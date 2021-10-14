https://ria.ru/20211014/armeniya-1754659542.html

Омбудсмен Армении сообщил о ранении шести военных в Карабахе

Омбудсмен Армении сообщил о ранении шести военных в Карабахе - РИА Новости, 15.10.2021

Омбудсмен Армении сообщил о ранении шести военных в Карабахе

Защитник прав человека в Армении Арман Татоян сообщил о ранении шести военных Карабаха при обстреле с азербайджанской стороны. РИА Новости, 15.10.2021

2021-10-14T23:58

2021-10-14T23:58

2021-10-15T00:53

в мире

армения

азербайджан

арман татоян

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/05/0d/1732119143_0:320:3072:2048_1920x0_80_0_0_332b0139517168e9ad1eb7780e5bfd33.jpg

ЕРЕВАН, 14 окт – РИА Новости. Защитник прав человека в Армении Арман Татоян сообщил о ранении шести военных Карабаха при обстреле с азербайджанской стороны."Шесть военнослужащих были ранены в результате нападения азербайджанских вооруженных сил в Арцахе (самоназвание Карабаха – ред.), двое из них в критическом состоянии. Речь идет об общине Нор Шен, в непосредственной близости от которой расположены позиции вооруженных сил Азербайджана", - написал омбудсмен в соцсети Facebook.Татоян считает, что присутствие азербайджанских вооруженных сил близ армянских населенных пунктов является серьезной угрозой безопасности и миру людей, нарушением их прав."Учитывая, что позиции Армии обороны Арцаха в непосредственной близости от Нор Шена и других общин защищают жизнь и безопасность мирных жителей, очевидно, что вооруженные силы Азербайджана несут прямую ответственность за свои преступные действия", - утверждает Татоян.В конце сентября 2020 года в Нагорном Карабахе возобновились боевые действия, которые стали продолжением многолетнего конфликта и привели к жертвам среди мирного населения. Стороны предприняли несколько попыток заключить перемирие, но успешным оказалось трехстороннее соглашение, достигнутое в ночь на 10 ноября. При посредничестве Москвы Азербайджан и Армения договорились полностью прекратить огонь и обменяться пленными и телами погибших. Ереван также передал Баку Кельбаджарский, Лачинский и Агдамский районы. Кроме того, в регионе разместились российские миротворцы.

https://ria.ru/20211013/karabakh-1754359289.html

https://ria.ru/20210927/karabakh-1751989099.html

армения

азербайджан

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

в мире, армения, азербайджан, арман татоян