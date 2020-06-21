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https://ria.ru/20200621/1573264249.html
Татьяна Буланова рассказала о перенесенном микроинсульте
Певица Татьяна Буланова в эфире телеканала "Россия 1" рассказала о своем самочувствии. РИА Новости, 21.06.2020
2020-06-21T16:49
культура
татьяна буланова
общество
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
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татьяна буланова, общество

Татьяна Буланова рассказала о перенесенном микроинсульте

16:36 21.06.2020 (обновлено: 16:49 21.06.2020)
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© РИА Новости / Екатерина Чеснокова / Перейти в фотобанкПевица Татьяна Буланова
Певица Татьяна Буланова
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
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МОСКВА, 21 июн — РИА Новости. Певица Татьяна Буланова в эфире телеканала "Россия 1" рассказала о своем самочувствии.
Артистка отметила, что недавно сделала МРТ, по результатам которого выяснилось, что она перенесла микроинсульт несколько лет назад.
По словам Булановой, весной ее госпитализировали в больницу в предынсультном состоянии. Тем не менее она быстро поправилась и уже через пару недель после выписки приступила к работе.
Певица также призналась, что из-за госпитализации и карантина набрала лишний вес.

"Я немного поправилась в самоизоляции. Особенно из-за питания в больнице я располнела", — уточнила она.

Буланова подчеркнула, что случившееся научило ее меньше реагировать на стрессы и больше заботиться о себе.
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