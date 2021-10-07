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Шоубиз
https://ria.ru/20211007/shalyapin-1753462341.html
Стал известен настоящий возраст умершей жены Шаляпина
Стал известен настоящий возраст умершей жены Шаляпина - РИА Новости, 07.10.2021
Стал известен настоящий возраст умершей жены Шаляпина
Прохор Шаляпин в эфире программы "Прямой эфир" рассказал о настоящем возрасте умершей жены. Татьяне Клаудии Дэвис было 47 лет. РИА Новости, 07.10.2021
2021-10-07T10:53
2021-10-07T10:53
шоубиз
коронавирус covid-19
прохор шаляпин
знаменитости
отношения
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МОСКВА, 7 окт — РИА Новости. Прохор Шаляпин в эфире программы "Прямой эфир" рассказал о настоящем возрасте умершей жены. Татьяне Клаудии Дэвис было 47 лет.Он отметил, что свадьба была инициативой Татьяны.Многие пользователи социальных сетей обвиняли артиста в альфонстве, хайпе и погоней за большим наследством Татьяны. Прохор рассказал, что был заключен брачный контракт.Ранее стало известно, что в последнем сообщении Татьяна обвинила певца в своей болезни.
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коронавирус covid-19, прохор шаляпин, знаменитости, отношения
10:53 07.10.2021
 
Стал известен настоящий возраст умершей жены Шаляпина

Прохор Шаляпин занизил реальный возраст умершей жены

© РИА Новости / Рамиль Ситдиков / Перейти в фотобанкПевец Прохор Шаляпин
Певец Прохор Шаляпин - РИА Новости, 1920, 07.10.2021
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
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МОСКВА, 7 окт — РИА Новости. Прохор Шаляпин в эфире программы "Прямой эфир" рассказал о настоящем возрасте умершей жены. Татьяне Клаудии Дэвис было 47 лет.

"Она 1974 года рождения. У нас разница в возрасте – девять лет. Я считаю, что она прекрасно выглядела для своих лет, она постоянно ходила на процедуры, не жалела денег на косметологов", – рассказал Прохор.

Он отметил, что свадьба была инициативой Татьяны.

"Я ничего не просил сам. Даже свадьба… Она позвонила и говорит: "У меня подруга выходит замуж, давай я на спор быстрее выйду? Давай ты будешь моим мужем?". Я ни на чем не настаивал", – добавил Шаляпин.

Многие пользователи социальных сетей обвиняли артиста в альфонстве, хайпе и погоней за большим наследством Татьяны. Прохор рассказал, что был заключен брачный контракт.

"Татьяна – адвокат по разводам. Она себя обезопасила. Шутки шутками, но мы заключили брачный контракт, по которому я ни на что не претендую, из того, что принадлежит ей. А она не претендует на то, что принадлежит мне. У нас очень неравные с ней имущественные возможности", – рассказал Шаляпин.

Ранее стало известно, что в последнем сообщении Татьяна обвинила певца в своей болезни.
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