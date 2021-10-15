Лавров раскритиковал отказ ФРГ платить компенсации блокадникам Ленинграда
Лавров: нежелание ФРГ платить компенсации всем блокадникам Ленинграда — несправедливость
МОСКВА, 15 окт - РИА Новости. Нежелание правительства ФРГ выплачивать компенсации всем блокадникам Ленинграда вне зависимости от их национальности является вопиющей несправедливостью, заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров.
"Речь идёт о выплатах, которое германское правительство сделало блокадникам Ленинграда еврейской национальности. И на наши вопросы - вот уже более десяти лет мы пытаемся понять, как же со всеми остальными, которые тоже выживали в нечеловеческих условиях,- они сказали: "Нет, вы понимаете, перед еврейскими гражданами, где бы они ни жили, у нас по закону ответственность в силу того, что был Холокост, а остальные блокадники Ленинграда не подвергались гонениям Холокоста". Эту логику нам продолжают говорить многие годы", - рассказал Лавров на Всемирном конгрессе российских соотечественников.
19 сентября, 15:50Блокадники Ленинграда получат единовременные выплаты в сентябре
"В качестве компенсации предложили отремонтировать больницу в Петербурге, спасибо им за это. Создали центр встреч ветеранов. Но это не отменяет вопиющей несправедливости. Холокост - это преступление, но то, что делали немцы-фашисты в Ленинграде - там не было различия между евреями и русскими, татарами, грузинами, армянами, кто бы там ни жил", - добавил Лавров.
Ранее организация "Конференция по вопросам материальных претензий евреев к Германии" сообщила, что жертвы Холокоста, пережившие блокаду Ленинграда, смогут получить пособие от правительства ФРГ. Речь идет также о лицах, которые скрывались от нацистских преследований во Франции и Румынии. Всего новое пособие могут получить около 6,5 тысячи человек. В минфине ФРГ РИА Новости заявили, что на новые выплаты могут претендовать 4,5 тысячи жителей блокадного Ленинграда.
В МИД РФ, комментируя решение властей ФРГ о выплатах блокадникам-жертвам Холокоста, заявили, что в течение последних нескольких лет российские власти обращались к германским партнерам, которые осуществили гуманитарные компенсационные выплаты исключительно блокадникам еврейской национальности и призывали ФРГ "не делать различия между людьми, которые в равной степени переживали ужасы тех событий". По словам официального представителя МИД РФ Марии Захаровой, в Берлине на все просьбы "последовательно отвечали отказом". Захарова назвала это "безнравственной позицией".
Блокада Ленинграда, начавшаяся 8 сентября 1941 года, длилась почти 900 дней. Единственный путь, "Дорога жизни", по которому доставлялось в город продовольствие, был проложен по льду Ладожского озера. Блокада была прорвана 18 января 1943 года, однако до ее полного снятия ─ 27 января 1944 года ─ ленинградцам пришлось ждать еще целый год. За годы блокады погибли, по разным данным, от 400 тысяч до 1,5 миллиона человек. Так, на Нюрнбергском процессе фигурировало число 632 тысячи человек. Только 3% из них погибли от бомбежек и артобстрелов, остальные умерли от голода.
8 сентября, 11:05Блокада Ленинграда: самые страшные 872 дня в истории города