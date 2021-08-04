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Адвокат бывшей Мамаева раскрыл, какие алименты она планирует получить
Адвокат бывшей Мамаева раскрыл, какие алименты она планирует получить - РИА Новости, 04.08.2021
Адвокат бывшей Мамаева раскрыл, какие алименты она планирует получить
Адвокат бывшей жены Павла Мамаева Вадим Лялин раскрыл, какие алименты Алана хочет получить от футболиста. Об этом он рассказал в интервью для Teleprogramma.pro. РИА Новости, 04.08.2021
2021-08-04T10:40
2021-08-04T10:40
2021-08-04T10:40
шоубиз
павел мамаев
алименты
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МОСКВА, 4 авг — РИА Новости. Адвокат бывшей жены Павла Мамаева Вадим Лялин раскрыл, какие алименты Алана хочет получить от футболиста. Об этом он рассказал в интервью для Teleprogramma.pro. "Есть закон, который предусматривает: на одного ребенка положено выплачивать одну четвертую часть от всех доходов. Другие юристы до меня пытались выставлять иные требования, но я не считаю это правильным и корректным", — говорит юрист.Адвокат также отметил, что сейчас Алана с детьми живет в своей квартире. "Она не очень большая, но при этом уютная. Важно, что там по-настоящему тепло, внутри дома нет негатива. Там замечательные условия, квартира очень красивая", — считает адвокат.Однако Лялин все же надеется, что Мамаев поможет Алане улучшить жилищные условия. "Может быть, эту квартиру продать, чуть-чуть добавить и купить другую. Это было бы, наверное, уместно", — размышляет юрист. Мамаев женился на Алане в 2013 году. У них есть общая дочь Алиса. В марте 2021 стало известно, что пара рассталась. Недавно бывшая жена футболиста показала, сколько он переводит ей "на продукты" для детей.
https://ria.ru/20210527/mamaev-1734436838.html
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павел мамаев, алименты
МОСКВА, 4 авг — РИА Новости.
Адвокат бывшей жены Павла Мамаева Вадим Лялин раскрыл, какие алименты Алана хочет получить от футболиста. Об этом он рассказал
в интервью для Teleprogramma.pro.
"Есть закон, который предусматривает: на одного ребенка положено выплачивать одну четвертую часть от всех доходов. Другие юристы до меня пытались выставлять иные требования, но я не считаю это правильным и корректным", — говорит юрист.
Адвокат также отметил, что сейчас Алана с детьми живет в своей квартире.
"Она не очень большая, но при этом уютная. Важно, что там по-настоящему тепло, внутри дома нет негатива. Там замечательные условия, квартира очень красивая", — считает адвокат.
Однако Лялин все же надеется, что Мамаев поможет Алане улучшить жилищные условия.
"Может быть, эту квартиру продать, чуть-чуть добавить и купить другую. Это было бы, наверное, уместно", — размышляет юрист.
Мамаев женился на Алане в 2013 году. У них есть общая дочь Алиса. В марте 2021 стало известно, что пара рассталась.
Недавно бывшая жена футболиста показала
, сколько он переводит ей "на продукты" для детей.