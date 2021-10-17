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Эрдоган рассказал о предложении США после отказа от сделки по F-35
Эрдоган рассказал о предложении США после отказа от сделки по F-35 - РИА Новости, 17.10.2021
Эрдоган рассказал о предложении США после отказа от сделки по F-35
Президент Турции Тайип Эрдоган заявил, что США предложили его стране купить истребители F-16 после ее исключения из программы по производству новейших... РИА Новости, 17.10.2021
2021-10-17T15:01
2021-10-17T15:01
в мире
сша
реджеп тайип эрдоган
турция
f-35
f-16
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АНКАРА, 17 лет - РИА Новости. Президент Турции Тайип Эрдоган заявил, что США предложили его стране купить истребители F-16 после ее исключения из программы по производству новейших истребителей F-35."Речь идёт о 1,4 миллиарда долларов, которые мы выплатили за F-35. США в ответ на эту оплату сделали нам такое предложение (по покупке F-16 - ред.). Мы им сказали, что сделаем все, чтобы обеспечить нашу страну всем необходимым для ее зашиты. Мы работаем над тем, чтобы наш воздушный флот всегда был наготове. Мы находимся в диалоге для того, чтобы решить эту проблему", - сказал Эрдоган журналистам.Ранее США направили официальное уведомление Турции о ее исключении из программы производства новейших истребителей F-35 из-за покупки Анкарой российских систем ПВО С-400. США аннулировали совместный меморандум по производству F-35, подписанный Турцией в январе 2007 года, подписав его с семью оставшимися партнерами по проекту F-35 - Великобританией, Италией, Нидерландами, Австралией, Данией, Канадой и Норвегией.Ранее Турция брала на себя обязательство купить 100 самолетов F-35. Она также участвовала в производстве более 1 тысячи компонентов для них. Как ранее заявил РИА Новости министр промышленности и технологий республики Мустафа Варанк, Турция продолжает производство этих компонентов, несмотря на то что США исключили ее из этого проекта.
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в мире, сша, реджеп тайип эрдоган, турция, f-35, f-16
15:01 17.10.2021
 
Эрдоган рассказал о предложении США после отказа от сделки по F-35

Эрдоган: США предложили Турции купить истребители F-16 вместо новейших F-35

CC BY 2.0 / RAF-YYC / USAF 64th Aggressor F-16Истребители F-16С 64-й эскадрильи "агрессоров" (64th Aggressor Squadron)
Истребители F-16С 64-й эскадрильи агрессоров (64th Aggressor Squadron) - РИА Новости, 1920, 17.10.2021
CC BY 2.0 / RAF-YYC / USAF 64th Aggressor F-16
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АНКАРА, 17 лет - РИА Новости. Президент Турции Тайип Эрдоган заявил, что США предложили его стране купить истребители F-16 после ее исключения из программы по производству новейших истребителей F-35.
"Речь идёт о 1,4 миллиарда долларов, которые мы выплатили за F-35. США в ответ на эту оплату сделали нам такое предложение (по покупке F-16 - ред.). Мы им сказали, что сделаем все, чтобы обеспечить нашу страну всем необходимым для ее зашиты. Мы работаем над тем, чтобы наш воздушный флот всегда был наготове. Мы находимся в диалоге для того, чтобы решить эту проблему", - сказал Эрдоган журналистам.
Ранее США направили официальное уведомление Турции о ее исключении из программы производства новейших истребителей F-35 из-за покупки Анкарой российских систем ПВО С-400. США аннулировали совместный меморандум по производству F-35, подписанный Турцией в январе 2007 года, подписав его с семью оставшимися партнерами по проекту F-35 - Великобританией, Италией, Нидерландами, Австралией, Данией, Канадой и Норвегией.
Ранее Турция брала на себя обязательство купить 100 самолетов F-35. Она также участвовала в производстве более 1 тысячи компонентов для них. Как ранее заявил РИА Новости министр промышленности и технологий республики Мустафа Варанк, Турция продолжает производство этих компонентов, несмотря на то что США исключили ее из этого проекта.
Турецкий танк Altay - РИА Новости, 1920, 09.08.2021
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В миреСШАРеджеп Тайип ЭрдоганТурцияF-35F-16
 
 
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