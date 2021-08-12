https://ria.ru/20210812/makeeva-1745519329.html
Макеева закрыла аккаунт в Instagram из-за травли и попыток взлома
Макеева закрыла аккаунт в Instagram из-за травли и попыток взлома - РИА Новости, 12.08.2021
Макеева закрыла аккаунт в Instagram из-за травли и попыток взлома
Актриса Анастасия Макеева закрыла свой аккаунт в Instagram из-за травли и попыток взлома. Об этом она поделилась в одной из свежих публикаций. РИА Новости, 12.08.2021
2021-08-12T17:46
2021-08-12T17:46
2021-08-12T18:45
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МОСКВА, 12 авг — РИА Новости. Актриса Анастасия Макеева закрыла свой аккаунт в Instagram из-за травли и попыток взлома. Об этом она поделилась в одной из свежих публикаций.Актриса пожаловалась, что агрессивные люди из закрытых групп "накидываются" на нее, друзей, родных и подписчиков. В ответ Макеева пообещала транслировать только позитив и добро, несмотря на попытки вывести ее на конфликт.Артистка вспомнила также о недавней травле актрисы Веры Алентовой. Некоторые поклонники тогда посчитали, что вдова Владимира Меньшова слишком быстро вернулась к работе после смерти мужа.Звезда регулярно сталкивается с критикой в свой адрес. Недавно один из пользователей соцсетей обвинил ее в лицемерии.
https://ria.ru/20210705/makeeva-1739979628.html
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соцсети, анастасия макеева, вера алентова, кино и сериалы