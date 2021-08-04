https://ria.ru/20210804/mamaev-1744285869.html

Адвокат бывшей Мамаева раскрыл, какие алименты она планирует получить

Адвокат бывшей Мамаева раскрыл, какие алименты она планирует получить - РИА Новости, 04.08.2021

Адвокат бывшей Мамаева раскрыл, какие алименты она планирует получить

Адвокат бывшей жены Павла Мамаева Вадим Лялин раскрыл, какие алименты Алана хочет получить от футболиста. Об этом он рассказал в интервью для Teleprogramma.pro. РИА Новости, 04.08.2021

2021-08-04T10:40

2021-08-04T10:40

2021-08-04T10:40

шоубиз

павел мамаев

алименты

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn25.img.ria.ru/images/07e4/06/0b/1572801398_0:0:1080:608_1920x0_80_0_0_63677ff9b03533ac17a97bf76907900b.jpg

МОСКВА, 4 авг — РИА Новости. Адвокат бывшей жены Павла Мамаева Вадим Лялин раскрыл, какие алименты Алана хочет получить от футболиста. Об этом он рассказал в интервью для Teleprogramma.pro. "Есть закон, который предусматривает: на одного ребенка положено выплачивать одну четвертую часть от всех доходов. Другие юристы до меня пытались выставлять иные требования, но я не считаю это правильным и корректным", — говорит юрист.Адвокат также отметил, что сейчас Алана с детьми живет в своей квартире. "Она не очень большая, но при этом уютная. Важно, что там по-настоящему тепло, внутри дома нет негатива. Там замечательные условия, квартира очень красивая", — считает адвокат.Однако Лялин все же надеется, что Мамаев поможет Алане улучшить жилищные условия. "Может быть, эту квартиру продать, чуть-чуть добавить и купить другую. Это было бы, наверное, уместно", — размышляет юрист. Мамаев женился на Алане в 2013 году. У них есть общая дочь Алиса. В марте 2021 стало известно, что пара рассталась. Недавно бывшая жена футболиста показала, сколько он переводит ей "на продукты" для детей.

https://ria.ru/20210527/mamaev-1734436838.html

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

павел мамаев, алименты