https://ria.ru/20210612/makeeva-1736613542.html
"Быть настолько бестактными!": Макеева поругалась с хейтерами
"Быть настолько бестактными!": Макеева поругалась с хейтерами - РИА Новости, 12.06.2021
"Быть настолько бестактными!": Макеева поругалась с хейтерами
Анастасия Макеева в сторис своего Instagram-аккаунта ответила хейтерам. РИА Новости, 12.06.2021
2021-06-12T13:26
2021-06-12T13:26
2021-06-12T13:26
развод
республика крым
брак
семья
шоубиз
instagram
анастасия макеева
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МОСКВА, 12 июн — РИА Новости. Анастасия Макеева в сторис своего Instagram-аккаунта ответила хейтерам. По словам актрисы, ее несправедливо раскритиковали в недавнем посте, в котором она объявила, что ищет домработницу. "Друзья мои, как же вы меня огорчаете. Быть настолько бестактными! Но даже под невинным постом про объявление поиска домработницы вы пишите такое, что просто думаешь: "Офигеть". Вы, зарабатывающие максимум 20-30 тысяч в месяц, рассуждаете, что надо, оказывается, за уборку людям платить по 150 тысяч в месяц. А где их заработать? Расскажите мне! Лично я зарабатываю в театре весьма скромные деньги", — заявляет Макеева. Актриса также закрыла комментарии под злополучным постом. "Пусть на моей странице останутся только те, кому я нравлюсь", — говорит Макеева. 29 мая артистка и предприниматель Роман Мальков сыграли свадьбу в Крыму, на следующий день они обвенчались. Их отношения широко обсуждались в Сети, так как предложение мужчина сделал, когда был женат. Официально Мальков развелся только 12 апреля.Бывшая жена бизнесмена подала на Макееву заявление в прокуратуру и утверждала, что артистка ее "преследует" и наносит вред репутации. В мае стало известно, что экс-супруга Малькова выиграла суд по алиментам.
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развод, республика крым, брак, семья, instagram, анастасия макеева
МОСКВА, 12 июн — РИА Новости.
Анастасия Макеева в сторис своего Instagram-аккаунта ответила
хейтерам.
По словам актрисы, ее несправедливо раскритиковали в недавнем посте, в котором она объявила
, что ищет домработницу.
"Друзья мои, как же вы меня огорчаете. Быть настолько бестактными! Но даже под невинным постом про объявление поиска домработницы вы пишите такое, что просто думаешь: "Офигеть". Вы, зарабатывающие максимум 20-30 тысяч в месяц, рассуждаете, что надо, оказывается, за уборку людям платить по 150 тысяч в месяц. А где их заработать? Расскажите мне! Лично я зарабатываю в театре весьма скромные деньги", — заявляет Макеева.
Актриса также закрыла комментарии под злополучным постом. "Пусть на моей странице останутся только те, кому я нравлюсь", — говорит Макеева.
29 мая артистка и предприниматель Роман Мальков сыграли свадьбу в Крыму, на следующий день они обвенчались. Их отношения широко обсуждались в Сети, так как предложение мужчина сделал, когда был женат. Официально Мальков развелся только 12 апреля.
Бывшая жена бизнесмена подала
на Макееву заявление в прокуратуру и утверждала, что артистка ее "преследует" и наносит вред репутации. В мае стало известно, что экс-супруга Малькова выиграла
суд по алиментам.