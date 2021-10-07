Стал известен настоящий возраст умершей жены Шаляпина
Прохор Шаляпин занизил реальный возраст умершей жены
МОСКВА, 7 окт — РИА Новости. Прохор Шаляпин в эфире программы "Прямой эфир" рассказал о настоящем возрасте умершей жены. Татьяне Клаудии Дэвис было 47 лет.
"Она 1974 года рождения. У нас разница в возрасте – девять лет. Я считаю, что она прекрасно выглядела для своих лет, она постоянно ходила на процедуры, не жалела денег на косметологов", – рассказал Прохор.
Он отметил, что свадьба была инициативой Татьяны.
"Я ничего не просил сам. Даже свадьба… Она позвонила и говорит: "У меня подруга выходит замуж, давай я на спор быстрее выйду? Давай ты будешь моим мужем?". Я ни на чем не настаивал", – добавил Шаляпин.
Многие пользователи социальных сетей обвиняли артиста в альфонстве, хайпе и погоней за большим наследством Татьяны. Прохор рассказал, что был заключен брачный контракт.
"Татьяна – адвокат по разводам. Она себя обезопасила. Шутки шутками, но мы заключили брачный контракт, по которому я ни на что не претендую, из того, что принадлежит ей. А она не претендует на то, что принадлежит мне. У нас очень неравные с ней имущественные возможности", – рассказал Шаляпин.
Ранее стало известно, что в последнем сообщении Татьяна обвинила певца в своей болезни.