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Путин назвал жесткую риторику из США в свой адрес "мачизмом"
Путин назвал жесткую риторику из США в свой адрес "мачизмом" - РИА Новости, 14.06.2021
Путин назвал жесткую риторику из США в свой адрес "мачизмом"
Президент России Владимир Путин прокомментировал жёсткую риторику из США в свой адрес, отметив, что это проявление общей американской культуры, сообщается на... РИА Новости, 14.06.2021
2021-06-14T16:29
2021-06-14T19:28
россия
владимир путин
сша
в мире
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МОСКВА, 14 июн - РИА Новости. Президент России Владимир Путин прокомментировал жёсткую риторику из США в свой адрес, отметив, что это проявление общей американской культуры, сообщается на сайте Кремля."Вот что касается жёсткой риторики, то мне кажется, что это вообще проявление отчасти общей американской культуры. Конечно, скажем, в Голливуде есть ‒ вспомнили про Голливуд в начале нашей беседы ‒ глубокие вещи, которые, безусловно, можно отнести к произведениям искусства в области кинематографии. Но чаще всего это такой мачизм. Это в американской, в том числе политической, культуре вроде считается нормально. Кстати говоря, у нас нет", - приводятся на сайте слова президента из интервью американской телекомпании NBC.Президент также добавил, что если после жесткой риторики следует предложение встретиться для обсуждений, он воспринимает это как желание совместной работы и готов его поддержать.
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"Это такой мачизм" – Путин прокомментировал жесткую риторику из США
"Это такой мачизм" – Путин прокомментировал жесткую риторику из США
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россия, владимир путин, сша, в мире
Путин назвал жесткую риторику из США в свой адрес "мачизмом"
16:29 14.06.2021 (обновлено: 19:28 14.06.2021)
 

Путин назвал жесткую риторику из США в свой адрес проявлением американской культуры

Читать ria.ru в
МОСКВА, 14 июн - РИА Новости. Президент России Владимир Путин прокомментировал жёсткую риторику из США в свой адрес, отметив, что это проявление общей американской культуры, сообщается на сайте Кремля.
"Вот что касается жёсткой риторики, то мне кажется, что это вообще проявление отчасти общей американской культуры. Конечно, скажем, в Голливуде есть ‒ вспомнили про Голливуд в начале нашей беседы ‒ глубокие вещи, которые, безусловно, можно отнести к произведениям искусства в области кинематографии. Но чаще всего это такой мачизм. Это в американской, в том числе политической, культуре вроде считается нормально. Кстати говоря, у нас нет", - приводятся на сайте слова президента из интервью американской телекомпании NBC.
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Президент также добавил, что если после жесткой риторики следует предложение встретиться для обсуждений, он воспринимает это как желание совместной работы и готов его поддержать.
 
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