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"До омерзения честная": Макеева ответила на хейт
"До омерзения честная": Макеева ответила на хейт - РИА Новости, 01.07.2021
"До омерзения честная": Макеева ответила на хейт
Анастасия Макеева не стала молчать, когда в очередной раз услышала в свой адрес критику. Отпор хейтерам она дала в сторис личного Instagram-аккаунта. РИА Новости, 01.07.2021
2021-07-01T15:44
2021-07-01T15:44
2021-07-01T15:44
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МОСКВА, 1 июл – РИА Новости. Анастасия Макеева не стала молчать, когда в очередной раз услышала в свой адрес критику. Отпор хейтерам она дала в сторис личного Instagram-аккаунта.Пользователь обвинил актрису в лицемерии. Он упрекнул артистку в том, что она прилюдно утверждает, что не враг бывшей жене своего возлюбленного, а за камерой устраивает провокации."Есть один неоспоримый минус, который мешает мне в жизни, — я до омерзения честная. Не умею врать, и людям это не нравится. Не испытываю к Свете любви, но здравый смысл говорит мне, что негатив отравляет жизнь. Я всегда попрошу прощения и не из любви к человеку, а из необходимости избавиться от токсичных отношений", — объяснила свое поведение актриса. Макеева не первый раз отвечает на критику в соцсетях. Недавно она поругалась с хейтерами из-за комментариев к ее посту о поиске домработницы.
https://ria.ru/20210625/makeeva-1738616702.html
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знаменитости, звезды, анастасия макеева