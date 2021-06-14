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Путин назвал жесткую риторику из США в свой адрес "мачизмом"
Путин назвал жесткую риторику из США в свой адрес "мачизмом" - РИА Новости, 14.06.2021
Путин назвал жесткую риторику из США в свой адрес "мачизмом"
Президент России Владимир Путин прокомментировал жёсткую риторику из США в свой адрес, отметив, что это проявление общей американской культуры, сообщается на... РИА Новости, 14.06.2021
2021-06-14T16:29
2021-06-14T16:29
2021-06-14T19:28
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МОСКВА, 14 июн - РИА Новости. Президент России Владимир Путин прокомментировал жёсткую риторику из США в свой адрес, отметив, что это проявление общей американской культуры, сообщается на сайте Кремля."Вот что касается жёсткой риторики, то мне кажется, что это вообще проявление отчасти общей американской культуры. Конечно, скажем, в Голливуде есть ‒ вспомнили про Голливуд в начале нашей беседы ‒ глубокие вещи, которые, безусловно, можно отнести к произведениям искусства в области кинематографии. Но чаще всего это такой мачизм. Это в американской, в том числе политической, культуре вроде считается нормально. Кстати говоря, у нас нет", - приводятся на сайте слова президента из интервью американской телекомпании NBC.Президент также добавил, что если после жесткой риторики следует предложение встретиться для обсуждений, он воспринимает это как желание совместной работы и готов его поддержать.
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"Это такой мачизм" – Путин прокомментировал жесткую риторику из США
"Это такой мачизм" – Путин прокомментировал жесткую риторику из США
2021-06-14T16:29
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Путин назвал жесткую риторику из США в свой адрес "мачизмом"
16:29 14.06.2021 (обновлено: 19:28 14.06.2021)
Путин назвал жесткую риторику из США в свой адрес проявлением американской культуры