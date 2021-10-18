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Туризм
https://ria.ru/20211018/ekskursii-1754985949.html
Названы самые популярные города России для поездок на праздники
Названы самые популярные города России для поездок на праздники - РИА Новости, 18.10.2021
Названы самые популярные города России для поездок на праздники
Российский сайт бронирования жилья выявил самые популярные города России для экскурсионных поездок с детьми на ноябрьские праздничные выходные, сообщает... РИА Новости, 18.10.2021
2021-10-18T18:12
2021-10-18T18:12
туризм
казань
калининград
санкт-петербург
кисловодск
переславль-залесский
екатеринбург
тюмень
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МОСКВА, 18 окт — РИА Новости. Российский сайт бронирования жилья выявил самые популярные города России для экскурсионных поездок с детьми на ноябрьские праздничные выходные, сообщает Tvil.ru.Рейтинг возглавили Санкт-Петербург, Москва и Казань. Также в первую десятку вошли Кисловодск, Екатеринбург, Переславль-Залесский, Волгоград, Великий Новгород, Тюмень и Калининград. По статистике сервиса, самые длительные экскурсионные поездки по России в ноябре совершают в Кисловодск. В среднем, россияне путешествуют на срок от одной до десяти ночей и тратят на жилье от 1,8 до 4,9 тысячи рублей в сутки.
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казань
калининград
санкт-петербург
кисловодск
переславль-залесский
екатеринбург
тюмень
великий новгород
волгоград
москва
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казань, калининград, санкт-петербург, кисловодск, переславль-залесский, екатеринбург, тюмень, великий новгород, волгоград, москва, новости - туризм, детский отдых, туризм, россия, куда поехать в выходные, куда поехать, куда можно лететь
18:12 18.10.2021
 
Названы самые популярные города России для поездок на праздники

Санкт-Петербург, Москва, Казань возглавили рейтинг городов для экскурсионных поездок

© РИА Новости / Александр АндреевТуристы на улице Санкт-Петербурга
Туристы на улице Санкт-Петербурга - РИА Новости, 1920, 18.10.2021
© РИА Новости / Александр Андреев
Читать ria.ru в
МОСКВА, 18 окт — РИА Новости. Российский сайт бронирования жилья выявил самые популярные города России для экскурсионных поездок с детьми на ноябрьские праздничные выходные, сообщает Tvil.ru.

Рейтинг возглавили Санкт-Петербург, Москва и Казань. Также в первую десятку вошли Кисловодск, Екатеринбург, Переславль-Залесский, Волгоград, Великий Новгород, Тюмень и Калининград.
По статистике сервиса, самые длительные экскурсионные поездки по России в ноябре совершают в Кисловодск. В среднем, россияне путешествуют на срок от одной до десяти ночей и тратят на жилье от 1,8 до 4,9 тысячи рублей в сутки.
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ТуризмКазаньКалининградСанкт-ПетербургКисловодскПереславль-ЗалесскийЕкатеринбургТюменьВеликий НовгородВолгоградМоскваНовости - ТуризмДетский отдыхТуризмРоссиякуда поехать в выходныекуда поехатькуда можно лететь
 
 
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