла микроинсульт.
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любовь, татьяна буланова, знаменитости, отношения
МОСКВА, 26 авг — РИА Новости.
Певица Татьяна Буланова впервые рассказала
подробности о новом избраннике в интервью шоу "Алена, блин!". Возлюбленный младше артистки на 19 лет.
С бывшим теннисистом Валерием Рудневым Буланова познакомилась через общую подругу. Артистку покорило отношение спортсмена к женщинам, его забота. Он не был поклонником исполнительницы, однако знал ее песни.
Буланова призналась, что раньше ее смущала подобная разница в возрасте.
"Я всегда до этой истории считала, что, если мужчина младше настолько женщины, то что-то не то. У меня есть знакомая, у которой такая же разница в возрасте. Я думала: "Господи, ну зачем тебе это надо?". А потом сама оказалась в такой же ситуации", — рассказала певица.
Сейчас Татьяна лояльнее относится к теме возраста.
"Можно быть старше, младше… Если человек нормальный, с правильным, хорошим воспитанием, если он видит пример счастливой жизни своих родителей, знает, как относиться к женщине, то вообще не важно, сколько ему лет", — заключила Буланова.
Ранее артистка рассказывала
, что перенесла микроинсульт.