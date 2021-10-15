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Звезда Голливуда сделал громкое заявление о Путине
Голливудский актер заявил о правоте Путина и слабости США - РИА Новости, 15.10.2021
Звезда Голливуда сделал громкое заявление о Путине
Американский актер и продюсер Джон Кьюсак жестко раскритиковал внутреннюю политику США в твиттер-аккаунте и упомянул российского лидера Владимира Путина. РИА Новости, 15.10.2021
2021-10-15T21:37
2021-10-15T21:37
2021-10-15T23:13
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МОСКВА, 15 окт — РИА Новости. Американский актер и продюсер Джон Кьюсак жестко раскритиковал внутреннюю политику США в твиттер-аккаунте и упомянул российского лидера Владимира Путина."Ведь Путин был прав. Американская демократия сейчас слаба, и все пришло в упадок", — написал он.Артист не уточнил, какие слова президента имеет в виду, однако в России неоднократно отмечали, что не считают США врагом, а у Москвы и Вашингтона есть взаимовыгодные точки соприкосновения, по которым следует проводить регулярную работу. Нынешний глава Белого дома открыто называл Путина достойным соперником, однако сам российский лидер отмечал, что жесткая риторика американцев в адрес российских властей зачастую обусловлена мачизмом, который свойственен западной культуре.
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21:37 15.10.2021 (обновлено: 23:13 15.10.2021)
Голливудский актер заявил о правоте Путина и слабости США
Американский актер Кьюсак заявил о слабости США и правоте Путина