https://ria.ru/20210614/ssha-1736961205.html

Путин назвал жесткую риторику из США в свой адрес "мачизмом"

Путин назвал жесткую риторику из США в свой адрес "мачизмом" - РИА Новости, 14.06.2021

Путин назвал жесткую риторику из США в свой адрес "мачизмом"

Президент России Владимир Путин прокомментировал жёсткую риторику из США в свой адрес, отметив, что это проявление общей американской культуры, сообщается на... РИА Новости, 14.06.2021

2021-06-14T16:29

2021-06-14T16:29

2021-06-14T19:28

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владимир путин

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в мире

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МОСКВА, 14 июн - РИА Новости. Президент России Владимир Путин прокомментировал жёсткую риторику из США в свой адрес, отметив, что это проявление общей американской культуры, сообщается на сайте Кремля."Вот что касается жёсткой риторики, то мне кажется, что это вообще проявление отчасти общей американской культуры. Конечно, скажем, в Голливуде есть ‒ вспомнили про Голливуд в начале нашей беседы ‒ глубокие вещи, которые, безусловно, можно отнести к произведениям искусства в области кинематографии. Но чаще всего это такой мачизм. Это в американской, в том числе политической, культуре вроде считается нормально. Кстати говоря, у нас нет", - приводятся на сайте слова президента из интервью американской телекомпании NBC.Президент также добавил, что если после жесткой риторики следует предложение встретиться для обсуждений, он воспринимает это как желание совместной работы и готов его поддержать.

https://ria.ru/20210614/otnosheniya-1736959896.html

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"Это такой мачизм" – Путин прокомментировал жесткую риторику из США "Это такой мачизм" – Путин прокомментировал жесткую риторику из США 2021-06-14T16:29 true PT0M49S

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