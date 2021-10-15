https://ria.ru/20211015/karabakh-1754661733.html

В Карабахе заявили о стабилизации ситуации на линии соприкосновения

В Карабахе заявили о стабилизации ситуации на линии соприкосновения - РИА Новости, 15.10.2021

В Карабахе заявили о стабилизации ситуации на линии соприкосновения

Государственный министр (глава правительства) непризнанной Нагорно-Карабахской республики Артак Бегларян заявил о стабилизации ситуации на линии соприкосновения РИА Новости, 15.10.2021

2021-10-15T00:58

2021-10-15T00:58

2021-10-15T01:04

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армения

азербайджан

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нагорно-карабахская республика

арман татоян

артак бегларян

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ЕРЕВАН, 15 окт – РИА Новости. Государственный министр (глава правительства) непризнанной Нагорно-Карабахской республики Артак Бегларян заявил о стабилизации ситуации на линии соприкосновения с азербайджанскими войсками после зафиксированных случаев обстрелов.Ранее омбудсмен Армении Арман Татоян сообщил о шестерых раненых карабахских военных в результате обстрела с азербайджанской стороны. Эту информацию подтвердило минобороны непризнанной республики."Призываю воздерживаться от распространения дезинформации и соблазна стать источником "скандальной" информации. Других раненых или пострадавших, кроме упомянутых шести, нет", - добавил Бегларян.По его данным, во время обстрела дислоцированного на восточном направлении линии соприкосновения карабахского блокпоста там находились шестеро военных, все они были ранены. Трое покинули блок пост и не пострадали."Вместе с министром здравоохранения я посетил Степанакертский военный госпиталь и Республиканский медицинский центр, проследил за организацией медицинской помощи. Я все еще там. После обследования врачи уверяют, что состояние двух военнослужащих оценивается как тяжелое. К счастью, жизни ни одного из них ничего не угрожает", - сообщил Бегларян.Он призвал не поддаваться дезинформации, пообещав, что соответствующие органы будут оперативно информировать об обстановке.В конце сентября 2020 года в Нагорном Карабахе возобновились боевые действия, которые стали продолжением многолетнего конфликта и привели к жертвам среди мирного населения. Стороны предприняли несколько попыток заключить перемирие, но успешным оказалось трехстороннее соглашение, достигнутое в ночь на 10 ноября. При посредничестве Москвы Азербайджан и Армения договорились полностью прекратить огонь и обменяться пленными и телами погибших. Ереван также передал Баку Кельбаджарский, Лачинский и Агдамский районы. Кроме того, в регионе разместились российские миротворцы

https://ria.ru/20211014/karabakh-1754657590.html

https://ria.ru/20211013/karabakh-1754359289.html

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азербайджан

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в мире, армения, азербайджан, ереван, москва, нагорно-карабахская республика, арман татоян, артак бегларян