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Лавров раскритиковал отказ ФРГ платить компенсации блокадникам Ленинграда
Лавров раскритиковал отказ ФРГ платить компенсации блокадникам Ленинграда - РИА Новости, 15.10.2021
Лавров раскритиковал отказ ФРГ платить компенсации блокадникам Ленинграда
Нежелание правительства ФРГ выплачивать компенсации всем блокадникам Ленинграда вне зависимости от их национальности является вопиющей несправедливостью, заявил РИА Новости, 15.10.2021
2021-10-15T12:37
2021-10-15T12:37
общество
германия
сергей лавров
великая отечественная война (1941-1945)
холокост
блокада ленинграда (1941-1944)
минфин фрг
россия
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МОСКВА, 15 окт - РИА Новости. Нежелание правительства ФРГ выплачивать компенсации всем блокадникам Ленинграда вне зависимости от их национальности является вопиющей несправедливостью, заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров."Речь идёт о выплатах, которое германское правительство сделало блокадникам Ленинграда еврейской национальности. И на наши вопросы - вот уже более десяти лет мы пытаемся понять, как же со всеми остальными, которые тоже выживали в нечеловеческих условиях,- они сказали: "Нет, вы понимаете, перед еврейскими гражданами, где бы они ни жили, у нас по закону ответственность в силу того, что был Холокост, а остальные блокадники Ленинграда не подвергались гонениям Холокоста". Эту логику нам продолжают говорить многие годы", - рассказал Лавров на Всемирном конгрессе российских соотечественников."В качестве компенсации предложили отремонтировать больницу в Петербурге, спасибо им за это. Создали центр встреч ветеранов. Но это не отменяет вопиющей несправедливости. Холокост - это преступление, но то, что делали немцы-фашисты в Ленинграде - там не было различия между евреями и русскими, татарами, грузинами, армянами, кто бы там ни жил", - добавил Лавров.Ранее организация "Конференция по вопросам материальных претензий евреев к Германии" сообщила, что жертвы Холокоста, пережившие блокаду Ленинграда, смогут получить пособие от правительства ФРГ. Речь идет также о лицах, которые скрывались от нацистских преследований во Франции и Румынии. Всего новое пособие могут получить около 6,5 тысячи человек. В минфине ФРГ РИА Новости заявили, что на новые выплаты могут претендовать 4,5 тысячи жителей блокадного Ленинграда.В МИД РФ, комментируя решение властей ФРГ о выплатах блокадникам-жертвам Холокоста, заявили, что в течение последних нескольких лет российские власти обращались к германским партнерам, которые осуществили гуманитарные компенсационные выплаты исключительно блокадникам еврейской национальности и призывали ФРГ "не делать различия между людьми, которые в равной степени переживали ужасы тех событий". По словам официального представителя МИД РФ Марии Захаровой, в Берлине на все просьбы "последовательно отвечали отказом". Захарова назвала это "безнравственной позицией".Блокада Ленинграда, начавшаяся 8 сентября 1941 года, длилась почти 900 дней. Единственный путь, "Дорога жизни", по которому доставлялось в город продовольствие, был проложен по льду Ладожского озера. Блокада была прорвана 18 января 1943 года, однако до ее полного снятия ─ 27 января 1944 года ─ ленинградцам пришлось ждать еще целый год. За годы блокады погибли, по разным данным, от 400 тысяч до 1,5 миллиона человек. Так, на Нюрнбергском процессе фигурировало число 632 тысячи человек. Только 3% из них погибли от бомбежек и артобстрелов, остальные умерли от голода.
https://ria.ru/20210919/vyplata-1750806263.html
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общество, германия, сергей лавров, великая отечественная война (1941-1945), холокост, блокада ленинграда (1941-1944), минфин фрг, россия
12:37 15.10.2021
 
Лавров раскритиковал отказ ФРГ платить компенсации блокадникам Ленинграда

Лавров: нежелание ФРГ платить компенсации всем блокадникам Ленинграда — несправедливость

© РИА Новости / Сергей Пятаков / Перейти в фотобанкМинистр иностранных дел РФ Сергей Лавров
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров - РИА Новости, 1920, 15.10.2021
© РИА Новости / Сергей Пятаков
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МОСКВА, 15 окт - РИА Новости. Нежелание правительства ФРГ выплачивать компенсации всем блокадникам Ленинграда вне зависимости от их национальности является вопиющей несправедливостью, заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров.
"Речь идёт о выплатах, которое германское правительство сделало блокадникам Ленинграда еврейской национальности. И на наши вопросы - вот уже более десяти лет мы пытаемся понять, как же со всеми остальными, которые тоже выживали в нечеловеческих условиях,- они сказали: "Нет, вы понимаете, перед еврейскими гражданами, где бы они ни жили, у нас по закону ответственность в силу того, что был Холокост, а остальные блокадники Ленинграда не подвергались гонениям Холокоста". Эту логику нам продолжают говорить многие годы", - рассказал Лавров на Всемирном конгрессе российских соотечественников.
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"В качестве компенсации предложили отремонтировать больницу в Петербурге, спасибо им за это. Создали центр встреч ветеранов. Но это не отменяет вопиющей несправедливости. Холокост - это преступление, но то, что делали немцы-фашисты в Ленинграде - там не было различия между евреями и русскими, татарами, грузинами, армянами, кто бы там ни жил", - добавил Лавров.
Ранее организация "Конференция по вопросам материальных претензий евреев к Германии" сообщила, что жертвы Холокоста, пережившие блокаду Ленинграда, смогут получить пособие от правительства ФРГ. Речь идет также о лицах, которые скрывались от нацистских преследований во Франции и Румынии. Всего новое пособие могут получить около 6,5 тысячи человек. В минфине ФРГ РИА Новости заявили, что на новые выплаты могут претендовать 4,5 тысячи жителей блокадного Ленинграда.
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В МИД РФ, комментируя решение властей ФРГ о выплатах блокадникам-жертвам Холокоста, заявили, что в течение последних нескольких лет российские власти обращались к германским партнерам, которые осуществили гуманитарные компенсационные выплаты исключительно блокадникам еврейской национальности и призывали ФРГ "не делать различия между людьми, которые в равной степени переживали ужасы тех событий". По словам официального представителя МИД РФ Марии Захаровой, в Берлине на все просьбы "последовательно отвечали отказом". Захарова назвала это "безнравственной позицией".
Блокада Ленинграда, начавшаяся 8 сентября 1941 года, длилась почти 900 дней. Единственный путь, "Дорога жизни", по которому доставлялось в город продовольствие, был проложен по льду Ладожского озера. Блокада была прорвана 18 января 1943 года, однако до ее полного снятия ─ 27 января 1944 года ─ ленинградцам пришлось ждать еще целый год. За годы блокады погибли, по разным данным, от 400 тысяч до 1,5 миллиона человек. Так, на Нюрнбергском процессе фигурировало число 632 тысячи человек. Только 3% из них погибли от бомбежек и артобстрелов, остальные умерли от голода.
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