https://ria.ru/20210205/kalashnikova-1596035873.html
Калашникова раскрыла подробности "выдуманного" романа с Шаляпиным
Калашникова раскрыла подробности "выдуманного" романа с Шаляпиным
Певица и блогер Анна Калашникова в беседе с ведущей YouTube-шоу Аленой Жигаловой раскрыла подробности романа с музыкантом Прохором Шаляпиным. В 2016 году они... РИА Новости, 05.02.2021
2021-02-05T00:30
2021-02-05T00:30
2021-02-05T00:30
отношения
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анна калашникова
прохор шаляпин
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МОСКВА, 5 фев – РИА Новости. Певица и блогер Анна Калашникова в беседе с ведущей YouTube-шоу Аленой Жигаловой раскрыла подробности романа с музыкантом Прохором Шаляпиным. В 2016 году они ходили по федеральным каналам и выясняли отношения, которые многие считали "выдуманными".Калашникова рассказала, что Шаляпин поддержал ее, когда исполнительницу бросил молодой человек. Тогда Анна уже была беременна, но поздно узнала об этом. Поэтому какое-то время они с Прохором считали, что ребенок может быть и от него (чему, по словам Анны, он был рад). Сейчас Калашникова называет "дичью" времена, когда они ходили с Шаляпиным по разным ток-шоу и выясняли, от кого же она ждет малыша. "Он меня подставил", – заявила Анна, добавив, что со стороны Прохора это было из-за денег, а у нее – по любви."Ты влюбилась в него?" – поинтересовалась Жигалова. "Честно говоря, да", – ответила певица, пояснив, что только через год узнала о том, что со стороны Прохора все было за деньги: тесты ДНК, подачи заявления в ЗАГС и все остальное.Несмотря на то, что эта история подпортила репутацию певицы, она продолжает общаться с Шаляпиным. Недавно стало известно, что 36-летняя красавица выходит замуж за бизнесмена Ивана Семенова.
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отношения, шоу-бизнес, анна калашникова, прохор шаляпин, знаменитости, звезды
МОСКВА, 5 фев – РИА Новости
. Певица и блогер Анна Калашникова в беседе с ведущей YouTube-шоу Аленой Жигаловой раскрыла
подробности романа с музыкантом Прохором Шаляпиным. В 2016 году они ходили по федеральным каналам и выясняли отношения, которые многие считали "выдуманными".
"У нас не пиар. Точно. Сразу говорю", – пояснила Анна.
Калашникова рассказала, что Шаляпин поддержал ее, когда исполнительницу бросил молодой человек. Тогда Анна уже была беременна, но поздно узнала об этом. Поэтому какое-то время они с Прохором считали, что ребенок может быть и от него (чему, по словам Анны, он был рад).
Сейчас Калашникова называет "дичью" времена, когда они ходили с Шаляпиным по разным ток-шоу и выясняли, от кого же она ждет малыша. "Он меня подставил", – заявила Анна, добавив, что со стороны Прохора это было из-за денег, а у нее – по любви.
"Я не знала, что у него ко мне другой интерес. Я поверила, что он хочет, чтобы у нас был ребенок, что он хочет на мне жениться, а я развесила уши", – вспоминает Калашникова.
"Ты влюбилась в него?" – поинтересовалась Жигалова. "Честно говоря, да", – ответила певица, пояснив, что только через год узнала о том, что со стороны Прохора все было за деньги: тесты ДНК, подачи заявления в ЗАГС и все остальное.
Несмотря на то, что эта история подпортила репутацию певицы, она продолжает общаться с Шаляпиным. Недавно стало известно
, что 36-летняя красавица выходит замуж за бизнесмена Ивана Семенова.