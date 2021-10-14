https://ria.ru/20211014/karabakh-1754657590.html

Азербайджан сообщил о гибели своего военнослужащего в Карабахе

Азербайджан сообщил о гибели своего военнослужащего в Карабахе - РИА Новости, 14.10.2021

Азербайджан сообщил о гибели своего военнослужащего в Карабахе

Минобороны Азербайджана заявило о гибели своего военнослужащего в Карабахе и просит российско-турецкий центр мониторинга привести расследование в связи с этой... РИА Новости, 14.10.2021

2021-10-14T23:18

2021-10-14T23:18

2021-10-14T23:18

в мире

армения

азербайджан

минобороны азербайджана

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БАКУ, 14 июл - РИА Новости. Минобороны Азербайджана заявило о гибели своего военнослужащего в Карабахе и просит российско-турецкий центр мониторинга привести расследование в связи с этой трагедией."Военнослужащий азербайджанской армии Хамзаев Афган Бахрам оглу был убит в результате снайперского огня, открытого незаконными армянскими вооруженными формированиями 14 октября в 18.15 (17.15 мск). В совместный российско-турецкий центр мониторинга направлен запрос на расследование этого теракта", - говорится в сообщении военного ведомства.В конце сентября 2020 года в Нагорном Карабахе возобновились боевые действия, которые стали продолжением многолетнего конфликта и привели к жертвам среди мирного населения. Стороны предприняли несколько попыток заключить перемирие, но успешным оказалось трехстороннее соглашение, достигнутое в ночь на 10 ноября. При посредничестве Москвы Азербайджан и Армения договорились полностью прекратить огонь и обменяться пленными и телами погибших. Ереван также передал Баку Кельбаджарский, Лачинский и Агдамский районы. Кроме того, в регионе разместились российские миротворцы.

https://ria.ru/20211013/karabakh-1754359289.html

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в мире, армения, азербайджан, минобороны азербайджана