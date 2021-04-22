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https://ria.ru/20210422/f-35-1729528420.html
Пентагон подтвердил исключение Турции из программы производства F-35
Пентагон подтвердил исключение Турции из программы производства F-35
США исключили Турцию из программы производства самолета F-35 за покупки российских ЗРК С-400, сказала РИА Новости представитель Пентагона Джессика Максвелл. РИА Новости, 22.04.2021
2021-04-22T19:01
2021-04-22T19:06
с-400 «триумф»
министерство обороны сша
f-35
турция
сша
в мире
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ВАШИНГТОН, 22 апр - РИА Новости. США исключили Турцию из программы производства самолета F-35 за покупки российских ЗРК С-400, сказала РИА Новости представитель Пентагона Джессика Максвелл."Наша позиция не изменилась. С-400 несовместимы с F-35, и участие Турции в программе (производства) было прекращено. Мы продолжаем продвигаться с процессом формального исключения Турции из партнерства по F-35, как и было объявлено в июле 2019 года", - сказал представитель Пентагона.США направили официальное уведомление Турции об ее исключении из программы производства новейших истребителей F-35 из-за покупки Анкарой российских систем ПВО С-400, сообщило ранее агентство Anadolu. Отмечается, что США аннулировали совместный меморандум по производству F-35, подписанный Турцией в январе 2007 года, подписав его с семью оставшимися партнерами по проекту F-35 - Великобританией, Италией, Нидерландами, Австралией, Данией, Канадой и Норвегией.Ранее Турция брала на себя обязательство купить 100 самолетов F-35. Она также участвовала в производстве более 1000 компонентов для них. Как ранее заявил РИА Новости министр промышленности и технологий республики Мустафа Варанк, Турция продолжает производство этих компонентов, несмотря на то, что США исключили ее из этого проекта.Поставки новейших российских систем ПВО С-400, вызвавшие кризис в отношениях Турции с США, начались в середине июля 2019 года. Вашингтон требовал отказаться от сделки и взамен приобрести американские комплексы Patriot, грозя задержать или вообще отменить продажу Турции новейших истребителей F-35, а также ввести санкции в соответствии с CAATSA (закон "О противодействии противникам Америки посредством санкций"). Анкара отказалась идти на уступки и продолжила переговоры о дополнительной партии С-400.
https://ria.ru/20210408/istrebitel-1727178680.html
https://ria.ru/20210331/su-35-1603583705.html
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с-400 «триумф», министерство обороны сша, f-35, турция, сша, в мире

Пентагон подтвердил исключение Турции из программы производства F-35

19:01 22.04.2021 (обновлено: 19:06 22.04.2021)
 
© U.S. Air Force photo by Staff Sgt. Jensen StidhamАмериканский истребитель F-35A Lightning II
Американский истребитель F-35A Lightning II - РИА Новости, 1920, 22.04.2021
© U.S. Air Force photo by Staff Sgt. Jensen Stidham
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ВАШИНГТОН, 22 апр - РИА Новости. США исключили Турцию из программы производства самолета F-35 за покупки российских ЗРК С-400, сказала РИА Новости представитель Пентагона Джессика Максвелл.
"Наша позиция не изменилась. С-400 несовместимы с F-35, и участие Турции в программе (производства) было прекращено. Мы продолжаем продвигаться с процессом формального исключения Турции из партнерства по F-35, как и было объявлено в июле 2019 года", - сказал представитель Пентагона.
Американский истребитель F-35A Lightning II - РИА Новости, 1920, 08.04.2021
8 апреля, 08:00
"Это удар по ВВС США": что случилось с новейшими истребителями F-35
США направили официальное уведомление Турции об ее исключении из программы производства новейших истребителей F-35 из-за покупки Анкарой российских систем ПВО С-400, сообщило ранее агентство Anadolu. Отмечается, что США аннулировали совместный меморандум по производству F-35, подписанный Турцией в январе 2007 года, подписав его с семью оставшимися партнерами по проекту F-35 - Великобританией, Италией, Нидерландами, Австралией, Данией, Канадой и Норвегией.
Ранее Турция брала на себя обязательство купить 100 самолетов F-35. Она также участвовала в производстве более 1000 компонентов для них. Как ранее заявил РИА Новости министр промышленности и технологий республики Мустафа Варанк, Турция продолжает производство этих компонентов, несмотря на то, что США исключили ее из этого проекта.
Поставки новейших российских систем ПВО С-400, вызвавшие кризис в отношениях Турции с США, начались в середине июля 2019 года. Вашингтон требовал отказаться от сделки и взамен приобрести американские комплексы Patriot, грозя задержать или вообще отменить продажу Турции новейших истребителей F-35, а также ввести санкции в соответствии с CAATSA (закон "О противодействии противникам Америки посредством санкций"). Анкара отказалась идти на уступки и продолжила переговоры о дополнительной партии С-400.
Многоцелевой сверхманевренный истребитель Су-35 - РИА Новости, 1920, 31.03.2021
31 марта, 11:19
Military Watch назвал преимущества Су-35 перед американским F-22
 
С-400 «Триумф»Министерство обороны СШАF-35ТурцияСШАВ мире
 
 
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