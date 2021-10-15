https://ria.ru/20211015/karabakh-1754661733.html
В Карабахе заявили о стабилизации ситуации на линии соприкосновения
В Карабахе заявили о стабилизации ситуации на линии соприкосновения - РИА Новости, 15.10.2021
В Карабахе заявили о стабилизации ситуации на линии соприкосновения
Государственный министр (глава правительства) непризнанной Нагорно-Карабахской республики Артак Бегларян заявил о стабилизации ситуации на линии соприкосновения РИА Новости, 15.10.2021
2021-10-15T00:58
2021-10-15T00:58
2021-10-15T01:04
в мире
армения
азербайджан
ереван
москва
нагорно-карабахская республика
арман татоян
артак бегларян
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ЕРЕВАН, 15 окт – РИА Новости. Государственный министр (глава правительства) непризнанной Нагорно-Карабахской республики Артак Бегларян заявил о стабилизации ситуации на линии соприкосновения с азербайджанскими войсками после зафиксированных случаев обстрелов.Ранее омбудсмен Армении Арман Татоян сообщил о шестерых раненых карабахских военных в результате обстрела с азербайджанской стороны. Эту информацию подтвердило минобороны непризнанной республики."Призываю воздерживаться от распространения дезинформации и соблазна стать источником "скандальной" информации. Других раненых или пострадавших, кроме упомянутых шести, нет", - добавил Бегларян.По его данным, во время обстрела дислоцированного на восточном направлении линии соприкосновения карабахского блокпоста там находились шестеро военных, все они были ранены. Трое покинули блок пост и не пострадали."Вместе с министром здравоохранения я посетил Степанакертский военный госпиталь и Республиканский медицинский центр, проследил за организацией медицинской помощи. Я все еще там. После обследования врачи уверяют, что состояние двух военнослужащих оценивается как тяжелое. К счастью, жизни ни одного из них ничего не угрожает", - сообщил Бегларян.Он призвал не поддаваться дезинформации, пообещав, что соответствующие органы будут оперативно информировать об обстановке.В конце сентября 2020 года в Нагорном Карабахе возобновились боевые действия, которые стали продолжением многолетнего конфликта и привели к жертвам среди мирного населения. Стороны предприняли несколько попыток заключить перемирие, но успешным оказалось трехстороннее соглашение, достигнутое в ночь на 10 ноября. При посредничестве Москвы Азербайджан и Армения договорились полностью прекратить огонь и обменяться пленными и телами погибших. Ереван также передал Баку Кельбаджарский, Лачинский и Агдамский районы. Кроме того, в регионе разместились российские миротворцы
https://ria.ru/20211014/karabakh-1754657590.html
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в мире, армения, азербайджан, ереван, москва, нагорно-карабахская республика, арман татоян, артак бегларян
00:58 15.10.2021 (обновлено: 01:04 15.10.2021)
В Карабахе заявили о стабилизации ситуации на линии соприкосновения
Госминистр Карабаха Бегларян заявил о стабилизации ситуации на линии соприкосновения
ЕРЕВАН, 15 окт – РИА Новости.
Государственный министр (глава правительства) непризнанной Нагорно-Карабахской республики
Артак Бегларян заявил о стабилизации ситуации на линии соприкосновения с азербайджанскими войсками после зафиксированных случаев обстрелов.
Ранее омбудсмен Армении Арман Татоян
сообщил о шестерых раненых карабахских военных в результате обстрела с азербайджанской стороны. Эту информацию подтвердило минобороны непризнанной республики.
"По данным Армии обороны (Карабаха - ред), на некоторых участках линии соприкосновения были зафиксированы случаи стрельбы, однако каких-либо других последствий не было. Сейчас ситуация стабилизировалась по всей протяженности линии соприкосновения", - написал Бегларян в Facebook.
"Призываю воздерживаться от распространения дезинформации и соблазна стать источником "скандальной" информации. Других раненых или пострадавших, кроме упомянутых шести, нет", - добавил Бегларян.
По его данным, во время обстрела дислоцированного на восточном направлении линии соприкосновения карабахского блокпоста там находились шестеро военных, все они были ранены. Трое покинули блок пост и не пострадали.
"Вместе с министром здравоохранения я посетил Степанакертский военный госпиталь и Республиканский медицинский центр, проследил за организацией медицинской помощи. Я все еще там. После обследования врачи уверяют, что состояние двух военнослужащих оценивается как тяжелое. К счастью, жизни ни одного из них ничего не угрожает", - сообщил Бегларян.
Он призвал не поддаваться дезинформации, пообещав, что соответствующие органы будут оперативно информировать об обстановке.
В конце сентября 2020 года в Нагорном Карабахе
возобновились боевые действия, которые стали продолжением многолетнего конфликта и привели к жертвам среди мирного населения. Стороны предприняли несколько попыток заключить перемирие, но успешным оказалось трехстороннее соглашение, достигнутое в ночь на 10 ноября. При посредничестве Москвы
Азербайджан и Армения
договорились полностью прекратить огонь и обменяться пленными и телами погибших. Ереван
также передал Баку
Кельбаджарский, Лачинский и Агдамский районы. Кроме того, в регионе разместились российские миротворцы