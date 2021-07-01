https://ria.ru/20210701/makeeva-1739416447.html

"До омерзения честная": Макеева ответила на хейт

"До омерзения честная": Макеева ответила на хейт - РИА Новости, 01.07.2021

"До омерзения честная": Макеева ответила на хейт

Анастасия Макеева не стала молчать, когда в очередной раз услышала в свой адрес критику. Отпор хейтерам она дала в сторис личного Instagram-аккаунта. РИА Новости, 01.07.2021

2021-07-01T15:44

2021-07-01T15:44

2021-07-01T15:44

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звезды

анастасия макеева

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МОСКВА, 1 июл – РИА Новости. Анастасия Макеева не стала молчать, когда в очередной раз услышала в свой адрес критику. Отпор хейтерам она дала в сторис личного Instagram-аккаунта.Пользователь обвинил актрису в лицемерии. Он упрекнул артистку в том, что она прилюдно утверждает, что не враг бывшей жене своего возлюбленного, а за камерой устраивает провокации."Есть один неоспоримый минус, который мешает мне в жизни, — я до омерзения честная. Не умею врать, и людям это не нравится. Не испытываю к Свете любви, но здравый смысл говорит мне, что негатив отравляет жизнь. Я всегда попрошу прощения и не из любви к человеку, а из необходимости избавиться от токсичных отношений", — объяснила свое поведение актриса. Макеева не первый раз отвечает на критику в соцсетях. Недавно она поругалась с хейтерами из-за комментариев к ее посту о поиске домработницы.

https://ria.ru/20210625/makeeva-1738616702.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

знаменитости, звезды, анастасия макеева