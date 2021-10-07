Стал известен настоящий возраст умершей жены Шаляпина

"Татьяна – адвокат по разводам. Она себя обезопасила. Шутки шутками, но мы заключили брачный контракт, по которому я ни на что не претендую, из того, что принадлежит ей. А она не претендует на то, что принадлежит мне. У нас очень неравные с ней имущественные возможности", – рассказал Шаляпин.