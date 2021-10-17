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Мамаев и Казаченко: какие знаменитости судились из-за алиментов

Мамаев и Казаченко: какие знаменитости судились из-за алиментов - РИА Новости, 17.10.2021

Мамаев и Казаченко: какие знаменитости судились из-за алиментов

Звезда 1990-х Вадим Казаченко ушел от беременной жены к своему продюсеру. Мамаев подал иск на бывшую и назвал ее дьяволом. Кого еще из знаменитостей алименты... РИА Новости, 17.10.2021

2021-10-17T02:41

2021-10-17T02:41

2021-10-17T02:41

шоубиз

алименты

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вадим казаченко

павел мамаев

андрей аршавин

анастасия макеева

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МОСКВА, 17 окт — РИА Новости. Звезда 1990-х Вадим Казаченко ушел от беременной жены к своему продюсеру. Мамаев подал иск на бывшую и назвал ее дьяволом. Кого еще из знаменитостей алименты довели до суда — в материале РИА Новости. Андрей АршавинЮлия Барановская была беременна третьим ребенком, когда Андрей Аршавин ушел от нее к другой. Штампа в паспорте у девушки не было — с футболистом она прожила в фактическом браке девять лет. Тем не менее в суде бывшим удалось договориться насчет выплат. Футболист должен был перечислять детям половину своего дохода.Но раз и навсегда забыть о разбирательствах Барановской не удалось. Недавно спортсмен попросил уменьшить размер отчислений — в браке с Алисой Казьминой у него родилась дочь, после развода с журналисткой алименты надо платить и ей. Суд оказался на стороне Аршавина. Но Барановская сдаваться не собирается.Павел МамаевПавел Мамаев алименты платит, но вызывает вопросы сумма отчислений. Его бывшая супруга Алана даже опубликовала скриншот платежки из онлайн-банка. Спортсмен перевел ей 30 тысяч рублей с пометкой "На продукты детям". Сумма, конечно, Алану возмутила. "Исправно платит алименты. Раз в десять дней — это прогресс, Паша! А вот только про одежду, стоматологов и репетиторов ты забыл", — возмущалась брюнетка. Ее адвокат раскрыл, какие алименты Алана хотела бы получать от бывшего супруга. "Есть закон, который предусматривает: на одного ребенка положено выплачивать одну четвертую часть от всех доходов", — объяснил юрист.Когда знаменитости уладят разногласия, пока неясно. В августе Мамаев подал иск с целью отсудить у Аланы их общую дочь и взыскать алименты. А на днях дал интервью, в котором назвал бывшую дьяволом. Экс-возлюбленная футболиста тоже не молчит и делится с подписчиками подробностями их скандального расставания. Недавно она рассказала, что Павел бил ее сына от кикбоксера Александра Липового. Роман МальковО Романе Малькове вся страна узнала из-за его отношений с Анастасией Макеевой. К актрисе он ушел, оставив в Словении жену Светлану и четырех детей (позже старший сын Малькова переехал к отцу и его новой возлюбленной). Многочисленные ток-шоу и перепалки в микроблогах сопровождают суды Мальковых. К конфликту бывших подключилась и Макеева. Она поддерживает Романа и сполна получает от хейтеров. Артистку затравили в социальных сетях, и она закрыла свой аккаунт в Instagram. У нее также начались проблемы со здоровьем. "Нервы истощены" и у экс-супруги предпринимателя.О судах с бывшим Светлана рассказывает в личном микроблоге. По словам Мальковой, ее адвокат недавно "завершила два процесса". Один из них был связан с погашением задолженности Романа по алиментам.Вадим КазаченкоСекс-символ 1990-х Вадим Казаченко с 2016 вновь оказался под пристальным внимаем прессы. Он ушел от молодой беременной супруги Ольги к своему продюсеру Ирине Аманти, выяснилось на передаче "Пусть говорят". Череда ток-шоу и судебных заседаний — о Казаченко узнали и те, кто родился в нулевых и не застал пик популярности певца. А сам он пережил второй микроинфаркт. Сына Филиппа артист признал только после ДНК-экспертизы. По решению суда артист должен был платить ежемесячно 13 тысяч рублей на содержание малыша и 18 тысяч лично Ольге до трехлетия мальчика, сообщал "СтарХит". В недавнем интервью "Собеседнику" экс-супруга Казаченко призналась: "15 тысяч в месяц получаю". Судя по ее словам, с Филиппом исполнитель так и не общается. "Ему почти пять лет уже, он все понимает. Грустно, это все в общем", — говорит бывшая певца.Александр Головин"У нас ребенок получился с первого раза", — рассказывала на шоу "Пусть говорят" Светлана Белогурова. Со звездой сериала "Кадетство" Александром Головиным девушка познакомилась на съемках фильма. Она была гримером, он играл главную роль.Отцовство не входило в планы актера, и с дочкой Головин не общался. Дело дошло до ДНК-теста и суда. В итоге артиста обязали ежемесячно выплачивать алименты в размере двух МРОТ. Такой финал громкого разбирательства молодому отцу понравился. "Хочу поблагодарить ребят, профессионалов своего дела — адвокатов. Без них невозможно было бы добиться законности и справедливости в нашумевшем за прошедший год деле. Благодаря ним, суд принял решение, которое меня полностью удовлетворяет. Всем мира и добра!" — написал Головин в личном микроблоге.

https://ria.ru/20210905/makeeva-1748736848.html

https://ria.ru/20211010/znamenitosti-1753466160.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

алименты, звезды, знаменитости, вадим казаченко, павел мамаев, андрей аршавин, анастасия макеева