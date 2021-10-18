https://ria.ru/20211018/ekskursii-1754985949.html

Названы самые популярные города России для поездок на праздники

Названы самые популярные города России для поездок на праздники - РИА Новости, 18.10.2021

Названы самые популярные города России для поездок на праздники

Российский сайт бронирования жилья выявил самые популярные города России для экскурсионных поездок с детьми на ноябрьские праздничные выходные, сообщает... РИА Новости, 18.10.2021

2021-10-18T18:12

2021-10-18T18:12

2021-10-18T18:12

туризм

казань

калининград

санкт-петербург

кисловодск

переславль-залесский

екатеринбург

тюмень

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МОСКВА, 18 окт — РИА Новости. Российский сайт бронирования жилья выявил самые популярные города России для экскурсионных поездок с детьми на ноябрьские праздничные выходные, сообщает Tvil.ru.Рейтинг возглавили Санкт-Петербург, Москва и Казань. Также в первую десятку вошли Кисловодск, Екатеринбург, Переславль-Залесский, Волгоград, Великий Новгород, Тюмень и Калининград. По статистике сервиса, самые длительные экскурсионные поездки по России в ноябре совершают в Кисловодск. В среднем, россияне путешествуют на срок от одной до десяти ночей и тратят на жилье от 1,8 до 4,9 тысячи рублей в сутки.

https://ria.ru/20211014/rostovskayaoblast-1754387662.html

казань

калининград

санкт-петербург

кисловодск

переславль-залесский

екатеринбург

тюмень

великий новгород

волгоград

москва

россия

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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