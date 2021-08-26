https://ria.ru/20210826/bulanova-1747351484.html

"Младше на 19 лет": Буланова рассказала подробности о новом избраннике

"Младше на 19 лет": Буланова рассказала подробности о новом избраннике - РИА Новости, 26.08.2021

"Младше на 19 лет": Буланова рассказала подробности о новом избраннике

Певица Татьяна Буланова впервые рассказала подробности о новом избраннике в интервью шоу "Алена, блин!". Возлюбленный младше артистки на 19 лет. РИА Новости, 26.08.2021

2021-08-26T15:25

2021-08-26T15:25

2021-08-26T15:25

шоубиз

любовь

татьяна буланова

знаменитости

отношения

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МОСКВА, 26 авг — РИА Новости. Певица Татьяна Буланова впервые рассказала подробности о новом избраннике в интервью шоу "Алена, блин!". Возлюбленный младше артистки на 19 лет.С бывшим теннисистом Валерием Рудневым Буланова познакомилась через общую подругу. Артистку покорило отношение спортсмена к женщинам, его забота. Он не был поклонником исполнительницы, однако знал ее песни.Буланова призналась, что раньше ее смущала подобная разница в возрасте.Сейчас Татьяна лояльнее относится к теме возраста."Можно быть старше, младше… Если человек нормальный, с правильным, хорошим воспитанием, если он видит пример счастливой жизни своих родителей, знает, как относиться к женщине, то вообще не важно, сколько ему лет", — заключила Буланова.Ранее артистка рассказывала, что перенесла микроинсульт.

https://ria.ru/20210816/vybory-1745968504.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

любовь, татьяна буланова, знаменитости, отношения