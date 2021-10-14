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Азербайджан сообщил о гибели своего военнослужащего в Карабахе
Азербайджан сообщил о гибели своего военнослужащего в Карабахе - РИА Новости, 14.10.2021
Азербайджан сообщил о гибели своего военнослужащего в Карабахе
Минобороны Азербайджана заявило о гибели своего военнослужащего в Карабахе и просит российско-турецкий центр мониторинга привести расследование в связи с этой... РИА Новости, 14.10.2021
2021-10-14T23:18
2021-10-14T23:18
в мире
армения
азербайджан
минобороны азербайджана
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БАКУ, 14 июл - РИА Новости. Минобороны Азербайджана заявило о гибели своего военнослужащего в Карабахе и просит российско-турецкий центр мониторинга привести расследование в связи с этой трагедией."Военнослужащий азербайджанской армии Хамзаев Афган Бахрам оглу был убит в результате снайперского огня, открытого незаконными армянскими вооруженными формированиями 14 октября в 18.15 (17.15 мск). В совместный российско-турецкий центр мониторинга направлен запрос на расследование этого теракта", - говорится в сообщении военного ведомства.В конце сентября 2020 года в Нагорном Карабахе возобновились боевые действия, которые стали продолжением многолетнего конфликта и привели к жертвам среди мирного населения. Стороны предприняли несколько попыток заключить перемирие, но успешным оказалось трехстороннее соглашение, достигнутое в ночь на 10 ноября. При посредничестве Москвы Азербайджан и Армения договорились полностью прекратить огонь и обменяться пленными и телами погибших. Ереван также передал Баку Кельбаджарский, Лачинский и Агдамский районы. Кроме того, в регионе разместились российские миротворцы.
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в мире, армения, азербайджан, минобороны азербайджана
23:18 14.10.2021
 
Азербайджан сообщил о гибели своего военнослужащего в Карабахе

Минобороны Азербайджана сообщило о гибели военного Хамзаева в Карабахе

© РИА Новости / Алексей Куденко / Перейти в фотобанкАзербайджанские военнослужащие на территории Агдамского района
Азербайджанские военнослужащие на территории Агдамского района - РИА Новости, 1920, 14.10.2021
© РИА Новости / Алексей Куденко
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БАКУ, 14 июл - РИА Новости. Минобороны Азербайджана заявило о гибели своего военнослужащего в Карабахе и просит российско-турецкий центр мониторинга привести расследование в связи с этой трагедией.
"Военнослужащий азербайджанской армии Хамзаев Афган Бахрам оглу был убит в результате снайперского огня, открытого незаконными армянскими вооруженными формированиями 14 октября в 18.15 (17.15 мск). В совместный российско-турецкий центр мониторинга направлен запрос на расследование этого теракта", - говорится в сообщении военного ведомства.
В конце сентября 2020 года в Нагорном Карабахе возобновились боевые действия, которые стали продолжением многолетнего конфликта и привели к жертвам среди мирного населения. Стороны предприняли несколько попыток заключить перемирие, но успешным оказалось трехстороннее соглашение, достигнутое в ночь на 10 ноября. При посредничестве Москвы Азербайджан и Армения договорились полностью прекратить огонь и обменяться пленными и телами погибших. Ереван также передал Баку Кельбаджарский, Лачинский и Агдамский районы. Кроме того, в регионе разместились российские миротворцы.
Президент Азербайджана Ильхам Алиев во время посещения города Шуша - РИА Новости, 1920, 13.10.2021
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