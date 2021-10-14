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Омбудсмен Армении сообщил о ранении шести военных в Карабахе
Омбудсмен Армении сообщил о ранении шести военных в Карабахе - РИА Новости, 15.10.2021
Омбудсмен Армении сообщил о ранении шести военных в Карабахе
Защитник прав человека в Армении Арман Татоян сообщил о ранении шести военных Карабаха при обстреле с азербайджанской стороны. РИА Новости, 15.10.2021
2021-10-14T23:58
2021-10-15T00:53
в мире
армения
азербайджан
арман татоян
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ЕРЕВАН, 14 окт – РИА Новости. Защитник прав человека в Армении Арман Татоян сообщил о ранении шести военных Карабаха при обстреле с азербайджанской стороны."Шесть военнослужащих были ранены в результате нападения азербайджанских вооруженных сил в Арцахе (самоназвание Карабаха – ред.), двое из них в критическом состоянии. Речь идет об общине Нор Шен, в непосредственной близости от которой расположены позиции вооруженных сил Азербайджана", - написал омбудсмен в соцсети Facebook.Татоян считает, что присутствие азербайджанских вооруженных сил близ армянских населенных пунктов является серьезной угрозой безопасности и миру людей, нарушением их прав."Учитывая, что позиции Армии обороны Арцаха в непосредственной близости от Нор Шена и других общин защищают жизнь и безопасность мирных жителей, очевидно, что вооруженные силы Азербайджана несут прямую ответственность за свои преступные действия", - утверждает Татоян.В конце сентября 2020 года в Нагорном Карабахе возобновились боевые действия, которые стали продолжением многолетнего конфликта и привели к жертвам среди мирного населения. Стороны предприняли несколько попыток заключить перемирие, но успешным оказалось трехстороннее соглашение, достигнутое в ночь на 10 ноября. При посредничестве Москвы Азербайджан и Армения договорились полностью прекратить огонь и обменяться пленными и телами погибших. Ереван также передал Баку Кельбаджарский, Лачинский и Агдамский районы. Кроме того, в регионе разместились российские миротворцы.
https://ria.ru/20211013/karabakh-1754359289.html
https://ria.ru/20210927/karabakh-1751989099.html
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в мире, армения, азербайджан, арман татоян
23:58 14.10.2021 (обновлено: 00:53 15.10.2021)
 
Омбудсмен Армении сообщил о ранении шести военных в Карабахе

Омбудсмен Армении Татоян: при обстреле ВС Азербайджана пострадали шесть солдат

© РИА Новости / Алексей Куденко / Перейти в фотобанкРазбитая армянская гаубица у дороги в Физули
Разбитая армянская гаубица у дороги в Физули - РИА Новости, 1920, 14.10.2021
© РИА Новости / Алексей Куденко
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ЕРЕВАН, 14 окт – РИА Новости. Защитник прав человека в Армении Арман Татоян сообщил о ранении шести военных Карабаха при обстреле с азербайджанской стороны.
"Шесть военнослужащих были ранены в результате нападения азербайджанских вооруженных сил в Арцахе (самоназвание Карабаха – ред.), двое из них в критическом состоянии. Речь идет об общине Нор Шен, в непосредственной близости от которой расположены позиции вооруженных сил Азербайджана", - написал омбудсмен в соцсети Facebook.
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Татоян считает, что присутствие азербайджанских вооруженных сил близ армянских населенных пунктов является серьезной угрозой безопасности и миру людей, нарушением их прав.
"Учитывая, что позиции Армии обороны Арцаха в непосредственной близости от Нор Шена и других общин защищают жизнь и безопасность мирных жителей, очевидно, что вооруженные силы Азербайджана несут прямую ответственность за свои преступные действия", - утверждает Татоян.
В конце сентября 2020 года в Нагорном Карабахе возобновились боевые действия, которые стали продолжением многолетнего конфликта и привели к жертвам среди мирного населения. Стороны предприняли несколько попыток заключить перемирие, но успешным оказалось трехстороннее соглашение, достигнутое в ночь на 10 ноября. При посредничестве Москвы Азербайджан и Армения договорились полностью прекратить огонь и обменяться пленными и телами погибших. Ереван также передал Баку Кельбаджарский, Лачинский и Агдамский районы. Кроме того, в регионе разместились российские миротворцы.
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В миреАрменияАзербайджанАрман Татоян
 
 
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