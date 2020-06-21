https://ria.ru/20200621/1573264249.html
Татьяна Буланова рассказала о перенесенном микроинсульте
Певица Татьяна Буланова в эфире телеканала "Россия 1" рассказала о своем самочувствии. РИА Новости, 21.06.2020
2020-06-21T16:36
2020-06-21T16:49
культура
татьяна буланова
общество
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Новости
ru-RU
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
татьяна буланова, общество
МОСКВА, 21 июн — РИА Новости.
Певица Татьяна Буланова
в эфире телеканала "Россия 1
" рассказала о своем самочувствии.
Артистка отметила, что недавно сделала МРТ, по результатам которого выяснилось, что она перенесла микроинсульт несколько лет назад.
По словам Булановой, весной ее госпитализировали в больницу в предынсультном состоянии. Тем не менее она быстро поправилась и уже через пару недель после выписки приступила к работе.
Певица также призналась, что из-за госпитализации и карантина набрала лишний вес.
"Я немного поправилась в самоизоляции. Особенно из-за питания в больнице я располнела", — уточнила она.
Буланова подчеркнула, что случившееся научило ее меньше реагировать на стрессы и больше заботиться о себе.