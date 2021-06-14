https://ria.ru/20210614/bayden-1736999099.html
Байден назвал Путина достойным соперником
Байден назвал Путина достойным соперником - РИА Новости, 15.06.2021
Байден назвал Путина достойным соперником
Президент США Джо Байден на пресс-конференции по итогам саммита НАТО оценил своего российского коллегу Владимира Путина. РИА Новости, 15.06.2021
2021-06-14T22:47
2021-06-14T22:47
2021-06-15T07:03
россия
нато
владимир путин
китай
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в мире
джо байден
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БРЮССЕЛЬ, 14 июн — РИА Новости. Президент США Джо Байден на пресс-конференции по итогам саммита НАТО оценил своего российского коллегу Владимира Путина. Он подчеркнул, что встреча с президентом России, которая должна пройти 16 июня в Женеве, соответствует моменту, ее проведение поддержали 10-12 лидеров стран НАТО, с которыми Байден общался в ходе саммита."Скажу вам, что я ясно дам понять президенту Путину, что есть сферы, где мы можем сотрудничать, если он выберет сотрудничество, и, если он выберет не идти на сотрудничество, и будет вести себя так, как он делал это в прошлом <…>, то мы ответим на это. <...> В областях, где у нас нет согласия, мы должны четко обозначить красные линии", — добавил он, подчеркнув, что не ищет конфликта с Россией.Саммит НАТО прошел в Брюсселе с участием лидеров стран-союзниц. На встрече в верхах обсуждалась новая стратегическая концепция альянса до 2030 года, Россия, Китай, укрепление технического развития, борьба с изменением климата и угрозами в киберпространстве и космосе.В недавнем интервью телекомпании NBC Владимир Путин указал, что американские политики приносят в жертву отношения двух стран, бездоказательно обвиняя Россию во вмешательстве в выборы, кибератаках и других вещах.
https://ria.ru/20210614/bayden-1737000208.html
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россия, нато, владимир путин, китай, сша, в мире, джо байден
Байден назвал Путина достойным соперником
22:47 14.06.2021 (обновлено: 07:03 15.06.2021)
Джо Байден признался, что считает Путина достойным соперником