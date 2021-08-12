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Шоубиз
https://ria.ru/20210812/makeeva-1745519329.html
Макеева закрыла аккаунт в Instagram из-за травли и попыток взлома
Макеева закрыла аккаунт в Instagram из-за травли и попыток взлома - РИА Новости, 12.08.2021
Макеева закрыла аккаунт в Instagram из-за травли и попыток взлома
Актриса Анастасия Макеева закрыла свой аккаунт в Instagram из-за травли и попыток взлома. Об этом она поделилась в одной из свежих публикаций. РИА Новости, 12.08.2021
2021-08-12T17:46
2021-08-12T18:45
шоубиз
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анастасия макеева
вера алентова
кино и сериалы
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МОСКВА, 12 авг — РИА Новости. Актриса Анастасия Макеева закрыла свой аккаунт в Instagram из-за травли и попыток взлома. Об этом она поделилась в одной из свежих публикаций.Актриса пожаловалась, что агрессивные люди из закрытых групп "накидываются" на нее, друзей, родных и подписчиков. В ответ Макеева пообещала транслировать только позитив и добро, несмотря на попытки вывести ее на конфликт.Артистка вспомнила также о недавней травле актрисы Веры Алентовой. Некоторые поклонники тогда посчитали, что вдова Владимира Меньшова слишком быстро вернулась к работе после смерти мужа.Звезда регулярно сталкивается с критикой в свой адрес. Недавно один из пользователей соцсетей обвинил ее в лицемерии.
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соцсети, анастасия макеева, вера алентова, кино и сериалы
17:46 12.08.2021 (обновлено: 18:45 12.08.2021)
 

Макеева закрыла аккаунт в Instagram из-за травли и попыток взлома

© РИА Новости / Алексей Филиппов / Перейти в фотобанкАктриса Анастасия Макеева
Актриса Анастасия Макеева - РИА Новости, 1920, 12.08.2021
© РИА Новости / Алексей Филиппов
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МОСКВА, 12 авг — РИА Новости. Актриса Анастасия Макеева закрыла свой аккаунт в Instagram из-за травли и попыток взлома. Об этом она поделилась в одной из свежих публикаций.

"Почему я закрыла аккаунт? Вы задаете много вопросов. Потому что каждый час приходят запросы на взлом аккаунта, не дает покоя мое существование мстительным дамам", — написала звезда.

Актриса пожаловалась, что агрессивные люди из закрытых групп "накидываются" на нее, друзей, родных и подписчиков. В ответ Макеева пообещала транслировать только позитив и добро, несмотря на попытки вывести ее на конфликт.
Артистка вспомнила также о недавней травле актрисы Веры Алентовой. Некоторые поклонники тогда посчитали, что вдова Владимира Меньшова слишком быстро вернулась к работе после смерти мужа.

"Мне даже нет смысла расстраиваться, если такого рода люди не пожалели всенародных кумиров, таких как Вера Алентова, переживающая семейную трагедию", — отметила Макеева.

Звезда регулярно сталкивается с критикой в свой адрес. Недавно один из пользователей соцсетей обвинил ее в лицемерии.
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