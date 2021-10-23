С запахом и вкусом: как сделать детокс-коктейль из простой воды и фруктов

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Вкусная вода с грейпфрутом и халапеньо
Вкусная вода — напиток из фруктов и овощей, который идеально подходит сторонникам ЗОЖ. Приготовление в домашних условиях, самые простые рецепты и советы... РИА Новости, 23.10.2021
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Напиток
Грейпфрут, 1/4 шт.
Халапеньо, 1/2 шт.
Холодная вода , 1 л
Смешать в кувшине нарезанный грейпфрут и измельченный перец халапеньо, очищенный от семян.
Шаг 1
Дать настояться.
Шаг 2
общество, продукты, питание, еда, фрукты, россия, простые рецепты, здоровый образ жизни (зож)
Морковно-яблочная с лимоном и имбирем
Вкусная вода — напиток из фруктов и овощей, который идеально подходит сторонникам ЗОЖ. Приготовление в домашних условиях, самые простые рецепты и советы... РИА Новости, 23.10.2021
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5
5
Напиток
Яблоко, 1/2 шт.
Лимон, 1/4 шт.
Морковь небольшого размера, 1 шт.
Корень имбиря по вкусу
Вода очищенная, 1,5 л
Нарезать ингредиенты тонкими дольками, добавить в воду.
Шаг 1
Дать настояться не менее шести часов.
Шаг 2
общество, продукты, питание, еда, фрукты, россия, простые рецепты, здоровый образ жизни (зож)
Клубнично-лимонная с базиликом
Вкусная вода — напиток из фруктов и овощей, который идеально подходит сторонникам ЗОЖ. Приготовление в домашних условиях, самые простые рецепты и советы... РИА Новости, 23.10.2021
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Напиток
Клубника, 100 г
Лимон, 1/2 г
Базилик по вкусу
Вода очищенная, 1 л
Клубнику и лимон тонко нарезать.
Шаг 1
Базилик измельчить.
Шаг 2
Все ингредиенты добавить в воду.
Шаг 3
Дать настояться.
Шаг 4
общество, продукты, питание, еда, фрукты, россия, простые рецепты, здоровый образ жизни (зож)
Персиково-ванильная
Вкусная вода — напиток из фруктов и овощей, который идеально подходит сторонникам ЗОЖ. Приготовление в домашних условиях, самые простые рецепты и советы... РИА Новости, 23.10.2021
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Напиток
Персик, 1 шт.
Стручок ванили, 1 шт.
Вода очищенная, 1 л
Персик нарезать тонкими дольками, предварительно освободив от косточки.
Шаг 1
Добавить нарезанный стручок ванили.
Шаг 2
Залить водой.
Шаг 3
Дать настояться не менее двух часов.
Шаг 4
общество, продукты, питание, еда, фрукты, россия, простые рецепты, здоровый образ жизни (зож)
Чернично-розмариновая
Вкусная вода — напиток из фруктов и овощей, который идеально подходит сторонникам ЗОЖ. Приготовление в домашних условиях, самые простые рецепты и советы... РИА Новости, 23.10.2021
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Напиток
Черника, 100 г
Розмарин по вкусу
Вода очищенная, 1 л
Добавить в воду ягоды черники и розмарин.
Шаг 1
Дать настояться.
Шаг 2
общество, продукты, питание, еда, фрукты, россия, простые рецепты, здоровый образ жизни (зож)
С мятой, огурцом и лаймом
Вкусная вода — напиток из фруктов и овощей, который идеально подходит сторонникам ЗОЖ. Приготовление в домашних условиях, самые простые рецепты и советы... РИА Новости, 23.10.2021
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Напиток
Огурец небольшой, 1 шт.
Лайм, 1/4 шт.
Мята по вкусу
Огурец и лайм нарезать тонкими дольками, добавить в кувшин.
Шаг 1
Залить водой.
Шаг 2
Мяту положить по вкусу.
Шаг 3
Дать настояться.
Шаг 4
общество, продукты, питание, еда, фрукты, россия, простые рецепты, здоровый образ жизни (зож)
С арбузом и мятой
Вкусная вода — напиток из фруктов и овощей, который идеально подходит сторонникам ЗОЖ. Приготовление в домашних условиях, самые простые рецепты и советы... РИА Новости, 23.10.2021
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Напиток
Мякоть арбуза без корок и косточек, 600 г
Веточки мяты, 1-2 шт.
Вода очищенная, 1 л
Мякоть арбуза нарезать небольшими кубиками.
Шаг 1
Добавить в воду вместе с веточками мяты.
Шаг 2
Настоять.
Шаг 3
общество, продукты, питание, еда, фрукты, россия, простые рецепты, здоровый образ жизни (зож)
С апельсином, ананасом и имбирем
Вкусная вода — напиток из фруктов и овощей, который идеально подходит сторонникам ЗОЖ. Приготовление в домашних условиях, самые простые рецепты и советы... РИА Новости, 23.10.2021
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Напиток
Апельсин, 1 шт.
Ананас, 1/4 шт.
Корень имбиря по вкусу
Вода очищенная, 1 л
Апельсин и ананас нарезать тонкими дольками.
Шаг 1
Корень имбиря измельчить.
Шаг 2
Добавить воду.
Шаг 3
Дать настояться не менее двух часов.
Шаг 4
общество, продукты, питание, еда, фрукты, россия, простые рецепты, здоровый образ жизни (зож)
С малиной и лаймом
Вкусная вода — напиток из фруктов и овощей, который идеально подходит сторонникам ЗОЖ. Приготовление в домашних условиях, самые простые рецепты и советы... РИА Новости, 23.10.2021
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Напиток
Малина, 100 г
Лайм, 1/4 шт.
Вода очищенная, 1 л
Лайм нарезать тонкими дольками, смешать с ягодами малины.
Шаг 1
Залить водой.
Шаг 2
Дать настояться.
Шаг 3
общество, продукты, питание, еда, фрукты, россия, простые рецепты, здоровый образ жизни (зож)
С ананасом и мятой
Вкусная вода — напиток из фруктов и овощей, который идеально подходит сторонникам ЗОЖ. Приготовление в домашних условиях, самые простые рецепты и советы... РИА Новости, 23.10.2021
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Напиток
Ананас, 1/4 шт.
Веточки мяты, 3-4 шт.
Вода очищенная, 1 л
Ананас нарезать дольками.
Шаг 1
Залить водой.
Шаг 2
Добавить веточки мяты.
Шаг 3
Дать настояться.
Шаг 4
общество, продукты, питание, еда, фрукты, россия, простые рецепты, здоровый образ жизни (зож)
С ежевикой и шалфеем
Вкусная вода — напиток из фруктов и овощей, который идеально подходит сторонникам ЗОЖ. Приготовление в домашних условиях, самые простые рецепты и советы... РИА Новости, 23.10.2021
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Напиток
Ягоды ежевики, 120 г
Веточки шалфея, 3-4 шт.
Вода очищенная, 1 л
Смешать в кувшине спелые ягоды ежевики и веточки шалфея.
Шаг 1
Залить водой.
Шаг 2
Дать настояться.
Шаг 3
общество, продукты, питание, еда, фрукты, россия, простые рецепты, здоровый образ жизни (зож)
С арбузом и розмарином
Вкусная вода — напиток из фруктов и овощей, который идеально подходит сторонникам ЗОЖ. Приготовление в домашних условиях, самые простые рецепты и советы... РИА Новости, 23.10.2021
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Напиток
Мякоть арбуза без корок и косточек, 600 г
Розмарин по вкусу
Вода очищенная, 1 л
Мякоть арбуза нарезать небольшими кубиками.
Шаг 1
Залить водой и добавить розмарин.
Шаг 2
Дать настояться.
Шаг 3
общество, продукты, питание, еда, фрукты, россия, простые рецепты, здоровый образ жизни (зож)
С манго, лимоном и мятой
Вкусная вода — напиток из фруктов и овощей, который идеально подходит сторонникам ЗОЖ. Приготовление в домашних условиях, самые простые рецепты и советы... РИА Новости, 23.10.2021
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Напиток
Манго, 1 шт.
Лимон, 1/4 шт.
Веточки мяты, 3-4 шт.
Вода очищенная, 1 л
Манго и лимон нарезать тонкими дольками, смешать с мятой.
Шаг 1
Залить водой.
Шаг 2
Дать настояться.
Шаг 3
общество, продукты, питание, еда, фрукты, россия, простые рецепты, здоровый образ жизни (зож)
С грейпфрутом и гранатовыми зернами
Вкусная вода — напиток из фруктов и овощей, который идеально подходит сторонникам ЗОЖ. Приготовление в домашних условиях, самые простые рецепты и советы... РИА Новости, 23.10.2021
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Напиток
Грейпфрут, 1/3 шт.
Гранат, 1/2 шт.
Вода очищенная, 1 л
Грейпфрут нарезать тонкими дольками.
Шаг 1
Половинку граната очистить и вынуть зерна.
Шаг 2
Залить водой и дать настояться.
Шаг 3
общество, продукты, питание, еда, фрукты, россия, простые рецепты, здоровый образ жизни (зож)
12:51 23.10.2021 (обновлено: 16:09 23.10.2021)
 

С запахом и вкусом: как сделать детокс-коктейль из простой воды и фруктов

© Depositphotos / photography33Девушка пьет воду
Девушка пьет воду - РИА Новости, 1920, 23.10.2021
© Depositphotos / photography33
Читать ria.ru в
МОСКВА, 23 окт — РИА Новости. Вкусная вода — напиток из фруктов и овощей, который идеально подходит сторонникам ЗОЖ. Приготовление в домашних условиях, самые простые рецепты и советы экспертов, как сделать ароматный и очень полезный коктейль, — в материале РИА Новости.

Что такое вкусная вода

Настоянная на фруктах, овощах, травах, специях вода обеспечивает больше пользы от питья. Натуральные продукты придают напитку аромат и насыщают питательными веществами: витаминами, минералами и антиоксидантами.
Вкусная вода вытесняет из рациона сладкие напитки с "пустыми" калориями, помогает поддерживать здоровый вес, прививать детям правильные пищевые привычки, предотвращает развитие диабета и болезней сердца.
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В отличие от соков и газировок, вкусная вода не содержит сахара, но обладает насыщенным свежим вкусом, хорошо утоляет жажду и поднимает настроение.
"Зачастую пить простую воду бывает просто скучно, газировку — вредно. Вот тут на помощь и приходит вкусная вода, приготовленная самостоятельно. Основное правило: баланс пользы и удовольствия", — комментирует Наталья Гамаюнова, эксперт телеканала Shopping Live.
"Вкусная вода с травами, фруктами, овощами быстрее утолит жажду и принесет пользу организму. Она легко готовится, превосходно освежает, поддерживает водный баланс и помогает избежать обезвоживания тем, кому сложно ежедневно выпивать шесть-восемь стаканов воды", — добавляет Татьяна Елисеева, диетолог, нутрициолог.
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Ингредиенты

Для приготовления напитка используются травы, свежие фрукты, овощи. Самые популярные компоненты:
  • яблоки,
  • персики,
  • киви,
  • дыня,
  • ананас,
  • манго,
  • лимон,
  • лайм,
  • апельсин,
  • арбуз,
  • клубника,
  • черника,
  • малина,
  • розмарин,
  • мята,
  • корица,
  • имбирь.
"Какие ягоды и фрукты брать? Лучшего всего, конечно, использовать продукты по сезону. Если зимой хочется ягодной воды, то рекомендую взять замороженные плоды, поскольку свежие вне сезона, скорее всего, не будут обладать желаемой яркостью вкуса. Кстати, нужно обращать внимание и на цвет, ведь он тоже влияет на наше настроение. Поэтому при приготовлении воды пригодятся знания цветотерапии. Тогда приготовление воды превратится в творческий и увлекательный процесс. Для поднятия настроения актуален желтый цвет. Например: нарезанная дыня, пара веточек мяты, лимон и сахар по вкусу. Отлично освежает вода с манго, имбирем и апельсином", — рассказывает Наталья Гамаюнова.
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Этапы приготовления

Приготовить вкусную воду просто. Достаточно взять кувшин, налить в него очищенную воду и добавить нарезанные дольками или кубиками ингредиенты. Чем больше фруктов и овощей добавляется, тем насыщеннее вкус напитка. Интенсивность также зависит от того, как долго настаивается вода.
Настаивать лучше при комнатной температуре, но, если этот процесс будет длиться более двух часов, лучше кувшин поставить в холодильник. Перед употреблением в емкость можно добавить кубики льда.
"Все ингредиенты укладываются в кувшин, заливаются водой и аккуратно перемешиваются", — отмечает Наталья Гамаюнова.
Татьяна Елисеева дает несколько советов, чтобы напиток стал еще вкуснее:
  • лучше использовать холодную воду или комнатной температуры, горячая расщепляет ферменты и витамины;
  • для приготовления нужно выбирать стеклянные емкости, они экологически чистые, не меняют привкус содержимого, в них напиток выглядит привлекательно;
  • фруктам нужно дать настояться минимум один-два часа при комнатной температуре или в холодильнике (если выдержать напиток в течение ночи, он станет более насыщенным);
  • настаивать воду при комнатной температуре можно не более двух часов, после этого ее нужно убрать в холодильник, чтобы предотвратить размножение бактерий;
  • кожура цитрусовых делает воду горькой через четыре-пять часов, поэтому ее нужно вынуть через некоторое время и добавить новую для красоты;
  • даже при правильном хранении напиток теряет свежесть спустя сутки, а через два-три дня становится непригоден;
  • лучше использовать свежие ингредиенты — замороженные менее ароматные и быстрее разрушаются;
  • стоит ограничиться двумя-тремя компонентами, так как слишком большое количество добавок испортит вкус;
  • ягоды, фрукты, овощи после приготовления можно есть, но их вкус разочарует: они отдают сок и становятся водянистыми, безвкусными.
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Популярные рецепты

Простые рецепты позволят быстро сделать вкусную воду в домашних условиях. Свойства напитка будут зависеть от ингредиентов и крепости настоя.

Цитрусовая

Самые популярные рецепты с цитрусами включают лимон, лайм, апельсин, грейпфрут. Можно готовить моно-напиток или комбинировать фрукты друг с другом. В них содержится много фитонутриентов, которые защищают организм от болезней и обладают мощными антиоксидантными свойствами, предотвращая повреждение клеток. Перед подачей можно добавлять кубики льда и свежую мяту.
© Flickr / dullhunkГрейпфрут
Грейпфрут - РИА Новости, 1920, 23.10.2021
© Flickr / dullhunk
Грейпфрут
Вкусная вода с грейпфрутом и халапеньо
Категория
Напиток
Сложность
Средне
Ингредиенты
1/4 шт.
Грейпфрут
1/2 шт.
Халапеньо
1 л
Холодная вода
Приготовление
1
Смешать в кувшине нарезанный грейпфрут и измельченный перец халапеньо, очищенный от семян.
2
Дать настояться.
Торговая полка с яблоками в магазине - РИА Новости, 1920, 05.03.2020
5 марта 2020, 03:07
Диетолог рассказала, как правильно есть яблоки
Морковно-яблочная с лимоном и имбирем
Категория
Напиток
Сложность
Средне
Ингредиенты
1/2 шт.
Яблоко
1/4 шт.
Лимон
1 шт.
Морковь небольшого размера
по вкусу
Корень имбиря по вкусу
1,5 л
Вода очищенная
Приготовление
1
Нарезать ингредиенты тонкими дольками, добавить в воду.
2
Дать настояться не менее шести часов.
"Витамины, бета-каротин и антиоксиданты, присутствующие в этом напитке, ускорят выведение токсинов, улучшат работу пищеварительной системы", — уточняет Татьяна Елисеева.
© Pixabay / SkitterphotoВода с клубникой
Вода с клубникой - РИА Новости, 1920, 23.10.2021
© Pixabay / Skitterphoto
Вода с клубникой
Клубнично-лимонная с базиликом
Категория
Напиток
Сложность
Средне
Ингредиенты
100 г
Клубника
1/2 г
Лимон
по вкусу
Базилик по вкусу
1 л
Вода очищенная
Приготовление
1
Клубнику и лимон тонко нарезать.
2
Базилик измельчить.
3
Все ингредиенты добавить в воду.
4
Дать настояться.
Татьяна Елисеева комментирует: "Все компоненты повышают антиоксидантный статус крови, уменьшают вредное окисление "плохого" холестерина, улучшают работу сердечно-сосудистой системы".
© РИА Новости / Константин Михальчевский / Перейти в фотобанкВо время сбора урожая песиков
Во время сбора урожая песиков - РИА Новости, 1920, 23.10.2021
© РИА Новости / Константин Михальчевский
Перейти в фотобанк
Во время сбора урожая песиков
Персиково-ванильная
Категория
Напиток
Сложность
Средне
Ингредиенты
1 шт.
Персик
1 шт.
Стручок ванили
1 л
Вода очищенная
Приготовление
1
Персик нарезать тонкими дольками, предварительно освободив от косточки.
2
Добавить нарезанный стручок ванили.
3
Залить водой.
4
Дать настояться не менее двух часов.
"Сладкоежкам точно придется по душе изысканный напиток со спелым персиком и стручком ванили. Он пахнет как сладчайший десерт, но почти не содержит калорий и не вредит фигуре. Кроме того, персик проявляет антиоксидантную активность и борется со свободными радикалами, воспалениями в организме", — отмечает Татьяна Еслисеева.
© Pixabay / silviaritaВода с черникой и малиной
Вода с черникой и малиной - РИА Новости, 1920, 23.10.2021
© Pixabay / silviarita
Вода с черникой и малиной
Чернично-розмариновая
Категория
Напиток
Сложность
Средне
Ингредиенты
100 г
Черника
по вкусу
Розмарин по вкусу
1 л
Вода очищенная
Приготовление
1
Добавить в воду ягоды черники и розмарин.
2
Дать настояться.
"Сочетайте большие дольки сочного фрукта и щедрую порцию черники, а затем охладите коктейль. Вы гарантировано получите витамины и необходимые для здоровья антоцианы", — делится Татьяна Елисеева.
© Pixabay / congerdesignПолезная вода
Полезная вода - РИА Новости, 1920, 23.10.2021
© Pixabay / congerdesign
Полезная вода
С мятой, огурцом и лаймом
Категория
Напиток
Сложность
Средне
Ингредиенты
1 шт.
Огурец небольшой
1/4 шт.
Лайм
по вкусу
Мята по вкусу
Приготовление
1
Огурец и лайм нарезать тонкими дольками, добавить в кувшин.
2
Залить водой.
3
Мяту положить по вкусу.
4
Дать настояться.
© Depositphotos / Dragonfly666Арбуз
Арбуз - РИА Новости, 1920, 23.10.2021
© Depositphotos / Dragonfly666
Арбуз
С арбузом и мятой
Категория
Напиток
Сложность
Средне
Ингредиенты
600 г
Мякоть арбуза без корок и косточек
1-2 шт.
Веточки мяты
1 л
Вода очищенная
Приготовление
1
Мякоть арбуза нарезать небольшими кубиками.
2
Добавить в воду вместе с веточками мяты.
3
Настоять.
Татьяна Елисеева комментирует: "Из листочков мяты и арбуза получается напиток, который полон освежающих ароматов. Для праздничного стола стоит сразу запастись несколькими литрами коктейля: он приводит в восторг детей и взрослых. Мята превосходно освежает, борется с синдромом раздраженного кишечника, а арбуз отдает напитку витамины А, С и каротиноиды".
© Fotolia / Janis SmitsАпельсины
Апельсины - РИА Новости, 1920, 23.10.2021
© Fotolia / Janis Smits
Апельсины
С апельсином, ананасом и имбирем
Категория
Напиток
Сложность
Средне
Ингредиенты
1 шт.
Апельсин
1/4 шт.
Ананас
по вкусу
Корень имбиря по вкусу
1 л
Вода очищенная
Приготовление
1
Апельсин и ананас нарезать тонкими дольками.
2
Корень имбиря измельчить.
3
Добавить воду.
4
Дать настояться не менее двух часов.
© Фото : flickr.com/Nick NietoЛайм
Лайм - РИА Новости, 1920, 23.10.2021
© Фото : flickr.com/Nick Nieto
Лайм
С малиной и лаймом
Категория
Напиток
Сложность
Средне
Ингредиенты
100 г
Малина
1/4 шт.
Лайм
1 л
Вода очищенная
Приготовление
1
Лайм нарезать тонкими дольками, смешать с ягодами малины.
2
Залить водой.
3
Дать настояться.
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С ананасом и мятой
Категория
Напиток
Сложность
Средне
Ингредиенты
1/4 шт.
Ананас
3-4 шт.
Веточки мяты
1 л
Вода очищенная
Приготовление
1
Ананас нарезать дольками.
2
Залить водой.
3
Добавить веточки мяты.
4
Дать настояться.
Ягоды - РИА Новости, 1920, 09.04.2021
9 апреля, 20:39
Ешь и худей: как ягоды помогают против лишнего веса
С ежевикой и шалфеем
Категория
Напиток
Сложность
Средне
Ингредиенты
120 г
Ягоды ежевики
3-4 шт.
Веточки шалфея
1 л
Вода очищенная
Приготовление
1
Смешать в кувшине спелые ягоды ежевики и веточки шалфея.
2
Залить водой.
3
Дать настояться.
© Depositphotos / efiredКорзина с фруктами
Корзина с фруктами - РИА Новости, 1920, 23.10.2021
© Depositphotos / efired
Корзина с фруктами
С арбузом и розмарином
Категория
Напиток
Сложность
Средне
Ингредиенты
600 г
Мякоть арбуза без корок и косточек
по вкусу
Розмарин по вкусу
1 л
Вода очищенная
Приготовление
1
Мякоть арбуза нарезать небольшими кубиками.
2
Залить водой и добавить розмарин.
3
Дать настояться.
© Pixabay / Ri_YaВода с лимоном
Вода с лимоном - РИА Новости, 1920, 23.10.2021
© Pixabay / Ri_Ya
Вода с лимоном
С манго, лимоном и мятой
Категория
Напиток
Сложность
Средне
Ингредиенты
1 шт.
Манго
1/4 шт.
Лимон
3-4 шт.
Веточки мяты
1 л
Вода очищенная
Приготовление
1
Манго и лимон нарезать тонкими дольками, смешать с мятой.
2
Залить водой.
3
Дать настояться.
Гранат - РИА Новости, 1920, 11.02.2021
11 февраля, 16:07
Для красивой кожи и здорового сердца: все о пользе и вреде граната
С грейпфрутом и гранатовыми зернами
Категория
Напиток
Сложность
Средне
Ингредиенты
1/3 шт.
Грейпфрут
1/2 шт.
Гранат
1 л
Вода очищенная
Приготовление
1
Грейпфрут нарезать тонкими дольками.
2
Половинку граната очистить и вынуть зерна.
3
Залить водой и дать настояться.

Советы

Эксперты отмечают, что огурцы, дыня, цитрусовые и мята почти сразу отдают аромат. А вот напиткам с яблоками, корицей, свежим имбирем и розмарином желательно дать настояться ночь в холодильнике. Если необходимо заранее сделать детокс-коктейль к праздничному столу, нужно учесть, что хуже всего через несколько часов после приготовления выглядят дыня и нарезанная клубника.
"Вкусная вода — это возможность реализовать творческий потенциал. Тут можно смело экспериментировать, придумывать свои оригинальные рецепты. Ведь это просто и, самое важное, — доступно", — заключает Наталья Гамаюнова.
 
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