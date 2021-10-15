https://ria.ru/20211015/prav-1754820434.html

Звезда Голливуда сделал громкое заявление о Путине

Голливудский актер заявил о правоте Путина и слабости США - РИА Новости, 15.10.2021

Звезда Голливуда сделал громкое заявление о Путине

Американский актер и продюсер Джон Кьюсак жестко раскритиковал внутреннюю политику США в твиттер-аккаунте и упомянул российского лидера Владимира Путина. РИА Новости, 15.10.2021

2021-10-15T21:37

2021-10-15T21:37

2021-10-15T23:13

в мире

соцсети

сша

голливуд

владимир путин

джон кьюсак

звезды

знаменитости

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/58784/93/587849349_0:0:2870:1614_1920x0_80_0_0_43a722e67d3110df0e3b032c03c4b863.jpg

МОСКВА, 15 окт — РИА Новости. Американский актер и продюсер Джон Кьюсак жестко раскритиковал внутреннюю политику США в твиттер-аккаунте и упомянул российского лидера Владимира Путина."Ведь Путин был прав. Американская демократия сейчас слаба, и все пришло в упадок", — написал он.Артист не уточнил, какие слова президента имеет в виду, однако в России неоднократно отмечали, что не считают США врагом, а у Москвы и Вашингтона есть взаимовыгодные точки соприкосновения, по которым следует проводить регулярную работу. Нынешний глава Белого дома открыто называл Путина достойным соперником, однако сам российский лидер отмечал, что жесткая риторика американцев в адрес российских властей зачастую обусловлена мачизмом, который свойственен западной культуре.

https://ria.ru/20211015/foto-1754749778.html

https://ria.ru/20211007/diplomaty-1753403943.html

сша

голливуд

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

в мире, соцсети, сша, голливуд, владимир путин, джон кьюсак, звезды, знаменитости, россия, культура