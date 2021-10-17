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Шоубиз
https://ria.ru/20211017/shoubiz-1754334380.html
Мамаев и Казаченко: какие знаменитости судились из-за алиментов
Мамаев и Казаченко: какие знаменитости судились из-за алиментов - РИА Новости, 17.10.2021
Мамаев и Казаченко: какие знаменитости судились из-за алиментов
Звезда 1990-х Вадим Казаченко ушел от беременной жены к своему продюсеру. Мамаев подал иск на бывшую и назвал ее дьяволом. Кого еще из знаменитостей алименты... РИА Новости, 17.10.2021
2021-10-17T02:41
2021-10-17T02:41
шоубиз
алименты
звезды
знаменитости
вадим казаченко
павел мамаев
андрей аршавин
анастасия макеева
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МОСКВА, 17 окт — РИА Новости. Звезда 1990-х Вадим Казаченко ушел от беременной жены к своему продюсеру. Мамаев подал иск на бывшую и назвал ее дьяволом. Кого еще из знаменитостей алименты довели до суда — в материале РИА Новости. Андрей АршавинЮлия Барановская была беременна третьим ребенком, когда Андрей Аршавин ушел от нее к другой. Штампа в паспорте у девушки не было — с футболистом она прожила в фактическом браке девять лет. Тем не менее в суде бывшим удалось договориться насчет выплат. Футболист должен был перечислять детям половину своего дохода.Но раз и навсегда забыть о разбирательствах Барановской не удалось. Недавно спортсмен попросил уменьшить размер отчислений — в браке с Алисой Казьминой у него родилась дочь, после развода с журналисткой алименты надо платить и ей. Суд оказался на стороне Аршавина. Но Барановская сдаваться не собирается.Павел МамаевПавел Мамаев алименты платит, но вызывает вопросы сумма отчислений. Его бывшая супруга Алана даже опубликовала скриншот платежки из онлайн-банка. Спортсмен перевел ей 30 тысяч рублей с пометкой "На продукты детям". Сумма, конечно, Алану возмутила. "Исправно платит алименты. Раз в десять дней — это прогресс, Паша! А вот только про одежду, стоматологов и репетиторов ты забыл", — возмущалась брюнетка. Ее адвокат раскрыл, какие алименты Алана хотела бы получать от бывшего супруга. "Есть закон, который предусматривает: на одного ребенка положено выплачивать одну четвертую часть от всех доходов", — объяснил юрист.Когда знаменитости уладят разногласия, пока неясно. В августе Мамаев подал иск с целью отсудить у Аланы их общую дочь и взыскать алименты. А на днях дал интервью, в котором назвал бывшую дьяволом. Экс-возлюбленная футболиста тоже не молчит и делится с подписчиками подробностями их скандального расставания. Недавно она рассказала, что Павел бил ее сына от кикбоксера Александра Липового. Роман МальковО Романе Малькове вся страна узнала из-за его отношений с Анастасией Макеевой. К актрисе он ушел, оставив в Словении жену Светлану и четырех детей (позже старший сын Малькова переехал к отцу и его новой возлюбленной). Многочисленные ток-шоу и перепалки в микроблогах сопровождают суды Мальковых. К конфликту бывших подключилась и Макеева. Она поддерживает Романа и сполна получает от хейтеров. Артистку затравили в социальных сетях, и она закрыла свой аккаунт в Instagram. У нее также начались проблемы со здоровьем. "Нервы истощены" и у экс-супруги предпринимателя.О судах с бывшим Светлана рассказывает в личном микроблоге. По словам Мальковой, ее адвокат недавно "завершила два процесса". Один из них был связан с погашением задолженности Романа по алиментам.Вадим КазаченкоСекс-символ 1990-х Вадим Казаченко с 2016 вновь оказался под пристальным внимаем прессы. Он ушел от молодой беременной супруги Ольги к своему продюсеру Ирине Аманти, выяснилось на передаче "Пусть говорят". Череда ток-шоу и судебных заседаний — о Казаченко узнали и те, кто родился в нулевых и не застал пик популярности певца. А сам он пережил второй микроинфаркт. Сына Филиппа артист признал только после ДНК-экспертизы. По решению суда артист должен был платить ежемесячно 13 тысяч рублей на содержание малыша и 18 тысяч лично Ольге до трехлетия мальчика, сообщал "СтарХит". В недавнем интервью "Собеседнику" экс-супруга Казаченко призналась: "15 тысяч в месяц получаю". Судя по ее словам, с Филиппом исполнитель так и не общается. "Ему почти пять лет уже, он все понимает. Грустно, это все в общем", — говорит бывшая певца.Александр Головин"У нас ребенок получился с первого раза", — рассказывала на шоу "Пусть говорят" Светлана Белогурова. Со звездой сериала "Кадетство" Александром Головиным девушка познакомилась на съемках фильма. Она была гримером, он играл главную роль.Отцовство не входило в планы актера, и с дочкой Головин не общался. Дело дошло до ДНК-теста и суда. В итоге артиста обязали ежемесячно выплачивать алименты в размере двух МРОТ. Такой финал громкого разбирательства молодому отцу понравился. "Хочу поблагодарить ребят, профессионалов своего дела — адвокатов. Без них невозможно было бы добиться законности и справедливости в нашумевшем за прошедший год деле. Благодаря ним, суд принял решение, которое меня полностью удовлетворяет. Всем мира и добра!" — написал Головин в личном микроблоге.
https://ria.ru/20210905/makeeva-1748736848.html
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алименты, звезды, знаменитости, вадим казаченко, павел мамаев, андрей аршавин, анастасия макеева
02:41 17.10.2021
 

Мамаев и Казаченко: какие знаменитости судились из-за алиментов

© РИА Новости / Илья Питалев, Екатерина ЧесноковаПавел Мамаев и Вадим Казаченко
Павел Мамаев и Вадим Казаченко - РИА Новости, 1920, 17.10.2021
© РИА Новости / Илья Питалев, Екатерина Чеснокова
Читать ria.ru в
МОСКВА, 17 окт — РИА Новости. Звезда 1990-х Вадим Казаченко ушел от беременной жены к своему продюсеру. Мамаев подал иск на бывшую и назвал ее дьяволом. Кого еще из знаменитостей алименты довели до суда — в материале РИА Новости.

Андрей Аршавин

Юлия Барановская была беременна третьим ребенком, когда Андрей Аршавин ушел от нее к другой. Штампа в паспорте у девушки не было — с футболистом она прожила в фактическом браке девять лет. Тем не менее в суде бывшим удалось договориться насчет выплат. Футболист должен был перечислять детям половину своего дохода.
© РИА Новости / Алексей Даничев / Перейти в фотобанкАндрей Аршавин
Андрей Аршавин - РИА Новости, 1920, 13.10.2021
© РИА Новости / Алексей Даничев
Перейти в фотобанк
Андрей Аршавин
Но раз и навсегда забыть о разбирательствах Барановской не удалось. Недавно спортсмен попросил уменьшить размер отчислений — в браке с Алисой Казьминой у него родилась дочь, после развода с журналисткой алименты надо платить и ей. Суд оказался на стороне Аршавина. Но Барановская сдаваться не собирается.

Павел Мамаев

Павел Мамаев алименты платит, но вызывает вопросы сумма отчислений. Его бывшая супруга Алана даже опубликовала скриншот платежки из онлайн-банка. Спортсмен перевел ей 30 тысяч рублей с пометкой "На продукты детям".
Сумма, конечно, Алану возмутила.
"Исправно платит алименты. Раз в десять дней — это прогресс, Паша! А вот только про одежду, стоматологов и репетиторов ты забыл", — возмущалась брюнетка.
© Страница Павла Мамаева в Instagram.Павел и Алана Мамаевы.
Павел и Алана Мамаевы.
© Страница Павла Мамаева в Instagram.
Павел и Алана Мамаевы.
Ее адвокат раскрыл, какие алименты Алана хотела бы получать от бывшего супруга. "Есть закон, который предусматривает: на одного ребенка положено выплачивать одну четвертую часть от всех доходов", — объяснил юрист.
Когда знаменитости уладят разногласия, пока неясно. В августе Мамаев подал иск с целью отсудить у Аланы их общую дочь и взыскать алименты. А на днях дал интервью, в котором назвал бывшую дьяволом. Экс-возлюбленная футболиста тоже не молчит и делится с подписчиками подробностями их скандального расставания. Недавно она рассказала, что Павел бил ее сына от кикбоксера Александра Липового.

Роман Мальков

О Романе Малькове вся страна узнала из-за его отношений с Анастасией Макеевой. К актрисе он ушел, оставив в Словении жену Светлану и четырех детей (позже старший сын Малькова переехал к отцу и его новой возлюбленной).
Многочисленные ток-шоу и перепалки в микроблогах сопровождают суды Мальковых. К конфликту бывших подключилась и Макеева. Она поддерживает Романа и сполна получает от хейтеров. Артистку затравили в социальных сетях, и она закрыла свой аккаунт в Instagram. У нее также начались проблемы со здоровьем. "Нервы истощены" и у экс-супруги предпринимателя.
Актриса Анастасия Макеева
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О судах с бывшим Светлана рассказывает в личном микроблоге. По словам Мальковой, ее адвокат недавно "завершила два процесса". Один из них был связан с погашением задолженности Романа по алиментам.

Вадим Казаченко

Секс-символ 1990-х Вадим Казаченко с 2016 вновь оказался под пристальным внимаем прессы. Он ушел от молодой беременной супруги Ольги к своему продюсеру Ирине Аманти, выяснилось на передаче "Пусть говорят". Череда ток-шоу и судебных заседаний — о Казаченко узнали и те, кто родился в нулевых и не застал пик популярности певца. А сам он пережил второй микроинфаркт.
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова / Перейти в фотобанкAfter-party Третьей Реальной Премии MUSICBOX
After-party Третьей Реальной Премии MUSICBOX - РИА Новости, 1920, 13.10.2021
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
Перейти в фотобанк
After-party Третьей Реальной Премии MUSICBOX
Сына Филиппа артист признал только после ДНК-экспертизы. По решению суда артист должен был платить ежемесячно 13 тысяч рублей на содержание малыша и 18 тысяч лично Ольге до трехлетия мальчика, сообщал "СтарХит".
В недавнем интервью "Собеседнику" экс-супруга Казаченко призналась: "15 тысяч в месяц получаю". Судя по ее словам, с Филиппом исполнитель так и не общается. "Ему почти пять лет уже, он все понимает. Грустно, это все в общем", — говорит бывшая певца.

Александр Головин

"У нас ребенок получился с первого раза", — рассказывала на шоу "Пусть говорят" Светлана Белогурова. Со звездой сериала "Кадетство" Александром Головиным девушка познакомилась на съемках фильма. Она была гримером, он играл главную роль.
© РИА Новости / Максим Блинов / Перейти в фотобанкАктер Александр Головин
Актер Александр Головин - РИА Новости, 1920, 13.10.2021
© РИА Новости / Максим Блинов
Перейти в фотобанк
Актер Александр Головин
Отцовство не входило в планы актера, и с дочкой Головин не общался. Дело дошло до ДНК-теста и суда. В итоге артиста обязали ежемесячно выплачивать алименты в размере двух МРОТ. Такой финал громкого разбирательства молодому отцу понравился.
"Хочу поблагодарить ребят, профессионалов своего дела — адвокатов. Без них невозможно было бы добиться законности и справедливости в нашумевшем за прошедший год деле. Благодаря ним, суд принял решение, которое меня полностью удовлетворяет. Всем мира и добра!" — написал Головин в личном микроблоге.
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