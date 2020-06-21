Татьяна Буланова рассказала о перенесенном микроинсульте

Артистка отметила, что недавно сделала МРТ, по результатам которого выяснилось, что она перенесла микроинсульт несколько лет назад.

По словам Булановой, весной ее госпитализировали в больницу в предынсультном состоянии. Тем не менее она быстро поправилась и уже через пару недель после выписки приступила к работе.

Певица также призналась, что из-за госпитализации и карантина набрала лишний вес.

"Я немного поправилась в самоизоляции. Особенно из-за питания в больнице я располнела", — уточнила она.