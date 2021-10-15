В Карабахе заявили об отсутствии территориальных потерь после обстрела
В Армии обороны Карабаха заявили об отсутствии территориальных потерь после обстрела
ЕРЕВАН, 15 окт – РИА Новости. Позиционных и территориальных потерь у непризнанной Нагорно-Карабахской республики в результате обстрелов на линии соприкосновения нет, говорится в заявлении Армии обороны Карабаха.
Ранее омбудсмен Армении Арман Татоян сообщил о шестерых раненых карабахских военных в результате обстрела в четверг с азербайджанской стороны. Эту информацию подтвердило минобороны непризнанной республики. Государственный министр (глава правительства) Карабаха Артак Бегларян позднее сообщил о стабилизации ситуации по всей протяженности на линии соприкосновения. Он отметил также, что жизни раненых ничего не угрожает.
"Оперативно-тактическая обстановка после инцидентов в пограничной зоне на данный момент спокойная. У армянской стороны нет ни позиционных, ни территориальных потерь", - говорится в документе, опубликованном на странице Армии обороны в Facebook. Отмечается, что командование армии вместе с властями непризнанной республики проводит скоординированную работу с командованием российского миротворческого контингента для разрядки ситуации.
В конце сентября 2020 года в Нагорном Карабахе возобновились боевые действия, которые стали продолжением многолетнего конфликта и привели к жертвам среди мирного населения. Стороны предприняли несколько попыток заключить перемирие, но успешным оказалось трехстороннее соглашение, достигнутое в ночь на 10 ноября. При посредничестве Москвы Азербайджан и Армения договорились полностью прекратить огонь и обменяться пленными и телами погибших. Также, в частности, Ереван передал Баку Кельбаджарский и Лачинский районы, а также часть Агдамского района, которые в межвоенное время находились под контролем непризнанной Нагорно-Карабахской республики. Кроме того, в регионе разместились российские миротворцы.
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